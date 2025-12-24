Rashford chốt tương lai

Cầu thủ người Anh khẳng định sẵn sàng làm mọi cách để được gắn bó lâu dài với đội chủ sân Camp Nou.

Rashford bày tỏ mong muốn tiếp tục gắn bó với Barcelona.

Trả lời tờ SPORT, Rashford chia sẻ: "Tôi muốn ở lại Barcelona, đó là mục tiêu lớn nhất. Nhưng điều quan trọng vẫn là chiến thắng. Barcelona là CLB vĩ đại, được sinh ra để giành danh hiệu". Anh cũng nhấn mạnh bản thân đang tận hưởng cuộc sống tại Tây Ban Nha và cảm thấy được chào đón ngay từ những ngày đầu.

Tiền đạo người Anh cập bến Barcelona hồi hè 2025 và nhanh chóng để lại dấu ấn dưới thời HLV Hansi Flick. Rashford trở thành mắt xích quan trọng trong hành trình bảo vệ ngôi vương. Kết thúc năm 2025, Barcelona đứng đầu La Liga với khoảng cách 4 điểm so với đại kình địch, đồng thời sở hữu chuỗi 8 trận thắng liên tiếp sau thất bại ở El Clasico hồi tháng 10.

Về mặt cá nhân, Rashford đóng góp 6 bàn thắng và 9 pha kiến tạo ở La Liga và Champions League trong nửa đầu mùa giải. Dù phải chia sẻ vị trí chạy cánh trái với Raphinha, ngôi sao sinh năm 1997 vẫn cho thấy sự hòa nhập nhanh chóng và tinh thần thi đấu tích cực.

Barcelona hiện nắm trong tay điều khoản mua đứt Rashford với mức phí khoảng 22 triệu bảng vào cuối mùa. Theo truyền thông Tây Ban Nha, ban lãnh đạo đội bóng cân nhắc kích hoạt điều khoản này, dù Rashford khả năng phải chấp nhận giảm lương.

HLV Hansi Flick là người đánh giá rất cao thái độ và tư duy chuyên nghiệp của Rashford. Chiến lược gia người Đức tiết lộ tiền đạo này luôn đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu, ngay cả khi không được đá chính.