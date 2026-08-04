Jordan Henderson chính thức đến Chelsea

Chelsea xác nhận hoàn tất thương vụ Jordan Henderson theo dạng chuyển nhượng tự do, đánh dấu một trong những bản hợp đồng gây bất ngờ nhất mùa hè 2026.

Jordan Henderson rạng rỡ trong ngày ra mắt Chelsea. Ảnh: Chelsea FC.

Tiền vệ 36 tuổi ký hợp đồng hai năm với đội chủ sân Stamford Bridge sau khi chia tay Brentford. Theo SunSport, HLV Xabi Alonso ưu tiên bổ sung kinh nghiệm cho đội hình và xem Henderson là mảnh ghép phù hợp trong quá trình tái thiết Chelsea.

Chia sẻ trong ngày ra mắt, cựu đội trưởng Liverpool cho biết anh không thể từ chối cơ hội khoác áo một CLB lớn như Chelsea.

“Với tầm vóc của CLB, với HLV mà tôi rất ngưỡng mộ và với chất lượng của đội hình hiện tại, đây là cơ hội quá lớn để từ chối”, Henderson nói.

Dù đã bước sang tuổi 36, Henderson vẫn duy trì nền tảng kinh nghiệm đáng kể với 463 lần ra sân tại Premier League. Mùa trước, anh thi đấu 32 trận cho Brentford và góp công giúp đội bóng cạnh tranh suất dự cúp châu Âu.

HLV Xabi Alonso cũng nhấn mạnh rằng Chelsea cần sự cân bằng giữa các cầu thủ trẻ và những nhân tố dày dạn kinh nghiệm. Trước Henderson, đội bóng thành London cũng chiêu mộ Danny Welbeck với định hướng tương tự.

Thương vụ càng gây chú ý khi Henderson vừa trải qua kỳ World Cup 2026 đầy tiếc nuối cùng tuyển Anh. Tiền vệ kỳ cựu dính chấn thương sau một tai nạn hy hữu trong trận thắng Mexico ở vòng 16 đội.

Trong lúc cố trèo qua bảng quảng cáo để ăn mừng cùng người hâm mộ, Henderson tiếp đất bằng cẳng tay trái trong tư thế không thuận lợi. Anh buộc phải phẫu thuật và sớm chia tay giải đấu.

Sau nhiều năm thành công tại Liverpool với 8 danh hiệu, Henderson kỳ vọng sẽ tiếp tục cạnh tranh các danh hiệu trong màu áo Chelsea, đồng thời đóng vai trò dẫn dắt các cầu thủ trẻ trong phòng thay đồ của đội bóng.

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