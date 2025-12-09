Sắc màu ở lễ khai mạc SEA Games 33

Chương trình gặp trục trặc và bất ngờ tạm ngưng khoảng 30 phút để chờ Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan xuất hiện. Trong thời gian gián đoạn, hai MC phải dành nhiều phút "câu giờ", còn máy quay chỉ ghi hình khán đài thay vì các màn trình diễn. Khi Nhà vua Vajiralongkorn và Hoàng hậu Sineenat có mặt trong khu VIP, chương trình mới được nối lại.