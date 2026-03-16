Quả penalty vì lỗi chưa từng thấy ở Championship

Hậu vệ Jack Robinson của Birmingham City mắc lỗi nghiêm trọng trong trận hòa 1-1 với Sheffield United tại vòng 38 giải Hạng nhất Anh (Championship).

Sự cố xảy ra tại sân St Andrew’s của Birmingham City. Trong hiệp một, Birmingham dẫn trước nhờ bàn thắng tuyệt đẹp từ pha đá phạt của Marvin Ducksch.

Sheffield United bị chơi thiếu người từ phút 23 khi Femi Seriki nhận thẻ đỏ. Tuy nhiên, phút 29, thủ môn James Beadle của Birmingham bắt bóng trong vòng cấm rồi chuyền cho đồng đội Robinson để triển khai.

Robinson dường như lầm tưởng trọng tài đã thổi phạt hoặc đây là tình huống bóng chết, nên anh đặt tay lên bóng để chuẩn bị phát bóng lên. Trọng tài Tim Robinson ngay lập tức thổi phạt penalty sau khi tham khảo trợ lý, và rút thẻ vàng cho hậu vệ của Birmingham.

Robinson chạm tay vào bóng.

Truyền thông Anh gọi đây là một trong những lỗi dẫn đến phạt đền kỳ lạ và "lố bịch" nhất được ghi nhận ở lịch sử Championship. The Times bình luận đây là điều "chưa từng xảy ra trong lịch sử giải hạng Nhất Anh".

Ở đẳng cấp cao, hiếm trung vệ mắc lỗi vô duyên như vậy khi bóng vẫn còn trong cuộc chơi. Điều trùng hợp là Robinson cũng từng khoác áo Sheffield United.

May cho đội chủ nhà là Sheffield United sau đó sút hỏng phạt đền. Dẫu vậy, Sheffield United cuối cùng vẫn gỡ hòa ở phút bù giờ hiệp một nhờ công của Patrick Bamford.