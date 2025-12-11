Bảng tổng sắp SEA Games 33 ngày 11/12: Việt Nam giành thêm 12 HCV

Ngày 11/12 trở thành cột mốc rực rỡ của đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, khi các VĐV thi đấu bùng nổ và mang về tổng cộng 10 tấm HCV chính thức, cùng 2 HCV ở môn MMA (không được tính vào bảng tổng sắp).

Ngay trong buổi sáng, đội kata đồng đội nữ Karate gồm Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên xuất sắc đánh bại đội chủ nhà Thái Lan để mở hàng HCV cho đoàn Việt Nam. Ở Taekwondo, võ sĩ Nguyễn Hồng Trọng thể hiện phong độ vượt trội, thi đấu lấn lướt và giành HCV ở hạng cân -54kg. Môn Ju-jitsu cũng đóng góp thêm một tấm HCV, khi Đặng Đình Tùng thi đấu chắc chắn và đoạt vàng ở nội dung -69kg nam.

Thể dục dụng cụ tiếp tục tỏa sáng khi Đặng Ngọc Xuân Thiện (ngựa vòng) và Nguyễn Văn Khánh Phong (vòng treo) lần lượt giành HCV với điểm số vượt trội. Trên đường chạy, Hồ Trọng Mạnh Hùng đoạt HCV nhảy 3 bước nam, còn Bùi Thị Ngân cán đích đầu tiên nội dung 1500m nữ.

Ở đường đua xanh, tuyển bơi Việt Nam ghi dấu ấn mạnh mẽ. Phạm Thanh Bảo vô địch 100 m ếch nam. Điểm nhấn lớn nhất đến từ nội dung 4x200 m tự do nam, khi đội tiếp sức giành HCV với cú nước rút xuất sắc của Hưng Nguyên ở lượt cuối.

Ngoài 10 HCV chính thức, Việt Nam còn có thêm 2 HCV MMA của Quàng Văn Minh và Trần Ngọc Lượng, nhưng do chỉ là môn biểu diễn nên không được tính vào bảng tổng sắp.

Bóng đá cũng mang tin vui khi U22 Việt Nam và tuyển nữ Việt Nam cùng thắng 2-0 để tiến vào bán kết. Với loạt kết quả rực rỡ, đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 hiện có tổng cộng 14 HCV sau ngày thi đấu thứ 2.