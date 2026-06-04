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Thể thao World Cup 2026

Con trai Zidane thách thức Argentina

  • Thứ năm, 4/6/2026 09:02 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Luca Zidane tỏa sáng giúp Algeria hạ Hà Lan 1-0 trong trận giao hữu diễn ra sáng 4/6, gửi lời cảnh báo đanh thép tới Argentina trước thềm World Cup 2026.

Luca Zidane gây ấn tượng trong trận đấu giữa Algeria và Hà Lan

Dưới áp lực khủng khiếp từ dàn sao Hà Lan, con trai của huyền thoại Zinedine Zidane chứng minh anh không sống dưới cái bóng của người cha. Tiếp nối phong độ ấn tượng từ Cúp bóng đá châu Phi, thủ môn này thực hiện hàng loạt pha bay người cứu thua ngoạn mục.

Ngay cả chân sút đang đạt phong độ cực cao là Donyell Malen cũng phải nản lòng khi không thể chiến thắng được phản xạ của thủ thành 28 tuổi trong những tình huống đối mặt mười mươi.

Trong khi đội tuyển Hà Lan sở hữu những tên tuổi lẫy lừng, các học trò của Koeman hoàn toàn bất lực khi đối đầu với Zidane. Chính sự vững chãi ấy tạo tiền đề cho các đồng đội phía trên chơi tự tin.

Sau khi tài năng trẻ Maza vào sân thay Mahrez và gây áp lực, Anis Hadj Moussa cụ thể hóa nỗ lực bằng một cú dứt điểm chân trái tuyệt đẹp để ấn định chiến thắng tối thiểu 1-0.

Màn trình diễn ấn tượng của thủ thành 28 tuổi hứa hẹn là điểm tựa cho Algeria tại World Cup sắp tới, trong bối cảnh đại diện Bắc Phi nằm chung bảng J với nhà đương kim vô địch Argentina.

Nếu Argentina chủ quan, Lionel Messi và các đồng đội hoàn toàn có thể phải ôm hận khi chạm trán Algeria giống như những gì Hà Lan phải nếm trải.

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Huy Trưởng

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