Doanh thu chưa từng có ở World Cup 2026

Việc mở rộng World Cup lên 48 đội không chỉ tạo nên giải đấu lớn nhất lịch sử mà còn giúp FIFA "bỏ túi" khoản doanh thu kỷ lục chưa từng có.

World Cup 2026 kỳ cúp thế giới mang lại giá trị thương mại lớn nhất trong lịch sử.

World Cup 2026 đánh dấu bước ngoặt lớn khi lần đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự. Số trận đấu cũng tăng mạnh từ 64 lên 104, biến đây trở thành kỳ World Cup dài nhất và quy mô nhất từng được tổ chức. Việc mở rộng giải đấu tạo ra nguồn thu khổng lồ từ bản quyền truyền hình, quảng cáo và các hợp đồng tài trợ thương mại.

Theo tính toán, FIFA dự kiến thu về khoảng 11 tỷ USD trong chu kỳ thương mại gắn liền với World Cup 2026. Riêng các hợp đồng tài trợ với doanh nghiệp đóng góp gần 2,7 tỷ USD , tăng hơn 53% so với chu kỳ World Cup trước đó.

Đây hiện là nguồn thu có tốc độ tăng trưởng nhanh thứ 2 của FIFA, chỉ đứng sau bản quyền truyền hình. Dù vẫn là "cỗ máy in tiền" lớn nhất, doanh thu từ truyền hình chỉ tăng khoảng 29% so với giai đoạn 2019-2022.

Sự bùng nổ về thương mại được thúc đẩy đáng kể nhờ việc giải đấu được tổ chức tại Bắc Mỹ. Thị trường Mỹ mang đến cơ hội tiếp cận hàng loạt tập đoàn đa quốc gia và các thương hiệu lớn vốn chưa từng tham gia sâu vào các chiến dịch thương mại của FIFA ở những kỳ World Cup trước.

Các nhà tài trợ hiện đóng góp khoảng 1/4 tổng doanh thu của FIFA trong giai đoạn 2023-2026, cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của khối doanh nghiệp đối với bóng đá thế giới.

Để bảo vệ quyền lợi của các đối tác thương mại, FIFA sẽ tiếp tục áp dụng chính sách sân vận động sạch tại World Cup 2026. Mọi hình thức quảng cáo của các thương hiệu không thuộc danh sách tài trợ chính thức sẽ bị gỡ bỏ hoặc che phủ trong thời gian giải đấu diễn ra.

Ngay cả tên thương mại của nhiều sân vận động cũng sẽ tạm thời biến mất nhằm đảm bảo giá trị quảng cáo tối đa cho các đối tác của FIFA.