Dư luận chia rẽ vì Neymar

Việc Neymar không được HLV Carlo Ancelotti gọi lên tuyển Brazil tiếp tục gây tranh cãi.

Neymar bị gạch tên khi tuyển Brazil tập trung trong tháng này.

Trên mạng xã hội X, một bộ phận CĐV ủng hộ cách làm của HLV người Italy. Họ cho rằng việc không vội triệu tập Neymar là hợp lý nếu cầu thủ này chưa đạt thể trạng tốt nhất. Theo quan điểm này, việc bảo vệ nền tảng thể lực trước World Cup quan trọng hơn những trận đấu ngắn hạn. Họ tin Neymar cần thêm thời gian thi đấu để lấy lại nhịp độ.

Ngược lại, không ít ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối. Nhiều người mong muốn Neymar được trao cơ hội ra sân để chứng minh giá trị, đặc biệt trong bối cảnh anh vẫn thể hiện quyết tâm trở lại. Một số CĐV thậm chí thẳng thắn kêu gọi: "Hãy gọi cậu ấy, chúng tôi muốn thấy Neymar tại World Cup".

Bên cạnh đó, cũng có quan điểm nghi ngờ về tương lai của tiền đạo này. Không ít ý kiến đặt câu hỏi liệu Neymar có thể đạt phong độ cao khi giải đấu lớn diễn ra, trong khi những người khác nhấn mạnh World Cup đòi hỏi nỗ lực thực sự, không phải nơi dành cho danh tiếng.

Dù vậy, điểm chung trong các ý kiến là thừa nhận tầm ảnh hưởng của Neymar với bóng đá Brazil. Ngay cả những người thận trọng cũng không phủ nhận rằng nếu đạt trạng thái tốt nhất, anh vẫn có thể tạo khác biệt.

Trong bối cảnh chỉ còn một đợt triệu tập trước World Cup, câu chuyện của Neymar chưa khép lại. Quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào phong độ và thể trạng của anh trong giai đoạn tới.

