Vị trí khắc nghiệt nhất của bóng đá hiện đại

Bóng đá hiện đại buộc hậu vệ biên phải tấn công, phòng ngự và tham gia tổ chức lối chơi như một tiền vệ.

Trent Alexander-Arnold thường xuyên bó vào trung lộ và tham gia tổ chức lối chơi như một tiền vệ.

Bóng đá đã trải qua nhiều thay đổi về chiến thuật và gần như mọi vị trí trên sân đều chịu tác động. Thủ môn giờ phải chơi chân tốt, còn tiền đạo không thể chỉ chờ bóng trong vùng cấm mà phải tham gia kiến tạo, pressing và hỗ trợ phòng ngự.

Vai trò của hậu vệ biên cũng thay đổi rõ rệt. Trước đây, nhiệm vụ chính của họ là tạo chiều rộng, dâng cao và thực hiện những quả tạt cho trung phong. Ngày nay, từng đó là chưa đủ.

Một hậu vệ biên hiện đại phải biết lùi sâu phòng ngự, gây sức ép lên quá trình triển khai bóng của đối thủ và di chuyển linh hoạt giữa nhiều khu vực. Trong một số hệ thống, họ còn bó vào trung lộ, chơi gần giống tiền vệ và trực tiếp tham gia xây dựng lối chơi.

Sự thay đổi ấy buộc các cầu thủ chạy cánh phải hoàn thiện kỹ thuật, nâng cao tư duy chiến thuật và liên tục thích nghi với yêu cầu của HLV.

Trent và hình mẫu hậu vệ biên mới

Trent Alexander-Arnold là ví dụ rõ ràng trong trận giao hữu giữa Real Madrid và Fiorentina hôm 1/8. Jose Mourinho bố trí cựu cầu thủ Liverpool thi đấu như trung vệ thứ ba khi đội nhà kiểm soát bóng.

Trong quá trình triển khai tấn công, Trent thường xuyên bó vào trung lộ và hoạt động gần giống một tiền vệ trung tâm. Khi Real Madrid mất bóng, anh trở lại hành lang phải để đảm bảo cấu trúc phòng ngự.

Điểm nổi bật nhất vẫn là khả năng chuyền bóng. Trent liên tục mở ra cơ hội cho đồng đội bằng những đường chuyền có độ chính xác cao và tầm quan sát đặc biệt. Anh cũng trở thành người thực hiện phần lớn các tình huống cố định của đội bóng Hoàng gia.

Khả năng đảm nhận nhiều vai trò giúp Trent trở thành hình mẫu tiêu biểu cho sự phát triển của vị trí hậu vệ biên. Anh không chỉ phòng ngự hoặc bám biên tạt bóng, mà còn có thể điều tiết nhịp độ và tham gia tổ chức tấn công.

Khả năng đảm nhận nhiều vai trò giúp Trent trở thành hình mẫu tiêu biểu cho sự phát triển của vị trí hậu vệ biên.

Bên cạnh sự thay đổi của từng cầu thủ, các hệ thống chiến thuật cũng ngày càng linh hoạt. Sơ đồ ba trung vệ đã trở nên phổ biến tại châu Âu trước khi được nhiều đội bóng trên thế giới áp dụng.

Trong hệ thống này, các wing-back lùi xuống để tạo thành hàng phòng ngự năm người khi không có bóng. Khi tấn công, họ dâng cao như những tiền đạo cánh, qua đó giúp đội nhà tạo lợi thế quân số ở phần sân đối phương.

Sự phổ biến của sơ đồ ba trung vệ khiến wing-back trở thành một trong những vị trí đòi hỏi cao nhất. Cầu thủ phải tấn công như một tiền đạo cánh, nhưng cũng phải đủ thể lực và ý thức chiến thuật để phòng ngự như một hậu vệ.

Arthur Augusto, cầu thủ 23 tuổi khoác áo Bayer Leverkusen từ năm 2023, cho rằng sự phát triển của chiến thuật buộc những người chơi ở biên phải hiểu trận đấu toàn diện hơn. Họ không còn bị giới hạn ở đường biên mà phải biết xuất hiện tại nhiều khu vực khác nhau.

