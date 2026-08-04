Hai cha con ôm nhau khóc khi đối đầu ở giải Uruguay

Agustin Dos Santos và cha anh, Jonathan Dos Santos, đã ôm nhau bật khóc sau lần đầu đối đầu trong một trận đấu chuyên nghiệp tại giải vô địch Uruguay.

Jonathan Dos Santos (áo đen) ôm con trai sau khi trận đấu kết thúc.

Bóng đá Uruguay chứng kiến một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất mùa giải khi Agustin Dos Santos lần đầu đối đầu chính cha ruột của mình, Jonathan Dos Santos, trong trận Nacional thắng Progreso 2-1 ở vòng 7 giai đoạn giữa (Torneo Intermedio) của giải vô địch quốc gia Liga AUF Uruguaya.

Agustin, 18 tuổi, là tiền vệ mang áo số 10 của Nacional và được xếp đá chính. Trong khi đó, Jonathan, 34 tuổi, là tiền đạo của Progreso nhưng không được tung vào sân trong trận gặp đội bóng của con trai. Dù không trực tiếp đối đầu trên sân, đây vẫn là lần đầu tiên hai cha con xuất hiện ở hai chiến tuyến trong một trận đấu chuyên nghiệp.

Sau tiếng còi mãn cuộc, Agustin chạy đến ôm cha mình ngay trên sân Gran Parque Central. Cả hai đều bật khóc trong khoảnh khắc khiến người hâm mộ và các cầu thủ của cả hai đội xúc động.

Trên mạng xã hội, Agustin đăng bức ảnh thời thơ ấu khi được cha bế trên tay và viết: “Một giấc mơ đã trở thành hiện thực, con yêu bố".

Câu chuyện của gia đình Dos Santos càng trở nên đặc biệt khi Jonathan từng làm cha từ năm 16 tuổi. Trong một cuộc phỏng vấn với Radio Uruguai trước đó, anh chia sẻ: “Không chỉ là con trai, nó còn là một người bạn. Gần như chúng tôi lớn lên cùng nhau. Cả gia đình rất tự hào khi nó cũng trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp".

Ở trận đấu này, Nacional giành chiến thắng nhờ cú đúp của Maxi Gomez. Facundo de Leon ghi bàn rút ngắn tỷ số cho Progreso trong hiệp hai, nhưng đội khách không thể tránh khỏi thất bại. Progreso phải chơi phần lớn thời gian với 10 người sau khi Agustin Ocampo nhận thẻ đỏ ở phút 29.

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