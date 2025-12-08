CĐV Đông Nam Á dậy sóng khi Indonesia nguy cơ bị loại sớm

Tối 8/12, trận đấu được chờ đợi nhất bảng C SEA Games 33 khép lại bằng cú sốc lớn khi U22 Indonesia thất bại 0-1 trước U22 Philippines.

Indonesia nguy cơ bị loại sớm ở SEA Games 33

Kết quả khiến U22 Indonesia đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng, đồng thời thổi bùng làn sóng bình luận trên mạng xã hội. Ở fanpage cộng đồng bóng đá ASEAN, người hâm mộ không tiếc lời châm biếm và mổ xẻ màn trình diễn nghèo nàn của đội bóng xứ vạn đảo.

Dưới bài đăng kết quả trận đấu, hàng loạt bình luận mang tính mỉa mai xuất hiện dày đặc. Nhiều CĐV cho rằng Indonesia như chỉ có đúng một bài "phất bóng lên cho tiền đạo rồi cầu nguyện". Những ý kiến này nhận về nhiều lượt thích, thể hiện sự thất vọng chung trước cách triển khai bóng đơn điệu của nhà đương kim vô địch.

Không ít người hâm mộ nhắc lại kỳ vọng dự World Cup từng được truyền thông Indonesia đề cập, nhưng lần này trở thành câu nói mang sắc thái đùa cợt. Một số CĐV cũng tranh luận sôi nổi về cục diện bảng đấu. Theo đó, viễn cảnh U22 Indonesia bị loại sớm được nhiều người nhắc tới, đặc biệt nếu trận Việt Nam - Malaysia ở bảng B kết thúc với tỷ số hòa.

Sự bi quan còn tăng lên khi một bộ phận CĐV Indonesia so sánh đội tuyển hiện tại với giai đoạn tối tăm trước đây, thất thường và thiếu bản sắc. Áp lực dành cho "Tim Garuda" đang lớn hơn bao giờ hết trước trận quyết đấu với Myanmar ở lượt tiếp theo.

Ở chiều ngược lại, người hâm mộ Philippines phấn khích trước chiến thắng lịch sử, đánh giá đây là bước ngoặt quan trọng để họ tiếp tục mơ về một kỳ SEA Games 33 thành công.