HLV Hàn Quốc sống trong ác mộng sau World Cup 2026

Cuộc sống của HLV Hong Myung-bo đảo lộn hoàn toàn sau thất bại của tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026.

HLV Hong Myung-bo trở thành tội đồ ở quê nhà.

Từ vị thế một biểu tượng của bóng đá Hàn Quốc, chiến lược gia 56 tuổi trở thành tâm điểm chỉ trích sau khi đội tuyển nước nhà dừng bước ngay từ vòng bảng.

Làn sóng phẫn nộ lan rộng tại Hàn Quốc, đến mức Tổng thống Lee Jae-myung công khai đặt dấu hỏi về năng lực dẫn dắt đội tuyển của HLV Hong. Những phát biểu này nhanh chóng làm gia tăng áp lực từ dư luận, buộc nhà cầm quân 56 tuổi phải tuyên bố từ chức chỉ ít giờ sau khi Hàn Quốc bị loại khỏi World Cup 2026.

Tuy nhiên, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Khi trở về Seoul (Hàn Quốc), HLV Hong phải đối mặt với sự phẫn nộ của một bộ phận người hâm mộ. Ông bị la ó, xúc phạm và thậm chí phải đối mặt với những hành động có ý định tấn công tại sân bay. Lực lượng an ninh đã phải tăng cường bảo vệ để đảm bảo an toàn cho cựu danh thủ này.

HLV Hong phải tham gia điều trần trước Quốc hội.

Theo nhiều nguồn tin, những lời đe dọa nhằm vào HLV Hong và các thành viên trong gia đình ngày càng nghiêm trọng. Trước tình hình căng thẳng, ông buộc phải rời Hàn Quốc để trở lại Mỹ, thậm chí che kín khuôn mặt trong quá trình di chuyển nhằm tránh bị nhận diện và bảo vệ sự an toàn cho bản thân.

Mới đây, HLV Hong quay trở lại Hàn Quốc để tham dự phiên điều trần trước Quốc hội. Tại đây, ông công khai xin lỗi người hâm mộ vì thành tích thất vọng của đội tuyển tại World Cup 2026, đồng thời phải trả lời hàng loạt câu hỏi liên quan đến những quyết định chiến thuật và công tác nhân sự trong suốt giải đấu.

Biến cố của HLV Hong cho thấy bóng đá đỉnh cao luôn đi kèm áp lực khổng lồ. Chỉ sau một kỳ World Cup không thành công, cuộc sống và sự nghiệp của một HLV có thể thay đổi theo cách không ai ngờ tới. Từ vị thế một huyền thoại được nhiều người kính trọng, Hong Myung-bo dường như đã đánh mất tất cả chỉ sau một giải đấu.

Thái độ của CĐV Hàn Quốc dành cho Son Heung-min Thất bại tại World Cup 2026 không khiến Son Heung-min mất đi tình cảm của người hâm mộ, bởi anh vẫn được chào đón nồng nhiệt trong ngày trở về Hàn Quốc.