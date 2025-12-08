Bầu Hiển và cuộc cách mạng bóng đá nữ Việt Nam

Nếu ông Trần Thanh Ngữ được xem là “cha đẻ” bóng đá nữ Việt Nam, thì ông Đỗ Quang Hiển là người tạo nên cuộc cách mạng thay đổi quan điểm, tư duy về cách làm, đầu tư bóng đá nữ.

Khi trao đổi với Bầu Hiển, nhiều người sẽ bất ngờ khi ông hiểu rất rõ về quá trình hình thành và phát triển của bóng đá nữ. Chính xác hơn, Bầu Hiển quan tâm khi ông cảm thấy xót xa trước phận đời của các cô gái đam mê theo nghiệp quả bóng tròn.

Trân trọng quá khứ

Bầu Hiển khiến nhiều người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi ông nhấn mạnh rằng trong hành trình vươn đến vinh quang, bên cạnh nỗ lực của các nữ cầu thủ, vẫn phải ghi nhận đóng góp của những người đàn ông - mà tiêu biểu là ông Trần Thanh Ngữ và ông Hoàng Vĩnh Giang, hai nhà hoạt động thể thao có ảnh hưởng lớn tại TP.HCM và Hà Nội.

Bóng đá nữ khởi nguồn tại TP.HCM, nhưng với sự am hiểu sâu sắc về thể thao, ông Trần Thanh Ngữ sớm nhận ra rằng để bộ môn này tồn tại và phát triển bền vững, cần có sự liên kết chặt chẽ với Hà Nội. Từ nhận thức đó, ông chủ động đề xuất với ông Hoàng Vĩnh Giang - khi ấy là Giám đốc Sở Thể dục Thể thao Hà Nội và là người đề xướng tư duy “đi tắt, đón đầu” - cùng bắt tay xây dựng nền tảng phát triển cho bóng đá nữ tại hai đô thị lớn nhất cả nước. Ý tưởng này nhanh chóng nhận được sự ủng hộ.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-1994), ông Thanh Ngữ tổ chức cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên” xuất phát từ Hà Nội, kết thúc bằng chặng đua quanh đồi A1 vào ngày 7/5. Song song với đoàn đua, hai đội bóng đá nữ Hà Nội và TP.HCM thi đấu giao hữu tại nhiều địa phương như Sơn La, Mộc Châu, Điện Biên… tạo nên những cuộc gặp gỡ sôi nổi, góp phần lan tỏa hình ảnh bóng đá nữ đến đông đảo người hâm mộ.

Chỉ ba năm sau, thành quả vượt ngoài kỳ vọng. Trong lần đầu bước ra đấu trường quốc tế, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành ngôi vô địch giải tiền SEA Games tại Malaysia, rồi tiếp tục đoạt huy chương đồng SEA Games 1997 ở Indonesia. Tại kỳ SEA Games này, ông Trần Thanh Ngữ không chỉ hỗ trợ tài chính cho chế độ dinh dưỡng của đội, mà còn trực tiếp đảm nhiệm vai trò chăm sóc y tế cho cầu thủ - sự tận tâm mà nhiều thế hệ tuyển thủ như Kim Hồng, Mỹ Oanh hay Ngọc Mai đến nay vẫn nhắc đến như phẩm chất của “người cha thứ hai”.

Đáng chú ý, lịch sử bóng đá Việt Nam chưa từng ghi nhận trường hợp nào tương tự - đó là đội tuyển quốc gia được thành lập trước khi có hệ thống câu lạc bộ chính thức, chưa có giải vô địch quốc gia, nhưng lại giành huy chương đồng ngay lần đầu dự SEA Games. Thành tựu ấy là dấu ấn mang tính mở đường của hai người đặt nền móng - ông Thanh Ngữ và ông Hoàng Vĩnh Giang - cho hành trình khẳng định vị thế của bóng đá nữ Việt Nam sau này.

