Từ Hà Nội T&T đến CAND - T&T: Hành trình 18 năm bóng bàn của bầu Hiển

Nói đến ông Đỗ Quang Hiển, người hâm mộ thể thao Việt Nam luôn nghĩ đến một ông bầu đầu tư bóng đá đã 20 năm, nhưng không nhiều người biết ông cũng đầu tư vào bóng bàn đến 18 năm.

Nếu như Câu lạc bộ bóng đá T&T Hà Nội được thành lập vào năm 2006 (năm 2016 đổi tên như hiện nay là Hà Nội - CLB thành công nhất trong lịch sử bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam), thì một năm sau, bầu Hiển với cương vị Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn T&T đã thành lập tiếp CLB Bóng bàn Hà Nội T&T vào tháng 10/2007 với vốn đầu tư 100% của Tập đoàn T&T.

Chiếc huy chương vàng SEA Games sau 26 năm

Với trang thiết bị hiện đại cũng như luôn được đầu tư, đổi mới để phù hợp với xu hướng phát triển chung, sau gần 20 năm hoạt động với tiêu chí phát triển và đào tạo các vận động viên chuyên nghiệp, CLB Bóng bàn Hà Nội T&T đã đào tạo ra những tên tuổi như Trần Tuấn Quỳnh, Phan Huy Hoàng, Nguyễn Ngọc Tú, Đinh Anh Hoàng, Lê Đình Đức, Trần Mai Ngọc... những nhà vô địch Việt Nam và Đông Nam Á.

Đinh Anh Hoàng - Trần Mai Ngọc xuất sắc giành tấm HC vàng bóng bàn SEA Games 2023 nội dung đôi nam nữ.

Nổi bật hơn cả là tại SEA Games 2023, Đinh Anh Hoàng và Trần Mai Ngọc đã xuất sắc đem về cho bóng bàn Việt Nam chiếc huy chương vàng đôi nam nữ SEA Games sau 26 năm chờ đợi, kể từ khi Vũ Mạnh Cường và Ngô Thu Thủy đăng quang tại SEA Games 1997.

Phía sau chiếc huy chương vàng quý giá này là bóng dáng của HLV Vũ Mạnh Cường và hình bóng của bầu Hiển.

Thực tế, Vũ Mạnh Cường là tên tuổi lớn của bóng bàn Việt Nam. Anh không chỉ 7 lần vô địch Việt Nam mà còn là tay vợt đem về cho bóng bàn Việt Nam 3 huy chương vàng SEA Games gồm hai huy chương vàng đơn nam (1995, 2001) và một huy chương vàng đôi nam nữ (1997).

Năm 2008, đang giữ chức trưởng bộ môn kiêm HLV trưởng đội tuyển bóng bàn Sở VH-TT-DL Hải Dương, Cường đã gây bất ngờ khi chuyển về làm HLV cho CLB Bóng bàn Hà Nội T&T. Mai Ngọc cùng Anh Hoàng là hai tài năng do Mạnh Cường phát hiện và đào tạo.

Trần Mai Ngọc sinh năm 2004, cha mất khi cô mới 2 tuổi, mẹ làm công nhân may. Chính HLV Vũ Mạnh Cường đã phát hiện và thuyết phục gia đình cho Mai Ngọc ra Hà Nội đầu quân cho Hà Nội T&T từ khi Mai Ngọc mới 9 tuổi. Tám năm sau, Mai Ngọc tỏa sáng.

Tại giải vô địch quốc gia, Mai Ngọc lần lượt vượt qua hai tượng đài của Việt Nam là Mai Hoàng Mỹ Trang và Phan Hoàng Tường Giang để đoạt chức vô địch quốc gia. Tại SEA Games 31 trên sân nhà Việt Nam, Mai Ngọc giành 2 tấm huy chương đồng nội dung đôi nữ và đồng đội nữ. Đến SEA Games 32, Mai Ngọc đã đổi màu huy chương từ đồng qua vàng.

Trong khi đó Đinh Anh Hoàng, năm nay 23 tuổi, ngôi sao sáng của đội cũng là phát hiện của lò đào tạo Hà Nội T&T. Anh Hoàng đã cùng Mai Ngọc đoạt HCV đôi nam nữ SEA Games 2023 và Anh Hoàng cũng đã vô địch đơn nam quốc gia 2025.

Bầu Hiển thưởng cho Mai Ngọc và Anh Hoàng mỗi tay vợt 250 triệu đồng sau thành tích giành huy chương vàng SEA Games 2023.

Có thể thấy, chiến lược đầu tư và phát triển của Hà Nội T&T dành cho bóng bàn cũng rất giống bóng đá đó là phát hiện, đào tạo các VĐV trẻ tài năng, trọng dụng nhân tài khắp cả nước, đồng thời “săn lùng” cả các nhà quản lý giỏi, những HLV có trình độ chuyên môn cao.

