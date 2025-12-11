Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao SEA Games 33

Bảng tổng sắp SEA Games 33 ngày 11/12: Việt Nam giành thêm 12 HCV

  • Thứ năm, 11/12/2025 06:42 (GMT+7)
  • 14 giờ trước

Ngày 11/12 trở thành cột mốc rực rỡ của đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, khi các VĐV thi đấu bùng nổ và mang về tổng cộng 10 tấm HCV chính thức, cùng 2 HCV ở môn MMA (không được tính vào bảng tổng sắp).

Ngay trong buổi sáng, đội kata đồng đội nữ Karate gồm Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên xuất sắc đánh bại đội chủ nhà Thái Lan để mở hàng HCV cho đoàn Việt Nam. Ở Taekwondo, võ sĩ Nguyễn Hồng Trọng thể hiện phong độ vượt trội, thi đấu lấn lướt và giành HCV ở hạng cân -54kg. Môn Ju-jitsu cũng đóng góp thêm một tấm HCV, khi Đặng Đình Tùng thi đấu chắc chắn và đoạt vàng ở nội dung -69kg nam.

Thể dục dụng cụ tiếp tục tỏa sáng khi Đặng Ngọc Xuân Thiện (ngựa vòng) và Nguyễn Văn Khánh Phong (vòng treo) lần lượt giành HCV với điểm số vượt trội. Trên đường chạy, Hồ Trọng Mạnh Hùng đoạt HCV nhảy 3 bước nam, còn Bùi Thị Ngân cán đích đầu tiên nội dung 1500m nữ.

Ở đường đua xanh, tuyển bơi Việt Nam ghi dấu ấn mạnh mẽ. Phạm Thanh Bảo vô địch 100 m ếch nam. Điểm nhấn lớn nhất đến từ nội dung 4x200 m tự do nam, khi đội tiếp sức giành HCV với cú nước rút xuất sắc của Hưng Nguyên ở lượt cuối.

Ngoài 10 HCV chính thức, Việt Nam còn có thêm 2 HCV MMA của Quàng Văn Minh và Trần Ngọc Lượng, nhưng do chỉ là môn biểu diễn nên không được tính vào bảng tổng sắp.

Bóng đá cũng mang tin vui khi U22 Việt Nam và tuyển nữ Việt Nam cùng thắng 2-0 để tiến vào bán kết. Với loạt kết quả rực rỡ, đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 hiện có tổng cộng 14 HCV sau ngày thi đấu thứ 2.

Danh sách huy chương vàng của đoàn Việt Nam:

- Ngày 11/12:

  • Nguyễn Thị Phương - Nguyễn Ngọc Trâm - Hoàng Thị Thu Uyên (Kata đồng đội nữ).
  • Nguyễn Hồng Trọng (taekwondo 54 kg).
  • Đặng Ngọc Xuân Thiện (Thể dục dụng cụ).
  • Đặng Đình Tùng (Jujitsu nam -69 kg).
  • Nguyễn Văn Khánh Phong (Thể dục dụng cụ).
  • Bùi Thị Ngân (Điền kinh 1.500 m nữ).
  • Hồ Trọng Mạnh Hùng (Điền kinh nhảy 3 bước nam).
  • Trần Quốc Cường và Phan Minh Hạnh (Judo - nội dung Nage no Kata).
  • Phạm Thanh Bảo (Bơi - 100 mét ếch)
  • Nguyễn Viết Tường - Trần Văn Nguyễn Quốc - Nguyễn Huy Hoàng - Trần Hưng Nguyên (bởi 4x200 m tự do nam).
  • Cùng 2 HCV biểu diễn không tính vào bảng tổng sắp của Quàng Văn Minh (MMA hiện đại 65 kg), Trần Ngọc Lượng (MMA hiện đại 60 kg).

- Ngày 10/12:

  • Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương (Canoeing đôi nữ 500 m).
  • Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Xuân Thành, Trần Đăng Khoa, Trần Hồ Duy, Nguyễn Thị Y Bình, Nguyễn Phan Khánh Hân (taekwondo đồng đội sáng tạo).
  • Trần Hưng Nguyên (bơi 200 m hỗn hợp cá nhân nam).
  • Nguyễn Văn Dũng (bi sắt).

Minh Nghi

SEA Games Võ thuật SEA Games taekwondo Việt Nam

Bình luận

    Đọc tiếp

    Ngay thi dau cam xuc cua taekwondo Viet Nam tai SEA games 33 hinh anh

    Ngày thi đấu cảm xúc của taekwondo Việt Nam tại SEA games 33

    20:10 10/12/2025 20:10 10/12/2025

    0

    Đội tuyển taekwondo Việt Nam có ngày thi đấu mở màn với rất nhiều cảm xúc. Từ thất vọng, tiếc nuối vì sai lầm của trọng tài đến vỡ òa cảm xúc với tấm huy chương vàng ở nội dung Quyền sáng tạo đồng đội hỗn hợp.

    U22 Thai Lan thi uy suc manh truoc Singapore hinh anh

    U22 Thái Lan thị uy sức mạnh trước Singapore

    6 phút trước 20:56 11/12/2025

    0

    U22 Thái Lan thị uy sức mạnh bằng chiến thắng 3-0 thuyết phục trước Singapore, đưa chủ nhà SEA Games 33 vào bán kết với dáng dấp của ứng viên số một cho tấm HCV.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý