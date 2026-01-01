Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Tương lai Hojlund được định đoạt

  • Thứ năm, 1/1/2026 06:21 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Ban lãnh đạo Napoli coi việc mua đứt Rasmus Hojlund từ Manchester United chỉ là “thủ tục hình thức”.

Napoli xác nhận mua đứt Hojlund/

Giám đốc thể thao của Napoli, Giovanni Manna, cho rằng việc CLB việc mua đứt Hojlund từ Manchester United chỉ là “thủ tục hình thức”. Tiền đạo Đan Mạch gia nhập nhà vô địch Serie A theo dạng cho mượn vào hè năm ngoái, ghi 9 bàn thắng sau 20 lần ra sân.

“Chúng tôi làm mọi thứ có thể để ký hợp đồng với Hojlund”, Manna nói với Corriere dello Sport. “Có điều khoản quyền mua đứt nếu chúng tôi giành quyền dự Champions League. Song, ai cũng biết Hojlund sẽ là người của Napoli bây giờ và trong tương lai. Tính đến hôm nay, tôi nghĩ là như vậy”.

Hojlund gia nhập Manchester United từ Atalanta vào tháng 8/2023 với giá 64 triệu bảng. Nhưng mức phí để Hojlund chuyển đến Napoli chỉ rơi vào khoảng 38 triệu bảng. Quyết định mua đứt của Napoli không gây bất ngờ.

Ban lãnh đạo đội bóng Serie A đánh giá cao khả năng di chuyển, thể lực và tinh thần thi đấu của Hojlund. Quan trọng hơn, anh phù hợp với triết lý tấn công mà HLV Conte đang xây dựng tại CLB chủ sân Maradona.

Pha kiến tạo khó tin ở CAN Cup 2025 Rạng sáng 31/12, Kakuta có pha giật gót kiến tạo ngẫu hứng trong chiến thắng 3-0 của CHDC Congo trước Botswana ở lượt trận thứ ba bảng D CAN Cup 2025.

Ngày Mourinho làm Ronaldo bật khóc

Một chi tiết tưởng nhỏ trong lời kể của Luka Modric hé lộ góc khuất ít ai biết về Cristiano Ronaldo và thứ kỷ luật thép mà Jose Mourinho áp đặt tại Real Madrid.

19 giờ trước

Cú sốc với Mbappe

Theo L’Equipe, Real Madrid đón nhận cú sốc lớn khi Kylian Mbappe dính chấn thương đầu gối và buộc phải nghỉ thi đấu khoảng 3 tuần.

23 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Hojlund Napoli Napoli

  • Napoli

    Napoli

    Società Sportiva Calcio Napoli, được biết đơn giản với cái tên Napoli, là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Ý. Napoli đã vô địch Serie A 2 lần, vào năm 1986-87 và 1989-90. Họ cũng vô địch Coppa Italia 5 lần, và ở đấu trường châu lục họ vô địch cúp UEFA vào năm 1988-89. Napoli cũng là câu lạc bộ thành công nhất ở miền Nam nước Ý và đội bóng có số fan nhiều thứ 4 ở nước này.

    • Thành lập: 1926
    • Biệt danh: Partenopei
    • Sân vận động: Stadio San Paolo, Naples, Ý

Đọc tiếp

Bruno Fernandes la so mot o MU hinh anh

Bruno Fernandes là số một ở MU

16 phút trước 19:00 1/1/2026

0

Khi Manchester United loay hoay tìm bản sắc, Bruno Fernandes lặng lẽ làm điều quen thuộc nhất: tạo ra khác biệt bằng những con số không ai theo kịp.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý