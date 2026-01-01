Tương lai Hojlund được định đoạt

Ban lãnh đạo Napoli coi việc mua đứt Rasmus Hojlund từ Manchester United chỉ là “thủ tục hình thức”.

Napoli xác nhận mua đứt Hojlund/

Giám đốc thể thao của Napoli, Giovanni Manna, cho rằng việc CLB việc mua đứt Hojlund từ Manchester United chỉ là “thủ tục hình thức”. Tiền đạo Đan Mạch gia nhập nhà vô địch Serie A theo dạng cho mượn vào hè năm ngoái, ghi 9 bàn thắng sau 20 lần ra sân.

“Chúng tôi làm mọi thứ có thể để ký hợp đồng với Hojlund”, Manna nói với Corriere dello Sport. “Có điều khoản quyền mua đứt nếu chúng tôi giành quyền dự Champions League. Song, ai cũng biết Hojlund sẽ là người của Napoli bây giờ và trong tương lai. Tính đến hôm nay, tôi nghĩ là như vậy”.

Hojlund gia nhập Manchester United từ Atalanta vào tháng 8/2023 với giá 64 triệu bảng. Nhưng mức phí để Hojlund chuyển đến Napoli chỉ rơi vào khoảng 38 triệu bảng. Quyết định mua đứt của Napoli không gây bất ngờ.

Ban lãnh đạo đội bóng Serie A đánh giá cao khả năng di chuyển, thể lực và tinh thần thi đấu của Hojlund. Quan trọng hơn, anh phù hợp với triết lý tấn công mà HLV Conte đang xây dựng tại CLB chủ sân Maradona.

