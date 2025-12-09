Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao SEA Games 33

Sắc màu ở lễ khai mạc SEA Games 33

  • Thứ ba, 9/12/2025 22:39 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Tối 9/12, Thái Lan mở màn SEA Games 33 bằng lễ khai mạc với thông điệp "SEA Games trở về nhà", được kể lại bằng sự hòa quyện giữa di sản văn hóa và công nghệ sân khấu đỉnh cao.

SEA Games 33 anh 1SEA Games 33 anh 2SEA Games 33 anh 3SEA Games 33 anh 4

Từ SEA Games 1959 đến hành trình trở thành sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á, toàn bộ câu chuyện được tái hiện qua sân khấu đa lớp, công nghệ mapping 360 độ, laser và hệ thống LED siêu nét, như một cuốn phim sống động về lịch sử khu vực qua lăng kính thể thao.
SEA Games 33 anh 5

Lễ khai mạc bắt đầu lúc 19h, gồm 5 chương, từ tái hiện lịch sử đại hội, tôn vinh tinh thần ASEAN đến trình diễn âm nhạc – ánh sáng hiện đại. Ca sĩ BamBam góp mặt với tiết mục riêng, bên cạnh nhiều nghệ sĩ và VĐV nổi tiếng. Panipak Wongpattanakit đảm nhiệm nghi thức rước đuốc và thắp đài lửa.
SEA Games 33 anh 6SEA Games 33 anh 7SEA Games 33 anh 8SEA Games 33 anh 9

Tiết mục thứ hai của chương trình mang tên "Ignite the Game", đưa khán giả vào không gian rực cháy khi dàn nghệ sĩ xuất hiện trong những bộ trang phục mô phỏng hình dáng các ngọn lửa đang bùng lên.

SEA Games 33 anh 10SEA Games 33 anh 11SEA Games 33 anh 12SEA Games 33 anh 13

Màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc của chủ nhà Thái Lan, kết hợp giữa hiện đại và truyền thống.
SEA Games 33 anh 14

Chương trình gặp trục trặc và bất ngờ tạm ngưng khoảng 30 phút để chờ Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan xuất hiện. Trong thời gian gián đoạn, hai MC phải dành nhiều phút "câu giờ", còn máy quay chỉ ghi hình khán đài thay vì các màn trình diễn. Khi Nhà vua Vajiralongkorn và Hoàng hậu Sineenat có mặt trong khu VIP, chương trình mới được nối lại.
SEA Games 33 anh 15SEA Games 33 anh 16SEA Games 33 anh 17SEA Games 33 anh 18

Chương trình bước sang phần "Chúng ta là một" với tiết mục "We Are One – Connect By The Sea", mở ra bằng cảnh các vũ công tỏa ra trước phông nền biển cả đang chuyển động. Không khí sân khấu nhanh chóng được đẩy lên cao khi một nhóm nghệ sĩ bất ngờ lao xuống hồ nước, hóa thân thành đàn thiên nga giữa những chuyển động mềm mại và uyển chuyển.
SEA Games 33 anh 19SEA Games 33 anh 20SEA Games 33 anh 21SEA Games 33 anh 22

Đoàn thể thao Việt Nam xuất hiện với hai người cầm cờ Lê Minh Thuận (karate) và Lê Thanh Thúy (bóng chuyền). Đoàn chỉ mang theo vài chục thành viên cho phần diễu hành, trong khi lực lượng chính đang thi đấu ở các môn đã nhập cuộc sớm như bóng đá, cầu lông và bóng chày. Việt Nam dự SEA Games 33 với 1.165 thành viên, gồm 842 VĐV, đặt mục tiêu 91–110 HCV.

SEA Games 33 anh 23

Hành trình của ngọn đuốc SEA Games 33 bắt đầu từ Bangkok, trước khi rong ruổi qua Chonburi, Songkhla và Nakhon Ratchasima, được truyền tay bởi nhiều vận động viên tiêu biểu của Thái Lan. Sau chặng đường dài, ngọn đuốc trở về thủ đô để thực hiện nghi thức quan trọng nhất: bước lên lễ đài trong đêm khai mạc.
SEA Games 33 anh 24

Các chuỗi tiết mục nghệ thuật tạo khung cảnh giàu năng lượng và dấu ấn văn hóa khu vực, khép lại màn trình diễn của lễ khai mạc kéo dài khoảng 2 giờ 30 phút.
Không khí sôi động tại Rajamangala trước giờ khai mạc SEA Games 33 Trước giờ khai mạc SEA Games 33 tối 9/12, sân vận động Rajamangala (Thái Lan) đông nghịt người chờ xếp hàng.

Sự cố nhầm cờ ở lễ khai mạc SEA Games 33

Lễ khai mạc SEA Games 33 tại Bangkok (Thái Lan) tối 9/12 bất ngờ gặp trục trặc đáng tiếc khi màn hình sân khấu lớn hiển thị nhầm quốc kỳ ở phần tái hiện lịch sử đại hội.

3 giờ trước

Không khí náo nhiệt ngày khai mạc SEA games 33 tại Thái Lan

Không khí tại sân vận động Rajamangala trở nên sôi động khi hàng chục nghìn khán giả đổ về chuẩn bị cho lễ khai mạc SEA Games 33. Công tác hậu cần, an ninh và kỹ thuật được nước chủ nhà Thái Lan hoàn tất trong những giờ cuối trước thời khắc quan trọng.

5 giờ trước

Kịch bản khiến tuyển nữ Việt Nam bị loại khỏi SEA Games 33

Tối 9/12, thất bại 0-1 trước Philippines đẩy tuyển nữ Việt Nam vào tình thế cực kỳ hiểm nghèo tại bảng B bóng đá nữ SEA Games 33.

14 giờ trước

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Minh Nghi

Ảnh: Nhật Thịnh, Quý Lượng

SEA Games 33 SEA Games 33

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý