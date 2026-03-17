Thói quen tiệc tùng của Neymar

Ney em Alto Mar Cruise (2023). Neymar tổ chức chuyến du thuyền 3 ngày liên tục trên biển Brazil. Giá vé từ 800 đến 6.000 USD/người trên con tàu MSC Preziosa đầy tiện nghi sang trọng như casino, công viên nước, DJ và đêm nhạc.
Không khí hoành tráng với 3 party chủ đề White, Costume, Tropical, champagne được rót như suối, Neymar làm nhân vật chính nhảy múa cùng fan. Đây là lần anh bị chỉ trích nặng nề vì đang chấn thương đầu gối nghiêm trọng, con thì mới sinh. Nhiều người cho rằng anh đặt thú vui tiệc tùng lên trên tất cả.
Sinh nhật 28 tuổi ở Paris (2020). Neymar đánh dấu tuổi 28 bằng buổi tiệc sinh nhật hoành tráng ở một hộp đêm có tiếng tại Paris. Tất cả khách mời đều phải mặc quần áo màu trắng. Dàn khách mời gồm có các cầu thủ PSG cùng WAGs.
Đây là thứ không khí sang chảnh, vui vẻ kiểu "all-white party" điển hình của Neymar thời đỉnh cao tại PSG. Buổi tiệc bắt đầu lúc 20h (giờ địa phương) và kéo dài đến tận rạng sáng hôm sau. Ban lãnh đạo PSG từng nhiều lần không hài lòng về thói tiệc tùng của ngôi sao người Brazil.
Trước đó một năm, Neymar cũng tổ chức sinh nhật ở Paris với một bữa tiệc lớn tại Pavillon Cambon. Neymar mời dàn sao như Lewis Hamilton, Ronaldo 'Béo' và các siêu mẫu Victoria's Secret.
Party năm mới với quy mô 500 người (2020). Đầu năm 2020 xuất hiện thông tin Neymar tổ chức tiệc 5 ngày tại biệt thự gần Rio de Janeiro, mời tới 500 khách giữa lúc đại dịch COVID đang hoành hành ở Brazil. Bữa tiệc được mô tả hoành tráng với rượu, nhạc, và đám đông quẩy không ngừng.
Neymar sau đó phủ nhận kịch liệt, chỉ đăng ảnh ăn tối gia đình để bác bỏ. Scandal khiến anh bị dư luận và công tố viên Brazil chỉ trích "vô trách nhiệm", ảnh hưởng hình ảnh nghiêm trọng ngay tại quê nhà.
Carnival Rio (nổi bật là 2019). Suốt nhiều năm, Neymar thường xuyên "đổ bộ" Carnival Rio – lễ hội đường phố lớn nhất Brazil với samba, ánh đèn rực rỡ và tiệc tùng thâu đêm. Năm 2019 đặc biệt nổi tiếng khi anh quẩy liên tục, cosplay, nhảy múa cùng người đẹp Anitta và vũ công giữa đám đông hàng nghìn người.
Không khí hoang dã kiểu Brazil lại quá hợp với Neymar: nhạc samba sôi động, rượu bia, và đường phố náo nhiệt không giới hạn. Lần này, anh cũng bị chê bai vì "quên tập luyện hồi phục" khi đang chấn thương, thể hiện lối sống ăn chơi quá đà ảnh hưởng sự nghiệp.
Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.