Ngày thi đấu cảm xúc của taekwondo Việt Nam tại SEA games 33

|
Tuyển taekwondo Việt Nam kết thúc ngày thi đấu đầu tiên tại SEA Games 33 với 3 huy chương (1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ). Sau khi bị dồn nén bởi những quyết định sai lầm của trọng tài, các võ sĩ Việt Nam vỡ òa cảm xúc khi giành tấm HCV ở nội dung cuối cùng trong ngày - quyền sáng tạo đồng đội hỗn hợp.
|
Trần Hồ Duy ôm mặt khóc trong khoảnh khắc ăn mừng tấm huy chương vàng đồng đội. Duy hoàn thành phần thi khá tốt nhưng không may gặp một chấn thương ở chân. Tấm huy chương vàng là một sự đền đáp xứng đáng với chàng trai.
|
Nguyễn Thị Y Bình chạy xuống hàng ghế khán giả ôm chầm lấy huấn luyện viên của mình. Trước khi tham dự SEA games, Y Bình chỉ đặt mục tiêu hoàn thành thật tốt phần thi, không dám nghĩ đến màu huy chương, nhưng cô gái đã vỡ oà vì thành tích của mình cũng như của đội hôm nay.
|
Ở nội dung Quyền sáng tạo đồng đội hỗn hợp, 6 võ sĩ của tuyển Việt Nam hoàn thành xuất sắc phần thi, đạt 8.060 điểm, xếp sau là Thái Lan với 7.940 điểm, Philipines với 7.580 điểm và Myanmar 7.060 điểm.
|
Tấm huy chương vàng nội dung đồng đội là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của đội tuyển Việt Nam.
|
Lê Trần Kim Uyên hạnh phúc trong ngày giành 2 huy chương cho đoàn taekwondo Việt Nam. "Em muốn giành huy chương này cho ba mẹ, huấn luyện viên của em", Uyên xúc động nói.
|
"Hồi nhỏ thể trạng của em rất yếu, em tập taekwondo như một môn thể thao để rèn luyện. Em không nghĩ là taekwondo đồng hành với em một chặng đường dài như vậy, đặc biệt là khoảnh khắc đầu tiên tham dự SEA Games, em đã có tấm HCV", Nguyễn Thị Y Bình chia sẻ.
|
Trước đó, ở nội dung biểu diễn quyền đôi nam nữ tiêu chuẩn, 2 võ sĩ Nguyễn Thị Kim Hà - Nguyễn Trọng Phúc thua điểm trước hai đối thủ người Singapore ở chung kết. Đây là kết quả gây bất ngờ bởi đối thủ Singapore đã mắc 3 lỗi trong trận đấu nhưng không bị trừ điểm. Đội tuyển teakwondo Việt Nam đã khiếu nại kết quả này lên Ban trọng tài SEA Games.
|
Ngoài ra, tuyển teakwondo Việt Nam cùng giành thêm một huy chương đồng tại nội dung quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ, khép lại một ngày mở màn khá thành công.
|
Tuy nhiên, một vài võ sĩ an ủi, động viên nhau trong khu vực luyện tập khi kết quả, mục tiêu mình đặt ra không được như mong đợi.
|
Ngày mai (11/12) các nội dung thi đấu khác của taekwondo tiếp tục diễn ra tại Fashion Island Shopping Mall, Bangkok, Thái Lan.
Bình luận