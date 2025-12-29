Rashford khiến fan Barca tranh cãi dữ dội

Người hâm mộ Barcelona chia rẽ nhưng phần đông bày tỏ mong muốn CLB kích hoạt điều khoản mua đứt Marcus Rashford

Rashford chưa thuyết phục được hoàn toàn fan Barcelona.

Theo kết quả cuộc thăm dò do tờ Mundo Deportivo thực hiện, có tới 54,6% CĐV Barcelona ủng hộ việc giữ Rashford ở lại lâu dài. Điều khoản mua đứt trong hợp đồng cho mượn cho phép Barcelona sở hữu chân sút 28 tuổi với mức phí 26 triệu bảng. Tuy nhiên, hơn 1/3 số người tham gia khảo sát phản đối thương vụ, trong khi 6,3% cho rằng CLB nên chờ đến khi mùa giải khép lại mới đưa ra quyết định cuối cùng.

Gia nhập Barcelona từ mùa hè, Rashford nhanh chóng hòa nhập và trở thành quân bài quan trọng trong hệ thống của HLV Hansi Flick. Anh đã sân 24 trận trên mọi đấu trường, ghi 7 bàn và đóng góp 11 pha kiến tạo – những con số cho thấy tầm ảnh hưởng rõ rệt lên lối chơi tấn công của Barca. Đáng chú ý, Rashford chỉ vắng mặt đúng một trận kể từ đầu mùa, do bị sốt, cho thấy sự ổn định về thể trạng lẫn phong độ.

Phong độ ấy được cho là khiến HLV Flick đặc biệt hài lòng. Theo tờ Sport, chiến lược gia người Đức sẵn sàng ủng hộ phương án giữ Rashford ở lại Camp Nou sau khi mùa giải kết thúc, xem anh như mảnh ghép phù hợp cho kế hoạch lâu dài.

Barcelona và Rashford sẽ trở lại thi đấu vào ngày 3/1 sau kỳ nghỉ đông. Trước đó, đội bóng xứ Catalonia khép lại năm cũ bằng chiến thắng 2-0 trước Villarreal, qua đó tạo khoảng cách 4 điểm với Real Madrid trên đỉnh bảng La Liga.