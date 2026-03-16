Quả penalty vì lỗi chưa từng thấy ở Championship

  • Thứ hai, 16/3/2026 05:09 (GMT+7)
Hậu vệ Jack Robinson của Birmingham City mắc lỗi nghiêm trọng trong trận hòa 1-1 với Sheffield United tại vòng 38 giải Hạng nhất Anh (Championship).

Jack Robinson gây ra pha penalty "lố bịch" khi Birmingham hòa Sheffield United 1-1.

Sự cố xảy ra tại sân St Andrew’s của Birmingham City. Trong hiệp một, Birmingham dẫn trước nhờ bàn thắng tuyệt đẹp từ pha đá phạt của Marvin Ducksch.

Sheffield United bị chơi thiếu người từ phút 23 khi Femi Seriki nhận thẻ đỏ. Tuy nhiên, phút 29, thủ môn James Beadle của Birmingham bắt bóng trong vòng cấm rồi chuyền cho đồng đội Robinson để triển khai.

Robinson dường như lầm tưởng trọng tài đã thổi phạt hoặc đây là tình huống bóng chết, nên anh đặt tay lên bóng để chuẩn bị phát bóng lên. Trọng tài Tim Robinson ngay lập tức thổi phạt penalty sau khi tham khảo trợ lý, và rút thẻ vàng cho hậu vệ của Birmingham.

Robinson chạm tay vào bóng.

Truyền thông Anh gọi đây là một trong những lỗi dẫn đến phạt đền kỳ lạ và "lố bịch" nhất được ghi nhận ở lịch sử Championship. The Times bình luận đây là điều "chưa từng xảy ra trong lịch sử giải hạng Nhất Anh".

Ở đẳng cấp cao, hiếm trung vệ mắc lỗi vô duyên như vậy khi bóng vẫn còn trong cuộc chơi. Điều trùng hợp là Robinson cũng từng khoác áo Sheffield United.

May cho đội chủ nhà là Sheffield United sau đó sút hỏng phạt đền. Dẫu vậy, Sheffield United cuối cùng vẫn gỡ hòa ở phút bù giờ hiệp một nhờ công của Patrick Bamford.

Bruno Fernandes đi vào lịch sử

Đêm 15/3, tiền vệ người Bồ Đào Nha lập cú đúp kiến tạo trong trận thắng 3-1 của MU trước Aston Villa ở vòng 30 Premier League.

6 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Jack Robinson Birmingham

Đọc tiếp

Nga mu truoc Sesko hinh anh

Ngả mũ trước Sesko

46 phút trước 05:10 16/3/2026

Đêm 15/3, Benjamin Sesko một lần nữa ghi bàn khi vào sân từ ghế dự bị giúp MU hạ Aston Villa 3-1 thuộc vòng 30 Premier League.

MU sai khi de Casemiro roi di hinh anh

MU sai khi để Casemiro rời đi

46 phút trước 05:10 16/3/2026

Huyền thoại Rio Ferdinand và Gary Neville kêu gọi Manchester United xem xét lại quyết định để Casemiro ra đi vào cuối mùa giải.

Sterling chung minh Van Persie da dung hinh anh

Sterling chứng minh Van Persie đã đúng

48 phút trước 05:08 16/3/2026

Ở vòng 27 giải VĐQG Hà Lan, Raheem Sterling để lại dấu ấn ngay trong lần đầu tiên được đá chính kể từ khi gia nhập Feyenoord.

