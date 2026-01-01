Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Neymar chốt tương lai

  • Thứ năm, 1/1/2026 06:20 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Neymar cho thấy quyết tâm lớn trong hành trình tìm lại vị thế ở tuyển Brazil khi đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng thêm một năm với Santos.

Neymar chốt tương lai. Ảnh: Reuters.

Thông tin này được chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ và nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới truyền thông, trong bối cảnh World Cup 2026 đang dần đến gần.

Ở tuổi 33, Neymar hiểu rằng quãng thời gian phía trước không còn nhiều, đặc biệt nếu anh muốn góp mặt tại kỳ World Cup có thể là cuối cùng trong sự nghiệp. Việc tiếp tục ở lại Santos được xem là lựa chọn chiến lược nhằm duy trì phong độ, đảm bảo thể trạng và gây ấn tượng với HLV Carlo Ancelotti, người đang xây dựng bộ khung mới cho “Selecao”.

Sau khi trở lại thi đấu vào tháng 11, Neymar nhanh chóng để lại dấu ấn. Anh ghi 5 bàn thắng chỉ sau 7 trận, trong đó có một cú hat-trick vào lưới Juventude, đồng thời thường xuyên ra sân với vai trò đội trưởng.

Trước đó, Neymar từng khiến người hâm mộ dậy sóng khi tuyên bố sẽ ghi bàn trong trận chung kết World Cup và mang chiếc cúp về cho Brazil nếu được triệu tập.

Tuy nhiên, con đường trở lại đội tuyển quốc gia không hề dễ dàng. Neymar không khoác áo “Selecao” kể từ tháng 9/2023, thời điểm anh dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng.

Chuỗi chấn thương dai dẳng khiến anh bỏ lỡ tổng cộng 89 trận kể từ khi chuyển sang Al Hilal năm 2023, trước khi quay về Santos hồi đầu năm nay.

Neymar hiện vẫn là chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Brazil với 79 bàn thắng sau 128 trận, vượt qua huyền thoại Pele từ tháng 9/2023.

Neymar bùng nổ Sáng 29/11, Neymar tỏa sáng trong trận cầu sinh tử giúp Santos thắng Recife 3-0 để tạm thời thoát khỏi nhóm đèn đỏ ở vòng 36 giải VĐQG Brazil.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.

Duy Luân

Neymar Neymar Neymar santos brazil

  • Neymar

    Neymar

    Neymar tên đầy đủ Neymar da Silva Santos Junior, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Brazil, hiện thi đấu cho CLB Paris Saint Germain (Pháp). Trước khi chuyển sang chơi bóng tại Ligue 1 với mức phá vỡ hợp đồng kỷ lục 222 triệu euro ở mùa hè 2017, Neymar từng có 4 mùa giải rất thành công trong màu áo Barcelona và hợp cùng Lionel Messi, Luis Suarez thành bộ ba M-S-N lừng danh. Neymar là thủ quân tuyển Brazil khi mới 21 tuổi.

    Bạn có biết: Hình ảnh Neymar đã được đưa vào truyện tranh tại Brazil. Đó là một cách để khuyến khích trẻ em xứ sở samba đọc sách, truyện nhiều hơn. Chỉ có ba cầu thủ Brazil trước Neymar từng được đưa vào truyện tranh là Pele, Ronaldinho và Ronaldo (béo).

    • Ngày sinh: 05/02/1992
    • Quê quán: Mogi das Cruzes, Brazil
    • Chiều cao: 1.76 m
    • Câu lạc bộ: PSG (Pháp)

    Facebook

Đọc tiếp

MU sai qua nhieu hinh anh

MU sai quá nhiều

14 giờ trước 05:00 1/1/2026

0

Khác HLV, khác sơ đồ, nhưng khủng hoảng vẫn lặp lại. Vấn đề của MU chưa bao giờ nằm ở hệ thống chiến thuật.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý