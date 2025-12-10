Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ngày thi đấu cảm xúc của taekwondo Việt Nam tại SEA games 33

  • Thứ tư, 10/12/2025 20:10 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Đội tuyển taekwondo Việt Nam có ngày thi đấu mở màn với rất nhiều cảm xúc. Từ thất vọng, tiếc nuối vì sai lầm của trọng tài đến vỡ òa cảm xúc với tấm huy chương vàng ở nội dung Quyền sáng tạo đồng đội hỗn hợp.

sea games 33 Viet Nam anh 1

Tuyển taekwondo Việt Nam kết thúc ngày thi đấu đầu tiên tại SEA Games 33 với 3 huy chương (1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ). Sau khi bị dồn nén bởi những quyết định sai lầm của trọng tài, các võ sĩ Việt Nam vỡ òa cảm xúc khi giành tấm HCV ở nội dung cuối cùng trong ngày - quyền sáng tạo đồng đội hỗn hợp.
sea games 33 Viet Nam anh 2

Trần Hồ Duy ôm mặt khóc trong khoảnh khắc ăn mừng tấm huy chương vàng đồng đội. Duy hoàn thành phần thi khá tốt nhưng không may gặp một chấn thương ở chân. Tấm huy chương vàng là một sự đền đáp xứng đáng với chàng trai.
sea games 33 Viet Nam anh 3

Nguyễn Thị Y Bình chạy xuống hàng ghế khán giả ôm chầm lấy huấn luyện viên của mình. Trước khi tham dự SEA games, Y Bình chỉ đặt mục tiêu hoàn thành thật tốt phần thi, không dám nghĩ đến màu huy chương, nhưng cô gái đã vỡ oà vì thành tích của mình cũng như của đội hôm nay.
sea games 33 Viet Nam anh 4

Ở nội dung Quyền sáng tạo đồng đội hỗn hợp, 6 võ sĩ của tuyển Việt Nam hoàn thành xuất sắc phần thi, đạt 8.060 điểm, xếp sau là Thái Lan với 7.940 điểm, Philipines với 7.580 điểm và Myanmar 7.060 điểm.
sea games 33 Viet Nam anh 5

Tấm huy chương vàng nội dung đồng đội là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của đội tuyển Việt Nam.

sea games 33 Viet Nam anh 6

Lê Trần Kim Uyên hạnh phúc trong ngày giành 2 huy chương cho đoàn taekwondo Việt Nam. "Em muốn giành huy chương này cho ba mẹ, huấn luyện viên của em", Uyên xúc động nói.
sea games 33 Viet Nam anh 7

"Hồi nhỏ thể trạng của em rất yếu, em tập taekwondo như một môn thể thao để rèn luyện. Em không nghĩ là taekwondo đồng hành với em một chặng đường dài như vậy, đặc biệt là khoảnh khắc đầu tiên tham dự SEA Games, em đã có tấm HCV", Nguyễn Thị Y Bình chia sẻ.
sea games 33 Viet Nam anh 8

Trước đó, ở nội dung biểu diễn quyền đôi nam nữ tiêu chuẩn, 2 võ sĩ Nguyễn Thị Kim Hà - Nguyễn Trọng Phúc thua điểm trước hai đối thủ người Singapore ở chung kết. Đây là kết quả gây bất ngờ bởi đối thủ Singapore đã mắc 3 lỗi trong trận đấu nhưng không bị trừ điểm. Đội tuyển teakwondo Việt Nam đã khiếu nại kết quả này lên Ban trọng tài SEA Games.
sea games 33 Viet Nam anh 9

Ngoài ra, tuyển teakwondo Việt Nam cùng giành thêm một huy chương đồng tại nội dung quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ, khép lại một ngày mở màn khá thành công.

sea games 33 Viet Nam anh 10

Tuy nhiên, một vài võ sĩ an ủi, động viên nhau trong khu vực luyện tập khi kết quả, mục tiêu mình đặt ra không được như mong đợi.
sea games 33 Viet Nam anh 11

Ngày mai (11/12) các nội dung thi đấu khác của taekwondo tiếp tục diễn ra tại Fashion Island Shopping Mall, Bangkok, Thái Lan.

Duy Hiệu

từ Bangkok