Chữ "tầm" đi với chữ "tâm"

Khi nhìn lại hành trình hình thành và phát triển của CLB Bóng bàn Hà Nội T&T và Công an nhân dân - T&T, thật khó để chỉ nói đến “tầm” mà bỏ qua cái “tâm” của bầu Hiển. Chính nền tảng ấy đã tạo nên những câu chuyện vượt lên số phận, mà Lê Đình Đức là một minh chứng tiêu biểu.

Chiếc HCV đồng đội nam toàn quốc 2025 của CAND - T&T in đậm dấu ấn của Đình Đức. Không chỉ bởi những trận thắng quan trọng, mà bởi hành trình anh tự chiến thắng chính mình, vượt qua nghịch cảnh tưởng như đã khép lại con đường thể thao của anh từ 12 năm trước.

Đức sinh năm 1999 tại Đắk Nông, được HLV Mạnh Cường phát hiện năm 2009 và đưa về lò Hà Nội T&T rèn luyện. Nhưng đến năm 2013, Đức bất ngờ mất dần khả năng vận động, tay chân teo lại. Chẩn đoán sau đó cho biết anh mắc viêm cột sống dính khớp tự phát - căn bệnh có thể khiến anh tàn phế nếu không được điều trị kịp thời.

Tay vợt Lê Đình Đức đã chiến thắng thử thách khắc nghiệt của cuộc đời nhờ sự giúp đỡ của bầu Hiển.

Khi nhận báo cáo từ HLV Mạnh Cường, bầu Hiển đã đưa ra một quyết định dứt khoát là phải chữa trị cho Đức bằng mọi giá. Dù anh có thể không còn đủ điều kiện thi đấu, ông vẫn mong Đức có cơ hội trở lại với cuộc sống bình thường.

Từ đó bắt đầu một hành trình dài đầy gian khó. Đức nỗ lực từng ngày để giành lại khả năng vận động. Tập thể Hà Nội T&T luôn ở bên hỗ trợ và phía sau họ là sự hậu thuẫn trọn vẹn về tinh thần lẫn tài chính của “người cha tinh thần” Đỗ Quang Hiển.

Nhờ sự kiên trì ấy, Đức từng bước hồi phục và trưởng thành mạnh mẽ hơn. Để rồi hôm nay, khi góp phần vào tấm huy chương vàng đồng đội nam toàn quốc 2025, Đức đã gửi đi lời tri ân đẹp nhất dành cho các thầy, đồng đội, lãnh đạo và hơn hết là bầu Hiển - người đã tin tưởng anh ngay cả trong thời điểm mong manh nhất của cuộc đời.

Vị thế mới của bóng bàn CAND - T&T

Câu lạc bộ bóng bàn CAND - T&T được thành lập ngày 23/5/2024 sau khi Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam và Tập đoàn T&T ký kết biên bản ghi nhớ trong lĩnh vực tuyển chọn và đào tạo vận động viên bóng bàn tham gia thi đấu cho lực lượng CAND.

Ngay sau đó, CLB CAND - T&T đã tham dự giải bóng bàn vô địch quốc gia 2024 tại Nha Trang. Dù chỉ đặt mục tiêu giành 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng nhưng toàn đội đã xuất sắc vượt chỉ tiêu khi đoạt đến 2 vàng và 3 bạc.

Tại giải vô địch bóng bàn quốc gia 2025, nếu như những năm trước đây, Hà Nội và TP.HCM là hai thế lực tranh đua quyết liệt ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương, thì năm nay, đoàn CAND - T&T đã thay thế vị trí của Hà Nội cạnh tranh sòng phẳng với TP.HCM.

Trong 7 bộ huy chương của giải, đoàn CAND - T&T và TP.HCM chia đều sở hữu 6 huy chương vàng. Trong đó, CAND - T&T đoạt chức vô địch ở 3 nội dung đồng đội nam, đôi nam, đơn nam; TP.HCM vô địch 3 nội dung đồng đội nữ, đôi nữ và đôi nam nữ. Chiếc huy chương vàng đơn nữ còn lại thuộc về Hà Nội.

Không chỉ tập trung thành tích đỉnh cao, bóng bàn CAND - T&T còn đầu tư các tuyến dưới. Đó là lý do tại giải trẻ, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc 2024, CAND - T&T đã xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn với 13 huy chương vàng, 7 bạc và 10 đồng cho dù chỉ tiêu chỉ đặt ra là 8 huy chương vàng. Thành tích nhất toàn đoàn đã được lặp lại năm 2025.

Đội Bóng bàn CAND - T&T ra đời là thành công tiêu biểu của mô hình xã hội hóa thể thao.