Bóng đá nữ Việt Nam duy trì vị thế vững chắc ở khu vực, vươn tầm châu Á và thế giới.

Từ cột mốc đầu tiên ấy, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam từng bước trưởng thành và liên tục ghi dấu ấn, trong đó nổi bật nhất là lần đầu góp mặt tại vòng chung kết FIFA Women’s World Cup 2023 và 8 lần giành huy chương vàng SEA Games. Với Bầu Hiển, những thành tựu hôm nay luôn gợi nhớ lời khẳng định đầy tầm nhìn của hai người đặt nền móng cho bóng đá nữ Việt Nam - ông Trần Thanh Ngữ và ông Hoàng Vĩnh Giang: "Bóng đá nữ sẽ đến World Cup trước bóng đá nam".

Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam còn chật vật tìm kiếm tấm huy chương tại SEA Games, ông Thanh Ngữ từng nói một câu khiến nhiều người xúc động: "Đời tôi chắc không đợi được huy chương vàng SEA Games của bóng đá nam, nhưng bóng đá nữ thì có".

Thực tế đã chứng minh điều đó. Ngay tại SEA Games 2001, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành huy chương vàng lịch sử - chiến công mà ông Ngữ kịp chứng kiến trước khi qua đời năm năm sau.

Tương lai phải khác

Tuy nhiên, bóng đá nữ Việt Nam khó có thể tiến xa nếu chỉ trông chờ vào đam mê, ý chí và sự hy sinh của cầu thủ. Bầu Hiển cho biết ông thực sự sửng sốt khi biết rằng nhiều tuyển thủ từng mang vinh quang về cho Tổ quốc lại phải sống trong cảnh thiếu thốn. Trường hợp tiêu biểu là cựu thủ môn đội tuyển quốc gia Kim Hồng - nay là HLV thủ môn đội tuyển bóng đá nữ - từng phải bán bánh mì để trang trải cuộc sống. Không ít cầu thủ khác phải mưu sinh bằng nghề thợ may, bán cà phê, bán nước mía, xôi chè hay sửa xe máy để có tiền theo đuổi môn thể thao mà họ yêu quý.

Điều đáng nói là ngay cả đến năm 2018, ở một số địa phương, thu nhập hàng tháng của cầu thủ nữ vẫn không vượt quá 1,5 triệu đồng - con số phản ánh rõ những khó khăn mà họ phải đối mặt trên hành trình gìn giữ và phát triển bóng đá nữ Việt Nam.

Nỗi xót xa trước thực trạng ấy khiến Bầu Hiển, khi có điều kiện và nhận được lời mời từ lãnh đạo thể thao Thái Nguyên, quyết định tham gia đầu tư vào bóng đá nữ địa phương. Sự đồng hành của ông không chỉ giúp đội bóng đá nữ Thái Nguyên tránh nguy cơ giải thể, mà còn góp phần thay đổi cách nhìn của nhiều nhà quản lý và lãnh đạo địa phương về việc đầu tư cho bóng đá nữ - lĩnh vực lâu nay vốn thiệt thòi và ít được chú ý đúng mức.

Buổi gặp ấn tượng với Bầu Hiển vào tháng 7/2024 khiến Văn Thị Thanh đồng ý làm HLV CLB nữ Thái Nguyên T&T.

Với sự thấu cảm dành cho bóng đá nữ, Bầu Hiển từng nói một câu khiến nhiều người xúc động “Gái có công, chồng không phụ”. Chính lời chia sẻ ấy thuyết phục Văn Thị Thanh - nữ huấn luyện viên đầu tiên và đến nay là duy nhất của Việt Nam sở hữu bằng AFC Pro, chứng chỉ cao nhất dành cho HLV chuyên nghiệp của châu Á, nhận lời dẫn dắt câu lạc bộ bóng đá nữ Thái Nguyên T&T.

