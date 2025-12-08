Nguyên nhân khiến tuyển nữ Việt Nam bại trận

Sau thất bại 0-1 trước Philippines ở lượt trận thứ hai bảng B SEA Games 33 tối 8/12, HLV Mai Đức Chung không né tránh khi nói về màn trình diễn gây thất vọng của tuyển nữ Việt Nam.

Bàn thua nghiệt ngã phút 94 của tuyển nữ Việt Nam Tối 8/12, tuyển nữ Việt Nam thua Philippines với tỷ số 0-1 ở phút cuối thuộc bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 33.

Trong buổi họp báo sau trận tối 8/12, HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh đội bóng đi lệch hoàn toàn so với kế hoạch chiến thuật ban đầu, trong khi đối thủ gần như chỉ chơi đơn giản với các pha bóng bổng.

"Trận này, chúng ta thua tiếc lắm. Diễn biến và cục diện xứng đáng một kết quả hòa hơn. Tôi không đổ lỗi trọng tài, tôi chịu trách nhiệm. Nhưng rõ ràng có những quyết định không thống nhất như bóng chạm tay họ thì không thổi, còn Việt Nam lại bị bắt chặt hơn", ông Chung chia sẻ.

Đi sâu vào chuyên môn, nhà cầm quân kỳ cựu của tuyển nữ Việt Nam cho rằng Philippines không sở hữu những mảng miếng tấn công đặc sắc. "Tuyển Philippines không có bài phối hợp nào cả, chỉ treo bóng và tận dụng thể hình. Họ chỉ mạnh bóng bổng thôi. Rất tiếc là chúng ta lại để thua đúng phút cuối", ông nêu quan điểm.

Tuyển nữ Việt Nam thua Philippines ở phút cuối. Ảnh: Minh Chiến.

HLV Mai Đức Chung cho biết chọn hệ thống 3 trung vệ mới nhằm gia cố chống bóng bổng với Diễm My đá thòng, còn hai trung vệ còn lại có chiều cao tốt. Tuy nhiên, một số điều chỉnh nhân sự trong hiệp hai không mang lại hiệu quả.

"Tôi hơi bị động. Ở tuyến tiền vệ và tiền đạo có vài thay đổi không hợp lý, khiến chúng ta mất khả năng áp chế", ông Chung nói.

Ông cũng chỉ ra một số cá nhân thi đấu dưới sức và khẳng định đội vi phạm nguyên tắc chiến thuật đề ra: "Ngay từ buổi họp chuyên môn, tôi yêu cầu tuyệt đối không chơi bóng bổng, phải giữ bóng sệt, phối hợp nhỏ. Nhưng các bạn đá tự phát nhiều quá. Khoảng cách đội hình quá xa khiến chúng ta buộc phải đá dài và Philippines dễ dàng hóa giải".

Dù thất bại, cơ hội đi tiếp với tuyển nữ Việt Nam vẫn còn. Huỳnh Như và các đồng đội phải thắng Myanmar ở lượt cuối để tạo thế cân bằng điểm và cạnh tranh bằng hiệu số. Sau hai lượt trận, Việt Nam rơi xuống vị trí thứ ba (3 điểm), Philippines xếp thứ hai (3 điểm), còn Myanmar dẫn đầu (6 điểm).