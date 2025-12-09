Sắc màu ở lễ khai mạc SEA Games 33

|
Từ SEA Games 1959 đến hành trình trở thành sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á, toàn bộ câu chuyện được tái hiện qua sân khấu đa lớp, công nghệ mapping 360 độ, laser và hệ thống LED siêu nét, như một cuốn phim sống động về lịch sử khu vực qua lăng kính thể thao.
Lễ khai mạc bắt đầu lúc 19h, gồm 5 chương, từ tái hiện lịch sử đại hội, tôn vinh tinh thần ASEAN đến trình diễn âm nhạc – ánh sáng hiện đại. Ca sĩ BamBam góp mặt với tiết mục riêng, bên cạnh nhiều nghệ sĩ và VĐV nổi tiếng. Panipak Wongpattanakit đảm nhiệm nghi thức rước đuốc và thắp đài lửa.
Tiết mục thứ hai của chương trình mang tên "Ignite the Game", đưa khán giả vào không gian rực cháy khi dàn nghệ sĩ xuất hiện trong những bộ trang phục mô phỏng hình dáng các ngọn lửa đang bùng lên.
Màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc của chủ nhà Thái Lan, kết hợp giữa hiện đại và truyền thống.
Chương trình gặp trục trặc và bất ngờ tạm ngưng khoảng 30 phút để chờ Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan xuất hiện. Trong thời gian gián đoạn, hai MC phải dành nhiều phút "câu giờ", còn máy quay chỉ ghi hình khán đài thay vì các màn trình diễn. Khi Nhà vua Vajiralongkorn và Hoàng hậu Sineenat có mặt trong khu VIP, chương trình mới được nối lại.
Chương trình bước sang phần "Chúng ta là một" với tiết mục "We Are One – Connect By The Sea", mở ra bằng cảnh các vũ công tỏa ra trước phông nền biển cả đang chuyển động. Không khí sân khấu nhanh chóng được đẩy lên cao khi một nhóm nghệ sĩ bất ngờ lao xuống hồ nước, hóa thân thành đàn thiên nga giữa những chuyển động mềm mại và uyển chuyển.
Đoàn thể thao Việt Nam xuất hiện với hai người cầm cờ Lê Minh Thuận (karate) và Lê Thanh Thúy (bóng chuyền). Đoàn chỉ mang theo vài chục thành viên cho phần diễu hành, trong khi lực lượng chính đang thi đấu ở các môn đã nhập cuộc sớm như bóng đá, cầu lông và bóng chày. Việt Nam dự SEA Games 33 với 1.165 thành viên, gồm 842 VĐV, đặt mục tiêu 91–110 HCV.
Hành trình của ngọn đuốc SEA Games 33 bắt đầu từ Bangkok, trước khi rong ruổi qua Chonburi, Songkhla và Nakhon Ratchasima, được truyền tay bởi nhiều vận động viên tiêu biểu của Thái Lan. Sau chặng đường dài, ngọn đuốc trở về thủ đô để thực hiện nghi thức quan trọng nhất: bước lên lễ đài trong đêm khai mạc.
Các chuỗi tiết mục nghệ thuật tạo khung cảnh giàu năng lượng và dấu ấn văn hóa khu vực, khép lại màn trình diễn của lễ khai mạc kéo dài khoảng 2 giờ 30 phút.
