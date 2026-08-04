Kịch bản Việt Nam gặp Thái Lan ở chung kết

ASEAN Cup 2026 mở ra kịch bản được chờ đợi nhất khi tuyển Việt Nam và Thái Lan có thể tái ngộ ở trận chung kết.

Thái Lan là đối thủ nhiều duyên nợ với Việt Nam.

Sau 3 lượt trận tại bảng A, tuyển Việt Nam dẫn đầu với 7 điểm, bằng Singapore nhưng vượt trội về hiệu số (+10 so với +3). Đội bóng của HLV Kim Sang-sik chỉ phải gặp Campuchia ở lượt đấu cuối và được dự đoán kết thúc vòng bảng ở ngôi đầu.

Trong khi đó, cuộc cạnh tranh tấm vé còn lại diễn ra cực kỳ căng thẳng. Singapore đứng thứ hai với 7 điểm và chỉ cần hòa Indonesia trên sân Jalan Besar là đủ góp mặt ở bán kết. Ngược lại, Indonesia phải thắng mới có thể vượt lên giành quyền đi tiếp.

Ở bảng B, Thái Lan cũng thể hiện sức mạnh vượt trội. "Voi chiến" toàn thắng hai trận, ghi 7 bàn và chưa thủng lưới, qua đó dẫn đầu với 6 điểm. Chỉ cần tiếp tục duy trì phong độ, đội bóng xứ Chùa vàng có thể giành vé vào vòng knock-out với ngôi nhất bảng.

Theo thể thức giải, đội nhất bảng A gặp đội nhì bảng B, còn đội nhất bảng B đối đầu đội nhì bảng A ở bán kết. Điều đó đồng nghĩa nếu Việt Nam và Thái Lan cùng cán đích ở vị trí dẫn đầu bảng đấu của mình, hai đội sẽ nằm ở hai nhánh khác nhau và chỉ có thể gặp nhau trong trận chung kết.

Đây cũng là kịch bản được nhiều người kỳ vọng, bởi Việt Nam và Thái Lan từ lâu là hai thế lực hàng đầu của bóng đá Đông Nam Á. Mỗi lần hai đội chạm trán đều thu hút sự quan tâm lớn nhờ chất lượng chuyên môn cao và sự cạnh tranh quyết liệt.

Ở chung kết ASEAN Cup 2024, thầy trò HLV Kim Sang-sik đánh bại "Voi chiến" với tổng tỷ số 5-3 sau hai lượt trận để lên ngôi vô địch thuyết phục. Tuyển Việt Nam thắng 2-1 trên sân Việt Trì trước khi hạ đối thủ 3-2 ngay tại Rajamangala.

Highlights Việt Nam 3-0 Indonesia Tối 3/8, Việt Nam xuất sắc vượt qua Indonesia với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ 4 bảng A ASEAN Cup 2026.