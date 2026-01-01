Neymar cho thấy quyết tâm lớn trong hành trình tìm lại vị thế ở tuyển Brazil khi đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng thêm một năm với Santos.

Neymar chốt tương lai. Ảnh: Reuters.

Thông tin này được chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ và nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới truyền thông, trong bối cảnh World Cup 2026 đang dần đến gần.

Ở tuổi 33, Neymar hiểu rằng quãng thời gian phía trước không còn nhiều, đặc biệt nếu anh muốn góp mặt tại kỳ World Cup có thể là cuối cùng trong sự nghiệp. Việc tiếp tục ở lại Santos được xem là lựa chọn chiến lược nhằm duy trì phong độ, đảm bảo thể trạng và gây ấn tượng với HLV Carlo Ancelotti, người đang xây dựng bộ khung mới cho “Selecao”.

Sau khi trở lại thi đấu vào tháng 11, Neymar nhanh chóng để lại dấu ấn. Anh ghi 5 bàn thắng chỉ sau 7 trận, trong đó có một cú hat-trick vào lưới Juventude, đồng thời thường xuyên ra sân với vai trò đội trưởng.

Trước đó, Neymar từng khiến người hâm mộ dậy sóng khi tuyên bố sẽ ghi bàn trong trận chung kết World Cup và mang chiếc cúp về cho Brazil nếu được triệu tập.

Tuy nhiên, con đường trở lại đội tuyển quốc gia không hề dễ dàng. Neymar không khoác áo “Selecao” kể từ tháng 9/2023, thời điểm anh dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng.

Chuỗi chấn thương dai dẳng khiến anh bỏ lỡ tổng cộng 89 trận kể từ khi chuyển sang Al Hilal năm 2023, trước khi quay về Santos hồi đầu năm nay.

Neymar hiện vẫn là chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Brazil với 79 bàn thắng sau 128 trận, vượt qua huyền thoại Pele từ tháng 9/2023.

Neymar bùng nổ Sáng 29/11, Neymar tỏa sáng trong trận cầu sinh tử giúp Santos thắng Recife 3-0 để tạm thời thoát khỏi nhóm đèn đỏ ở vòng 36 giải VĐQG Brazil.