Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Rashford chốt tương lai

  • Thứ tư, 24/12/2025 17:31 (GMT+7)
  • 57 phút trước

Cầu thủ người Anh khẳng định sẵn sàng làm mọi cách để được gắn bó lâu dài với đội chủ sân Camp Nou.

Rashford bày tỏ mong muốn tiếp tục gắn bó với Barcelona.

Trả lời tờ SPORT, Rashford chia sẻ: "Tôi muốn ở lại Barcelona, đó là mục tiêu lớn nhất. Nhưng điều quan trọng vẫn là chiến thắng. Barcelona là CLB vĩ đại, được sinh ra để giành danh hiệu". Anh cũng nhấn mạnh bản thân đang tận hưởng cuộc sống tại Tây Ban Nha và cảm thấy được chào đón ngay từ những ngày đầu.

Tiền đạo người Anh cập bến Barcelona hồi hè 2025 và nhanh chóng để lại dấu ấn dưới thời HLV Hansi Flick. Rashford trở thành mắt xích quan trọng trong hành trình bảo vệ ngôi vương. Kết thúc năm 2025, Barcelona đứng đầu La Liga với khoảng cách 4 điểm so với đại kình địch, đồng thời sở hữu chuỗi 8 trận thắng liên tiếp sau thất bại ở El Clasico hồi tháng 10.

Về mặt cá nhân, Rashford đóng góp 6 bàn thắng và 9 pha kiến tạo ở La Liga và Champions League trong nửa đầu mùa giải. Dù phải chia sẻ vị trí chạy cánh trái với Raphinha, ngôi sao sinh năm 1997 vẫn cho thấy sự hòa nhập nhanh chóng và tinh thần thi đấu tích cực.

Barcelona hiện nắm trong tay điều khoản mua đứt Rashford với mức phí khoảng 22 triệu bảng vào cuối mùa. Theo truyền thông Tây Ban Nha, ban lãnh đạo đội bóng cân nhắc kích hoạt điều khoản này, dù Rashford khả năng phải chấp nhận giảm lương.

HLV Hansi Flick là người đánh giá rất cao thái độ và tư duy chuyên nghiệp của Rashford. Chiến lược gia người Đức tiết lộ tiền đạo này luôn đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu, ngay cả khi không được đá chính.

Bến đỗ bất ngờ mở ra với Rashford

Atletico Madrid nghiêm túc trong cuộc đua chiêu mộ Marcus Rashford, tiền đạo người Anh hiện thuộc biên chế Manchester United và đang thi đấu theo dạng cho mượn tại Barcelona.

17:53 19/12/2025

Rashford chấm dứt chuỗi 10 trận tịt ngòi

Rạng sáng 17/12, Rashford ghi bàn giúp Barca đánh bại chủ nhà Guadalajara ở vòng 1/16 Copa del Rey.

05:31 17/12/2025

Rashford trỗi dậy

Từng không còn nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim, Marcus Rashford đáp trả bằng phong độ ấn tượng tại Barcelona với 6 lần ghi dấu giày sau 6 trận Champions League.

17:58 10/12/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Rashford Marcus Rashford Rashford

    Đọc tiếp

    Cau thu HAGL bi dam vao mat hinh anh

    Cầu thủ HAGL bị đấm vào mặt

    13 phút trước 18:14 24/12/2025

    0

    Tối 24/12, thủ môn Văn Phong của Thể Công Viettel có hành động phi thể thao trong trận hòa 1-1 với HAGL thuộc giải Tứ hùng Thái Nguyên 2025.

    Cu tat lam tinh mong Jake Paul hinh anh

    Cú tát làm tỉnh mộng Jake Paul

    43 phút trước 17:45 24/12/2025

    0

    Thất bại knock-out không chỉ làm gãy hàm Jake Paul, mà còn bẻ gãy ảo tưởng về việc anh có thể đốt cháy con đường tắt ở quyền Anh hạng nặng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý