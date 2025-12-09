Kịch bản khiến tuyển nữ Việt Nam bị loại khỏi SEA Games 33

Tối 9/12, thất bại 0-1 trước Philippines đẩy tuyển nữ Việt Nam vào tình thế cực kỳ hiểm nghèo tại bảng B bóng đá nữ SEA Games 33.

Tuyển nữ Việt Nam rơi vào thế khó sau trận thua Philippines. Ảnh: Minh Chiến (từ Chonburi).

Myanmar hiện dẫn đầu bảng B với 6 điểm tuyệt đối, trong khi Việt Nam và Philippines cùng sở hữu 3 điểm. Ở lượt cuối, Philippines chỉ gặp Malaysia, đội thua cả hai trận và khó có cơ hội tạo bất ngờ. Khả năng đội bóng của HLV Mark Torcaso giành trọn 3 điểm, biến trận gặp Myanmar trở thành cuộc đối đầu "sinh tử" đối với thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Tuyển nữ Việt Nam chỉ có một lựa chọn khả dĩ nhất là đánh bại Myanmar. Nếu thắng, Việt Nam sẽ cân bằng 6 điểm với Myanmar và Philippines (trong trường hợp Philippines thắng Malaysia). Khi đó, ba đội sẽ so kè hiệu số bàn thắng và Việt Nam đang có lợi thế nhất định.

Myanmar chỉ thắng Malaysia 3-0, còn Việt Nam đè bẹp đối thủ 7 bàn không gỡ. Do đó, chỉ cần thắng Myanmar với bất kỳ tỷ số nào, Huỳnh Như cùng đồng đội sẽ giành quyền đi tiếp, tái hiện kịch bản vượt khó từng xảy ra tại SEA Games 32.

Các phương án hòa hoặc thua đều đồng nghĩa với việc dừng bước, trừ khi có bất ngờ lớn xuất hiện với việc Philippines mất điểm trước Malaysia. Kịch bản này được đánh giá là cực kỳ khó xảy ra. Do đó, trận đấu cuối không khác nào chung kết với tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam buộc tấn công để tìm kiếm chiến thắng, đồng thời phải duy trì sự tỉnh táo. Một kết quả tích cực trước Myanmar sẽ giúp hành trình bảo vệ tấm huy chương SEA Games được tiếp tục. Ngược lại, đó có thể là dấu chấm hết cho tham vọng vào bán kết.

Bóng chạm tay Philippines, tuyển Việt Nam vẫn không có penalty Tối 8/12, Nguyễn Thị Thanh Nhã sút bóng chạm tay cầu thủ Philippines trong vùng cấm nhưng trọng tài không cho tuyển nữ Việt Nam được hưởng phạt đền.