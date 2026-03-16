Neymar gửi thông điệp đến HLV Ancelotti

Neymar để lại dấu ấn trong trận hòa 1-1 giữa Santos và Corinthians ở vòng 6 giải VĐQG Brazil (Brasileiro Série A).

Người hâm mộ tiếp tục kỳ vọng Neymar sẽ lấy lại phong độ đỉnh cao.

Sáng 16/3, Neymar ra sân từ đầu trong màn so tài tại sân Vila Belmiro. Memphis Depay mở tỷ số cho Corinthians, nhưng Gabigol nhanh chóng gỡ hòa cho Santos ngay trong hiệp một.

Neymar để lại dấu ấn trận này khi góp công vào tình huống dẫn đến bàn gỡ hòa của Santos. Số 10 của đội chủ nhà có pha pressing quyết liệt từ giữa sân khiến đối thủ mất bóng, giúp Gabigol thuận lợi ghi bàn cân bằng tỷ số 1-1.

Các trang thống kê hàng đầu tính pha kiến tạo cho Neymar ở trận này, dù bóng đập vào người anh có phần may mắn trước khi đến chân Gabigol. Ngoại trừ tình huống dẫn đến bàn gỡ hòa, Neymar không có trận đấu quá ấn tượng khi vấp phải hàng thủ chặt chẽ của đội khách.

Song, việc ra sân từ đầu và chơi trọn vẹn trận đấu cho thấy thể trạng của cầu thủ người Brazil đã ổn. Đây là trận đấu thứ hai của Neymar tại giải VĐQG Brazil mùa này.

Trước đó, Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp giúp Santos hạ Vasco da Gama với tỷ số 2-1 thuộc vòng 4 giải VĐQG Brazil. Như vậy, sau 2 trận ra sân ở Serie A mùa này, Neymar có 2 bàn thắng và 1 kiến tạo.

Đây là thông điệp Neymar gửi đến HLV Ancelotti trước thềm đợt tập trung đội tuyển Brazil vào cuối tháng này.

