Tiền đạo 65 triệu bảng khiến Premier League dậy sóng

Tiền đạo Antoine Semenyo nổi lên như một trong những cầu thủ tấn công đáng xem nhất Premier League, kéo theo sự quan tâm của hàng loạt ông lớn.

Semenyo được nhiều đội săn đón.

Theo Daily Mail, Liverpool là đội tiếp theo bày tỏ sự quan tâm đến Semenyo. Chân sút của Bournemouth từng gây ấn tượng mạnh trước Liverpool ở trận mở màn mùa giải, khi anh lập cú đúp ngay tại Anfield.

Liverpool vốn có mối quan hệ làm ăn tốt đẹp với Bournemouth, sau khi chi khoảng 40 triệu bảng để chiêu mộ hậu vệ trái Milos Kerkez ở kỳ chuyển nhượng hè vừa qua. Giám đốc Thể thao của Liverpool là Richard Hughes từng làm việc tại Bournemouth. Ông được cho là đã theo dõi Semenyo trong thời gian dài và đang cân nhắc khả năng tái ngộ đội bóng cũ để đưa cầu thủ này về Anfield.

Trong bối cảnh Alexander Isak phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương, Liverpool càng có lý do để tìm kiếm thêm một phương án tấn công chất lượng cho cuộc đua vô địch Premier League.

Trước Liverpool, Tottenham được cho là tiếp cận nhưng nhanh chóng nhận cái lắc đầu từ phía cầu thủ, bởi Semenyo được cho là ưu tiên chuyển tới Man City ngay trong tháng 1/2026. MU và Chelsea cũng bày tỏ sự quan tâm đến Semenyo, nhưng chưa gửi đề nghị chính thức.

Man City hiện chiếm ưu thế, song đội bóng này cũng đang chạy đua với thời gian. Semenyo có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 65 triệu bảng, chỉ có thể được kích hoạt trong một khoảng thời gian ngắn và sẽ hết hạn vào tuần thứ hai của tháng 1/2026.

Từ đầu mùa giải đến nay, Semenyo đã ghi 9 bàn thắng và đóng góp 3 pha kiến tạo chỉ sau 16 lần ra sân cho Bournemouth.