Văn Thị Thanh không phải gương mặt xa lạ của bóng đá Việt Nam. Cô là tác giả bàn thắng duy nhất giúp đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đánh bại Myanmar 1-0 trong trận chung kết SEA Games 2003 trên sân nhà, trước khi đoạt Quả bóng vàng và vào top 10 VĐV tiêu biểu của thể thao Việt Nam cùng năm.

Là người trong cuộc, Thanh hiểu rất rõ khó khăn của tuyển thủ và càng ấn tượng hơn trước việc Bầu Hiển nắm rõ hoàn cảnh khắc nghiệt mà nhiều nữ cầu thủ phải đối diện sau khi rời sân cỏ.

Ở Bầu Hiển, khoảng cách giữa lời nói và hành động dường như không tồn tại. Khi đội bóng đá nữ Thái Nguyên đứng trước nguy cơ giải thể vì thiếu kinh phí - lương cầu thủ chỉ 1,3 triệu đồng/tháng, tiền ăn vỏn vẹn 100.000 đồng/ngày - Tập đoàn T&T do ông làm Chủ tịch HĐQT đã đứng ra tài trợ. Thu nhập của cầu thủ lập tức tăng gấp 5-10 lần tùy năng lực, kèm theo chế độ đãi ngộ ổn định hơn. Nhiều cầu thủ từng bỏ nghề để đi làm công nhân đã xin quay trở lại đội, bởi lần đầu tiên họ thấy tương lai và sự trân trọng dành cho công sức của mình.

Đáng chú ý, Thái Nguyên T&T cũng ghi dấu cột mốc chưa từng có trong lịch sử bóng đá nữ Việt Nam khi trở thành câu lạc bộ đầu tiên thực hiện chuyển nhượng vận động viên kèm phí lót tay, với ba bản hợp đồng của Nguyễn Thị Mỹ Anh, Lê Hoài Lương và Trần Thị Kim Anh. Trước thềm mùa giải 2024, đội bóng tiếp tục củng cố lực lượng bằng việc chiêu mộ ba tuyển thủ quốc gia gồm Trần Thị Kim Thanh (Quả bóng vàng 2023), Nguyễn Thị Bích Thùy (Quả bóng đồng 2023) và Trần Thị Thu, khẳng định quyết tâm nâng tầm chuyên nghiệp và chuẩn hóa mô hình phát triển của bóng đá nữ tại Việt Nam.

CLB nữ Thái Nguyên T&T tiên phong trong việc chuyển nhượng cầu thủ bóng đá nữ Việt Nam.

Không dừng lại ở thay đổi về chế độ đãi ngộ, Thái Nguyên T&T tiếp tục nâng tầm chuyên môn. Sau thành tích giành huy chương đồng Giải vô địch quốc gia 2024, đội bóng quyết định mời Đặng Thị Kiều Trinh đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên thủ môn.

Sở hữu ba Quả bóng vàng Việt Nam (2011, 2012, 2017), ba HCV SEA Games (2005, 2009, 2017) và danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á 2012", Kiều Trinh được xem là một trong những biểu tượng lớn của bóng đá nữ Việt Nam. Sự góp mặt của cô đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực nâng chuẩn huấn luyện và chuyên nghiệp hóa đội bóng.

Từ nền tảng đó, Thái Nguyên T&T trở thành nhân tố mở màn cho xu hướng mới: Thị trường chuyển nhượng sôi động của bóng đá nữ Việt Nam. Sáu cầu thủ thuộc Câu lạc bộ TP.HCM - đồng thời là tuyển thủ quốc gia - lần lượt ký hợp đồng với đội bóng, nhận mức lương hàng chục triệu đồng mỗi tháng cùng phí lót tay lên đến khoảng nửa tỷ đồng cho mỗi người.

