Nữ CĐV gợi cảm bậc nhất World Cup 2026

Tại World Cup 2026, Garcia tiếp tục là một trong những gương mặt nổi bật cổ vũ cho tuyển Mexico. Đội chủ nhà sẽ khởi đầu chiến dịch ở bảng A bằng cuộc chạm trán Nam Phi vào ngày 12/6, trước khi lần lượt gặp Hàn Quốc và CH Czech.