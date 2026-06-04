Con trai Zidane thách thức Argentina

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Luca Zidane gây ấn tượng trong trận đấu giữa Algeria và Hà Lan
Dưới áp lực khủng khiếp từ dàn sao Hà Lan, con trai của huyền thoại Zinedine Zidane chứng minh anh không sống dưới cái bóng của người cha. Tiếp nối phong độ ấn tượng từ Cúp bóng đá châu Phi, thủ môn này thực hiện hàng loạt pha bay người cứu thua ngoạn mục.
Ngay cả chân sút đang đạt phong độ cực cao là Donyell Malen cũng phải nản lòng khi không thể chiến thắng được phản xạ của thủ thành 28 tuổi trong những tình huống đối mặt mười mươi.
Màn trình diễn ấn tượng của thủ thành 28 tuổi hứa hẹn là điểm tựa cho Algeria tại World Cup sắp tới, trong bối cảnh đại diện Bắc Phi nằm chung bảng J với nhà đương kim vô địch Argentina.
Nếu Argentina chủ quan, Lionel Messi và các đồng đội hoàn toàn có thể phải ôm hận khi chạm trán Algeria giống như những gì Hà Lan phải nếm trải.
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