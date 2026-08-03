Báo Indonesia dự đoán đội nhà thắng Việt Nam 2-0

Truyền thông Indonesia đánh giá cao đội chủ nhà nhưng vẫn cảnh báo về khả năng tạo đột biến của hàng công Việt Nam.

Báo Indonesia dự đoán đội chủ nhà thắng 2-0, nhưng vẫn đặc biệt dè chừng Đình Bắc, Hoàng Hên và Xuân Son.

Trước cuộc đối đầu tại Bogor tối 3/8, Bola.net dự đoán Indonesia sẽ giành chiến thắng 2-0 trước tuyển Việt Nam. Nhận định này cho thấy sự tự tin của truyền thông xứ vạn đảo sau khởi đầu thuận lợi của thầy trò HLV John Herdman.

Dù nghiêng về đội chủ nhà, tờ báo Indonesia vẫn dành sự thận trọng nhất định cho nhà đương kim vô địch. Theo Bola.net, Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Xuân Son là ba cầu thủ hàng thủ Indonesia cần đặc biệt đề phòng.

Đình Bắc được đánh giá cao nhờ tốc độ và khả năng đột phá ở hành lang biên. Tiền đạo trẻ có thể gây khó khăn cho các hậu vệ Indonesia bằng những pha tăng tốc hoặc di chuyển vào khoảng trống phía sau hàng phòng ngự.

Hoàng Hên được xem là cầu nối quan trọng trong lối chơi của tuyển Việt Nam. Khả năng giữ bóng, thoát pressing và tổ chức tấn công của tiền vệ này có thể giúp đội khách giảm sức ép trước lối chơi giàu thể lực của Indonesia.

Trong khi đó, Xuân Son là mối đe dọa lớn nhất trong vùng cấm. Khả năng tranh chấp, chọn vị trí và dứt điểm của tiền đạo nhập tịch buộc hàng thủ do Rizky Ridho chỉ huy phải duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu.

Ở một bài nhận định khác, Bola.net còn nhắc đến Hoàng Đức như nhân tố nguy hiểm trong các tình huống chuyển trạng thái. Nếu Indonesia đẩy đội hình lên cao và để mất bóng ở giữa sân, khả năng chuyền nhanh của Hoàng Đức, Hoàng Hên cùng sức mạnh của Xuân Son có thể giúp Việt Nam tạo ra cơ hội.

Dự đoán Indonesia thắng 2-0 chỉ mang tính tham khảo, nhưng phản ánh tâm lý lạc quan của truyền thông nước chủ nhà. Indonesia toàn thắng hai trận đầu, trong khi Việt Nam vừa bị Singapore cầm hòa 0-0 tại Mỹ Đình.

Tuy nhiên, trận gặp Việt Nam sẽ là thử thách hoàn toàn khác. Indonesia có lợi thế sân nhà và tinh thần hưng phấn, nhưng phải đối đầu một đội bóng giàu kinh nghiệm, đủ khả năng trừng phạt những khoảng trống nhỏ nhất. Đó cũng là lý do truyền thông Indonesia tự tin về kết quả, nhưng chưa dám xem nhẹ những mũi nhọn của HLV Kim Sang-sik.

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