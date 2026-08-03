HLV tiếp theo mất việc sau World Cup 2026

Emerse Fae chia tay tuyển Bờ Biển Ngà sau khi không thể giúp đội bóng vượt qua vòng 32 đội World Cup 2026.

Emerse Fae chia tay đội tuyển Bờ Biển Ngà. Ảnh: Reuters.

Liên đoàn Bóng đá Bờ Biển Ngà (FIF) xác nhận không gia hạn hợp đồng với HLV Emerse Fae, khép lại gần hai năm dẫn dắt đội tuyển quốc gia của nhà cầm quân 42 tuổi.

Quyết định được đưa ra sau khi Bờ Biển Ngà dừng bước sớm tại World Cup 2026. Đội bóng châu Phi không thể vượt qua vòng 32 đội khi thất bại trước Na Uy, dù đặt mục tiêu tiến sâu tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ.

Fae từng gây chú ý trong trận đấu với tuyển Đức ở lượt hai bảng E. Sau thất bại 1-2 trước đội bóng từng 4 lần vô địch thế giới, ông công khai chỉ trích đối thủ vì cho rằng đại diện châu Âu thiếu tinh thần fair-play.

“Chúng tôi nhìn vào những nền bóng đá như thế này để học hỏi và phát triển. Nhưng tôi hơi thất vọng vì sự thiếu công bằng từ đội tuyển Đức”, Fae phát biểu sau trận đấu.

Ở cuộc đối đầu đó, Đức giành chiến thắng nhờ cú đúp của Deniz Undav, trong đó bàn quyết định đến từ một cầu thủ vào sân thay người. Đội bóng của Julian Nagelsmann sau đó vượt qua vòng bảng nhưng thất bại trước Paraguay ở vòng 32 đội, qua đó có chung số phận với Bờ Biển Ngà.

Trong thông báo chia tay Fae, FIF ghi nhận những đóng góp của ông trong thời gian dẫn dắt đội tuyển. “Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Bờ Biển Ngà chân thành cảm ơn ông Emerse Fae vì sự tận tâm, tính chuyên nghiệp và những gì ông đã cống hiến cho đội tuyển quốc gia”, cơ quan này cho biết.

Fae tiếp quản tuyển Bờ Biển Ngà từ năm 2024, ông từng giúp đội bóng này vô địch AFCON 2023 trên cương vị HLV tạm quyền trước khi được bổ nhiệm chính thức. Nhưng thành tích tại World Cup 2026 không đáp ứng kỳ vọng khiến ông phải rời ghế. Hiện FIF chưa công bố người thay thế chiến lược gia 42 tuổi.

5 ngôi sao trở nên viral hơn sau World Cup 2026 Không chỉ gây chú ý trên sân cỏ, sức hút của các cầu thủ tại World Cup 2026 còn được thể hiện qua lượng người theo dõi tăng mạnh trên Instagram cá nhân sau giải đấu.