Nữ CĐV gợi cảm bậc nhất World Cup 2026

|
Ở kỳ World Cup 2018, Yanet Garcia được nhiều người hâm mộ ưu ái gọi là cổ động viên quyến rũ nhất Mexico. Cô trở thành tâm điểm truyền thông sau màn xuất hiện đặc biệt trên truyền hình trực tiếp. Sau khi hoàn thành bản tin dự báo thời tiết, nữ MC bất ngờ tham gia một nghi thức mang tính giải trí với hy vọng đem lại may mắn cho đội tuyển quốc gia.
|
Các đồng nghiệp trong trường quay được khuyến khích thực hiện một cú đá tượng trưng vào cô như cách "lấy hên" trước các trận đấu của Mexico tại World Cup. Nghi thức may mắn này tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội thời điểm đó.
|
Tại World Cup 2026, Garcia tiếp tục là một trong những gương mặt nổi bật cổ vũ cho tuyển Mexico. Đội chủ nhà sẽ khởi đầu chiến dịch ở bảng A bằng cuộc chạm trán Nam Phi vào ngày 12/6, trước khi lần lượt gặp Hàn Quốc và CH Czech.
|
Ngoài vai trò người dẫn chương trình truyền hình, Garcia còn là người mẫu, diễn viên và huấn luyện viên dinh dưỡng được chứng nhận.
|
Sinh ra tại Monterrey, cô từng theo học ngành kế toán công, tham gia nhiều chương trình đào tạo chuyên môn và xây dựng học viện người mẫu riêng. Garcia cũng góp mặt trong các dự án điện ảnh như bộ phim Sharknado 5: Global Swarming và Bellezonismo.
|
Hiện tại, trang cá nhân của cô có hơn 13 triệu người theo dõi. Yanet cũng có số lượng fan khủng ở Anh, Canada và Mỹ, nhưng cô vẫn mong muốn tiếp tục công việc MC dự báo thời tiết tại Mexico.
|
Với tần suất phủ sóng dày đặc trên truyền hình và sức hút lớn trong lĩnh vực quảng cáo, Garcia tích lũy khối tài sản hàng triệu bảng, trở thành một trong những mỹ nhân có tầm ảnh hưởng nhất Mexico.
|
Sức hút của Garcia đến từ việc cô thường xuyên chia sẻ những bộ ảnh nóng bỏng trên trang cá nhân. Bên cạnh đó, người đẹp Mexico cũng gây chú ý bằng các nội dung về làm đẹp, sức khỏe và phát triển bản thân.
Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.