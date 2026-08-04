Mudryk có thể rời Chelsea sau án cấm thi đấu

Sau khi mãn hạn cấm thi đấu vì doping, tiền vệ Mykhaylo Mudryk nhiều khả năng rời Chelsea gia nhập Strasbourg theo dạng cho mượn để sớm tìm lại phong độ.

Mykhaylo Mudryk có thể rời Chelsea hè này.

Theo Foot Mercato , Strasbourg, đội bóng cùng thuộc sở hữu của tập đoàn BlueCo, hiện là bến đỗ tiềm năng nhất cho ngôi sao người Ukraine ở mùa giải 2026/2027.

Dù Mudryk dự kiến trở lại thi đấu chuyên nghiệp vào mùa tới sau khi hoàn thành án treo giò vì vi phạm quy định doping, ban lãnh đạo Chelsea nhận định đội hình hiện tại đã vận hành ổn định mà không có anh.

Do đó, một bản hợp đồng cho mượn được xem là giải pháp tối ưu giúp cầu thủ 25 tuổi lấy lại cảm giác bóng và suất đá chính thường xuyên sau thời gian dài rời xa sân cỏ.

Mặc dù nhận được sự quan tâm từ một số câu lạc bộ tại Premier League, Chelsea nghiêng về phương án gửi Mudryk đến Ligue 1. Việc gia nhập Strasbourg là cơ hội thuận lợi nhất để Mudryk tái hòa nhập môi trường bóng đá chuyên nghiệp trong màu áo một câu lạc bộ "anh em".

Gia nhập Chelsea từ Shakhtar Donetsk vào tháng 1/2023, tuyển thủ Ukraine bỏ túi 73 lần ra sân, đóng góp 11 bàn thắng và 10 đường kiến tạo cho "The Blues".

Tuy nhiên, phong độ thiếu ổn định cùng những biến cố cá nhân khiến anh không còn nằm trong kế hoạch ưu tiên tại Stamford Bridge mùa tới. Việc chuyển sang Pháp được kỳ vọng sẽ là bước ngoặt giúp tiền vệ sinh năm 2001 cứu vãn sự nghiệp vốn gặp nhiều trắc trở.

Highlights Sunderland 2-1 Chelsea Thua 1-2 trước Sunderland ở vòng 38 Premier League hôm 24/5, Chelsea lỡ hẹn với cúp châu Âu ở mùa giải tới.