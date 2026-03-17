Dư luận chia rẽ vì Neymar

  • Thứ ba, 17/3/2026 10:12 (GMT+7)
Việc Neymar không được HLV Carlo Ancelotti gọi lên tuyển Brazil tiếp tục gây tranh cãi.

Neymar bị gạch tên khi tuyển Brazil tập trung trong tháng này.

Trên mạng xã hội X, một bộ phận CĐV ủng hộ cách làm của HLV người Italy. Họ cho rằng việc không vội triệu tập Neymar là hợp lý nếu cầu thủ này chưa đạt thể trạng tốt nhất. Theo quan điểm này, việc bảo vệ nền tảng thể lực trước World Cup quan trọng hơn những trận đấu ngắn hạn. Họ tin Neymar cần thêm thời gian thi đấu để lấy lại nhịp độ.

Ngược lại, không ít ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối. Nhiều người mong muốn Neymar được trao cơ hội ra sân để chứng minh giá trị, đặc biệt trong bối cảnh anh vẫn thể hiện quyết tâm trở lại. Một số CĐV thậm chí thẳng thắn kêu gọi: "Hãy gọi cậu ấy, chúng tôi muốn thấy Neymar tại World Cup".

Bên cạnh đó, cũng có quan điểm nghi ngờ về tương lai của tiền đạo này. Không ít ý kiến đặt câu hỏi liệu Neymar có thể đạt phong độ cao khi giải đấu lớn diễn ra, trong khi những người khác nhấn mạnh World Cup đòi hỏi nỗ lực thực sự, không phải nơi dành cho danh tiếng.

Dù vậy, điểm chung trong các ý kiến là thừa nhận tầm ảnh hưởng của Neymar với bóng đá Brazil. Ngay cả những người thận trọng cũng không phủ nhận rằng nếu đạt trạng thái tốt nhất, anh vẫn có thể tạo khác biệt.

Trong bối cảnh chỉ còn một đợt triệu tập trước World Cup, câu chuyện của Neymar chưa khép lại. Quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào phong độ và thể trạng của anh trong giai đoạn tới.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Đào Trần

Neymar Neymar Brazil Carlo Ancelotti Tuyển Brazil

  • Neymar

    Neymar

    Neymar tên đầy đủ Neymar da Silva Santos Junior, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Brazil, hiện thi đấu cho CLB Paris Saint Germain (Pháp). Trước khi chuyển sang chơi bóng tại Ligue 1 với mức phá vỡ hợp đồng kỷ lục 222 triệu euro ở mùa hè 2017, Neymar từng có 4 mùa giải rất thành công trong màu áo Barcelona và hợp cùng Lionel Messi, Luis Suarez thành bộ ba M-S-N lừng danh. Neymar là thủ quân tuyển Brazil khi mới 21 tuổi.

    Bạn có biết: Hình ảnh Neymar đã được đưa vào truyện tranh tại Brazil. Đó là một cách để khuyến khích trẻ em xứ sở samba đọc sách, truyện nhiều hơn. Chỉ có ba cầu thủ Brazil trước Neymar từng được đưa vào truyện tranh là Pele, Ronaldinho và Ronaldo (béo).

    • Ngày sinh: 05/02/1992
    • Quê quán: Mogi das Cruzes, Brazil
    • Chiều cao: 1.76 m
    • Câu lạc bộ: PSG (Pháp)

0