Là người gắn bó lâu nhất, sâu sát nhất CLB Hà Nội T&T từ 2008 rồi CLB CAND - T&T từ tháng 5/2024 đến nay, HLV Vũ Mạnh Cường đã cho biết chính sự quan tâm của lãnh đạo CAND cũng như Tập đoàn T&T cùng sự đoàn kết cùng nhau dìu dắt tiến bộ từ ban huấn luyện cho đến vận động viên giữa hai CLB CAND và Hà Nội T&T đã tạo nên sức mạnh nhân đôi cho sự hợp tác của hai CLB với tên gọi mới CLB bóng bàn CAND - T&T.

Tiêu biểu cho sự thành công từ hợp tác này đó là trường hợp tay vợt 15 tuổi CAND Nguyễn Văn Tuấn Anh. Qua thời gian được huấn luyện từ các HLV Hà Nội T&T, Tuấn Anh đã tiến bộ vượt bậc khi trong năm 2025 đã vô địch đôi nam giải trẻ Đông Nam Á và đoạt 3 huy chương vàng đơn nam, đôi nam và đồng đội nam tại giải vô địch trẻ, thiếu niên, nhi đồng Việt Nam.

Thành công của bóng bàn Hà Nội T&T và CAND - T&T, bên cạnh “tâm” và “tầm”, còn được tạo nên từ một yếu tố quan trọng khác là nguồn lực tài chính được đầu tư bài bản và bền bỉ.

Sau thành tích ấn tượng tại Giải vô địch quốc gia 2025, Tập đoàn T&T đã trao thưởng 1,26 tỷ đồng cho CLB CAND - T&T. Đây không phải lần đầu tiên đơn vị này dành những khoản thưởng lớn cho bóng bàn, thậm chí thuộc nhóm cao nhất cả nước đối với bộ môn này.

Ngày 1/8/2024, Tập đoàn T&T cũng từng trao gần 1,5 tỷ đồng cho các HLV và VĐV của CLB CAND - T&T vì thành tích nổi bật tại các giải quốc gia năm 2024. Trước đó, tại SEA Games 2023, tập đoàn tiếp tục thưởng 1,15 tỷ đồng cho đội tuyển bóng bàn Việt Nam sau khi giành 1 huy chương vàng, 1 bạc và 4 đồng.

Những con số ấy cho thấy một thực tế: Thể thao chuyên nghiệp nói chung và bóng bàn nói riêng khó có thể phát triển nếu thiếu nền tảng tài chính mạnh. Tài chính là điều kiện cần, tạo động lực và môi trường để vận động viên tiến bộ nhưng chỉ tiền thôi chưa đủ để tạo nên thành công bền vững.

Đội bóng bàn CAND - T&T nhận thưởng sau thành tích tại giải bóng bàn quốc gia 2025.

Cũng giống như với bóng đá, bầu Hiển đến với bóng bàn không chỉ bằng đam mê mà còn bằng sự kiên trì đầu tư từ con số 0. Gần 20 năm đồng hành đã đưa CLB CAND - T&T vươn lên nhóm ba đội mạnh nhất cả nước, sánh cùng Hà Nội và TP.HCM, đồng thời giữ vị trí dẫn đầu ở các giải trẻ và thường xuyên cung cấp nhiều gương mặt trụ cột cho đội tuyển quốc gia.

Bầu Hiển từng chia sẻ rằng việc mạnh dạn đưa các VĐV sang Trung Quốc - quốc gia có nền bóng bàn số 1 thế giới, để tập huấn đã tạo ra bước tiến vượt bậc cho lực lượng của CLB. Từ nền tảng ấy, Đinh Anh Hoàng đã làm nên dấu ấn lịch sử tại Giải vô địch quốc gia 2025 khi đánh bại đàn anh Nguyễn Anh Tú (Hà Nội) với tỷ số 4-1 trong trận chung kết đơn nam, chấm dứt chuỗi thống trị của đối thủ và lần đầu bước lên ngôi vô địch.

Cùng với Anh Hoàng, CAND - T&T còn đóng góp hai tuyển thủ Lê Đình Đức và Trần Mai Ngọc cho đội tuyển bóng bàn Việt Nam tại SEA Games 2025. Bảy tuyển thủ còn lại đến từ ba đoàn mạnh là Hải Phòng (3 VĐV), Hà Nội và TP.HCM (mỗi đoàn 2 VĐV).

Có thể nói, chính bầu Hiển là người đã tạo nên môi trường cạnh tranh quyết liệt và sòng phẳng giữa các trung tâm bóng bàn hàng đầu cả nước. Sự hiện diện của ông, với cách làm bài bản và tầm nhìn dài hạn, đã góp phần quan trọng vào bước tiến của bóng bàn Việt Nam trên đấu trường Đông Nam Á.

Bầu Hiển cũng khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành và đầu tư cho CLB CAND - T&T, với mong muốn đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự phát triển của bóng bàn Việt Nam. Suốt nhiều năm qua, ông luôn giữ một quan điểm nhất quán ở bất kỳ lĩnh vực nào, mục tiêu sau cùng vẫn là góp phần nâng tầm thể thao quốc gia.