Sự dịch chuyển nhân sự này buộc bóng đá nữ TP.HCM phải thay đổi cách quản trị để giữ chân tài năng. Thu nhập của cầu thủ trụ cột được điều chỉnh tăng gấp ba lần, đi kèm nhiều chính sách hỗ trợ mới.

Bên cạnh đó, đội bóng triển khai kế hoạch thành lập công ty cổ phần nhằm tiến đến mô hình hoạt động chuyên nghiệp - phù hợp lộ trình mà Liên đoàn Bóng đá châu Á đặt ra. Song song, công tác đào tạo trẻ được chú trọng nhằm xây dựng lực lượng kế thừa chất lượng cao, bảo đảm phát triển bền vững trong dài hạn.

Cuộc sống mới của câu lạc bộ Thái Nguyên T&T

Nhờ nguồn đầu tư của Tập đoàn T&T từ năm 2019, câu lạc bộ bóng đá nữ Thái Nguyên tránh được nguy cơ giải thể và từng bước ổn định hoạt động. Với nền tảng tài chính vững vàng hơn, Thái Nguyên T&T tạo nên dấu mốc lịch sử khi lần đầu tiên trong 21 năm thành lập giành huy chương đồng Giải vô địch quốc gia 2024 - thành quả cho thấy hướng đi mới bắt đầu phát huy hiệu quả.

CLB nữ Thái Nguyên T&T có thể cạnh tranh huy chương tại giải VĐQG nữ nhờ sự đầu tư của Bầu Hiển.

Sự xuất hiện của câu lạc bộ Thái Nguyên T&T tạo nên thay đổi đáng kể trên bản đồ bóng đá nữ Việt Nam, phá vỡ thế thống trị lâu năm của bộ ba TP.HCM, Hà Nội và Than Khoáng sản Việt Nam.

Không dừng lại ở việc đầu tư cho Thái Nguyên T&T, Tập đoàn T&T còn phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và Liên đoàn Bóng đá Hà Nội tổ chức Giải bóng đá nữ quốc tế Hà Nội - Cup T&T Group 2024, diễn ra trong giai đoạn 3-7/10, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Giải quy tụ bốn đội: Manila Digger FC (Philippines), Bắc Kinh FC (Trung Quốc), Hà Nội và Thái Nguyên T&T. Các trận đấu diễn ra trên sân Hàng Đẫy, Thái Nguyên T&T xuất sắc lên ngôi vô địch sau khi thắng Bắc Kinh FC 3-1, hòa Hà Nội 1-1 và khép lại bằng chiến thắng 7-1 trước Manila Digger.

Bên cạnh dấu ấn chuyên môn khi mang đến sân chơi quốc tế chất lượng cho các cầu thủ nữ, Hà Nội Cup 2024 còn góp phần quảng bá hình ảnh thủ đô. Trong thời gian dự giải, cầu thủ của Manila Digger và Bắc Kinh FC có cơ hội khám phá đời sống văn hóa - du lịch Hà Nội qua những chuyến tham quan Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Đền Ngọc Sơn… trải nghiệm giàu ý nghĩa bên lề giải đấu thể thao.

Rõ ràng, sự xuất hiện và cách đầu tư quyết liệt của Bầu Hiển đã tạo sức bật toàn diện cho bóng đá nữ Việt Nam. Điều ông trăn trở nhất là đời sống của cầu thủ phải được cải thiện tương xứng công sức và cống hiến thầm lặng mà họ dành cho đội tuyển và cho quốc gia. Khi điều kiện bảo đảm tốt hơn, bóng đá nữ mới có thể thu hút thêm nhân tố mới, tạo nền tảng để phát triển nhanh và bền vững.

Nếu ông Trần Thanh Ngữ và ông Hoàng Vĩnh Giang là người đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của bóng đá nữ Việt Nam, thì Bầu Hiển là người thổi luồng gió đột phá, đưa môn thể thao này bước sang giai đoạn chuyên nghiệp hóa mạnh mẽ hơn.