“Vị trí này đã thay đổi rất nhiều trong những năm gần đây. Trước đây, cầu thủ chạy cánh có nhiệm vụ rõ ràng hơn. Bây giờ, điều quan trọng là phải hiểu từng tình huống cần gì, từ việc di chuyển vào khoảng trống, tạo phương án chuyền bóng cho đồng đội đến hỗ trợ phòng ngự”, Arthur chia sẻ.

Theo tuyển thủ Brazil, khả năng đọc tình huống và đưa ra quyết định chính xác có thể tạo nên khác biệt. Kể từ khi sang châu Âu, Arthur đã tiến bộ nhiều về tư duy chiến thuật và có thể chơi cả hậu vệ cánh lẫn wing-back.

Việc sử dụng tốt hai chân cũng giúp anh thi đấu ở cả cánh phải lẫn cánh trái. Sự đa năng ấy ngày càng quan trọng trong bối cảnh các HLV thường xuyên thay đổi hệ thống ngay trong trận đấu.

Khả năng thích nghi trở thành yêu cầu bắt buộc

Luis Henrique cũng trải qua quá trình chuyển đổi tương tự. Được đào tạo để chơi tiền đạo cánh tại Botafogo, cầu thủ người Brazil phải mở rộng vai trò kể từ khi chuyển sang bóng đá châu Âu.

Tại Inter Milan, Luis Henrique không chỉ tham gia tấn công mà còn phải lùi sâu hỗ trợ phòng ngự. Anh thường xuyên thay đổi nhiệm vụ tùy theo trạng thái kiểm soát bóng của đội nhà.

“Một cầu thủ thi đấu ở biên phải sẵn sàng đảm nhận nhiều vai trò. Có thời điểm bạn phải tấn công như một tiền đạo cánh, nhưng khi đội mất bóng, bạn cũng phải lùi về giúp hàng phòng ngự”, Luis Henrique cho biết.

Cầu thủ mang áo số 11 của Inter cho rằng những trải nghiệm đó giúp anh trở nên toàn diện hơn. Khả năng thích nghi không còn đơn thuần là lợi thế, mà đã trở thành điều kiện cần để một cầu thủ có thể tồn tại ở môi trường bóng đá đỉnh cao.

Arthur Augusto có thể thi đấu ở cả hai cánh, trong vai trò hậu vệ biên hoặc wing-back.

Các HLV cũng xem sự linh hoạt là tiêu chí quan trọng khi lựa chọn nhân sự. Roger Machado, HLV kiêm giảng viên tại Học viện Liên đoàn Bóng đá Brazil, đánh giá khả năng đọc từng giai đoạn của trận đấu là một trong những phẩm chất được coi trọng nhất hiện nay.

“Bóng đá hiện đại yêu cầu các cầu thủ chạy cánh tham gia vào mọi giai đoạn. Họ có thể triển khai bóng từ tuyến dưới cùng thủ môn, phối hợp với hàng tiền vệ và xuất hiện ở một phần ba sân cuối để kết thúc tình huống”, Roger phân tích.

Theo ông, sự đa dạng về nhiệm vụ khiến hậu vệ biên trở thành một trong những vị trí phức tạp nhất. Cầu thủ không chỉ cần thể lực để di chuyển liên tục dọc hành lang cánh, mà còn phải có tư duy chiến thuật, cảm nhận không gian và khả năng ra quyết định nhanh.

Các HLV hiện tìm kiếm những cầu thủ có thể đảm nhận nhiều nhiệm vụ mà không làm ảnh hưởng đến sự cân bằng của đội bóng. Một hậu vệ biên có thể phải thay đổi vị trí nhiều lần chỉ trong một đợt tấn công.

Khi đội nhà triển khai bóng, họ có thể bó vào trung lộ như tiền vệ. Khi bóng được đưa lên phía trên, họ lập tức dâng cao để tạo chiều rộng. Nếu đội mất quyền kiểm soát, cầu thủ này phải nhanh chóng trở lại hàng phòng ngự.

Vai trò ấy sẽ còn tiếp tục thay đổi khi các hệ thống chiến thuật ngày càng linh hoạt. Với những cầu thủ như Luis Henrique, người khởi đầu sự nghiệp bằng lối chơi thiên về tấn công rồi dần bổ sung thêm trách nhiệm phòng ngự, khả năng thích nghi không còn là điểm cộng.

Đó đã trở thành yêu cầu bắt buộc của bóng đá hiện đại.