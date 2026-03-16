Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Neymar gửi thông điệp đến HLV Ancelotti

  • Thứ hai, 16/3/2026 14:34 (GMT+7)
Neymar để lại dấu ấn trong trận hòa 1-1 giữa Santos và Corinthians ở vòng 6 giải VĐQG Brazil (Brasileiro Série A).

Người hâm mộ tiếp tục kỳ vọng Neymar sẽ lấy lại phong độ đỉnh cao.

Sáng 16/3, Neymar ra sân từ đầu trong màn so tài tại sân Vila Belmiro. Memphis Depay mở tỷ số cho Corinthians, nhưng Gabigol nhanh chóng gỡ hòa cho Santos ngay trong hiệp một.

Neymar để lại dấu ấn trận này khi góp công vào tình huống dẫn đến bàn gỡ hòa của Santos. Số 10 của đội chủ nhà có pha pressing quyết liệt từ giữa sân khiến đối thủ mất bóng, giúp Gabigol thuận lợi ghi bàn cân bằng tỷ số 1-1.

Các trang thống kê hàng đầu tính pha kiến tạo cho Neymar ở trận này, dù bóng đập vào người anh có phần may mắn trước khi đến chân Gabigol. Ngoại trừ tình huống dẫn đến bàn gỡ hòa, Neymar không có trận đấu quá ấn tượng khi vấp phải hàng thủ chặt chẽ của đội khách.

Song, việc ra sân từ đầu và chơi trọn vẹn trận đấu cho thấy thể trạng của cầu thủ người Brazil đã ổn. Đây là trận đấu thứ hai của Neymar tại giải VĐQG Brazil mùa này.

Trước đó, Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp giúp Santos hạ Vasco da Gama với tỷ số 2-1 thuộc vòng 4 giải VĐQG Brazil. Như vậy, sau 2 trận ra sân ở Serie A mùa này, Neymar có 2 bàn thắng và 1 kiến tạo.

Đây là thông điệp Neymar gửi đến HLV Ancelotti trước thềm đợt tập trung đội tuyển Brazil vào cuối tháng này.

Quả penalty vì lỗi chưa từng thấy ở Championship

Hậu vệ Jack Robinson của Birmingham City mắc lỗi nghiêm trọng trong trận hòa 1-1 với Sheffield United tại vòng 38 giải Hạng nhất Anh (Championship).

10 giờ trước

Sterling chứng minh Van Persie đã đúng

Ở vòng 27 giải VĐQG Hà Lan, Raheem Sterling để lại dấu ấn ngay trong lần đầu tiên được đá chính kể từ khi gia nhập Feyenoord.

10 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

    Neymar tên đầy đủ Neymar da Silva Santos Junior, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Brazil, hiện thi đấu cho CLB Paris Saint Germain (Pháp). Trước khi chuyển sang chơi bóng tại Ligue 1 với mức phá vỡ hợp đồng kỷ lục 222 triệu euro ở mùa hè 2017, Neymar từng có 4 mùa giải rất thành công trong màu áo Barcelona và hợp cùng Lionel Messi, Luis Suarez thành bộ ba M-S-N lừng danh. Neymar là thủ quân tuyển Brazil khi mới 21 tuổi.

    Bạn có biết: Hình ảnh Neymar đã được đưa vào truyện tranh tại Brazil. Đó là một cách để khuyến khích trẻ em xứ sở samba đọc sách, truyện nhiều hơn. Chỉ có ba cầu thủ Brazil trước Neymar từng được đưa vào truyện tranh là Pele, Ronaldinho và Ronaldo (béo).

    • Ngày sinh: 05/02/1992
    • Quê quán: Mogi das Cruzes, Brazil
    • Chiều cao: 1.76 m
    • Câu lạc bộ: PSG (Pháp)

    Facebook

Đọc tiếp

Arteta kiem bon tien neu Arsenal vo dich hinh anh

Arteta kiếm bộn tiền nếu Arsenal vô địch

3 giờ trước 12:05 16/3/2026

0

Mikel Arteta sẽ nhận khoản thưởng lớn nếu Arsenal vô địch Premier League, dựa trên các điều khoản đặc biệt trong hợp đồng dựa trên thành tích.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý