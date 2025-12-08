Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao SEA Games 33

CĐV Đông Nam Á dậy sóng khi Indonesia nguy cơ bị loại sớm

  • Thứ hai, 8/12/2025 20:45 (GMT+7)
  • 19 giờ trước

Tối 8/12, trận đấu được chờ đợi nhất bảng C SEA Games 33 khép lại bằng cú sốc lớn khi U22 Indonesia thất bại 0-1 trước U22 Philippines.

Indonesia nguy cơ bị loại sớm ở SEA Games 33

Kết quả khiến U22 Indonesia đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng, đồng thời thổi bùng làn sóng bình luận trên mạng xã hội. Ở fanpage cộng đồng bóng đá ASEAN, người hâm mộ không tiếc lời châm biếm và mổ xẻ màn trình diễn nghèo nàn của đội bóng xứ vạn đảo.

Dưới bài đăng kết quả trận đấu, hàng loạt bình luận mang tính mỉa mai xuất hiện dày đặc. Nhiều CĐV cho rằng Indonesia như chỉ có đúng một bài "phất bóng lên cho tiền đạo rồi cầu nguyện". Những ý kiến này nhận về nhiều lượt thích, thể hiện sự thất vọng chung trước cách triển khai bóng đơn điệu của nhà đương kim vô địch.

Không ít người hâm mộ nhắc lại kỳ vọng dự World Cup từng được truyền thông Indonesia đề cập, nhưng lần này trở thành câu nói mang sắc thái đùa cợt. Một số CĐV cũng tranh luận sôi nổi về cục diện bảng đấu. Theo đó, viễn cảnh U22 Indonesia bị loại sớm được nhiều người nhắc tới, đặc biệt nếu trận Việt Nam - Malaysia ở bảng B kết thúc với tỷ số hòa.

Sự bi quan còn tăng lên khi một bộ phận CĐV Indonesia so sánh đội tuyển hiện tại với giai đoạn tối tăm trước đây, thất thường và thiếu bản sắc. Áp lực dành cho "Tim Garuda" đang lớn hơn bao giờ hết trước trận quyết đấu với Myanmar ở lượt tiếp theo.

Ở chiều ngược lại, người hâm mộ Philippines phấn khích trước chiến thắng lịch sử, đánh giá đây là bước ngoặt quan trọng để họ tiếp tục mơ về một kỳ SEA Games 33 thành công.

U22 Indonesia thua sốc ở SEA Games 33

Tối 8/12, U22 Indonesia để thua U22 Philippines với tỷ số 0-1 thuộc bảng C môn bóng đá nam SEA Games 33.

20 giờ trước

Cầu thủ Indonesia trước cơ hội đổi đời ở châu Âu

AC Milan nhắm đến trung vệ Jay Idzes như mục tiêu tiềm năng cho kỳ chuyển nhượng giữa mùa 2025/26.

10:46 4/12/2025

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Minh Nghi

Indonesia Indonesia

Bình luận

    Đọc tiếp

    Bong chay Viet Nam thua Philippines 1-21 hinh anh

    Bóng chày Việt Nam thua Philippines 1-21

    3 giờ trước 13:16 9/12/2025

    0

    Sáng 9/12, tuyển bóng chày Việt Nam trải qua trận thua đậm 1-21 trước Philippines thuộc lượt trận thứ 5 và chính thức mất quyền cạnh tranh huy chương tại SEA Games 33.

    Hinh anh gay chu y cua Anh Vien hinh anh

    Hình ảnh gây chú ý của Ánh Viên

    3 giờ trước 12:47 9/12/2025

    0

    Trưa 9/12, Nguyễn Thị Ánh Viên đăng tải lời tri ân dành cho người bạn đặc biệt "da mình" luôn sát cánh suốt chặng đường bơi lội.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý