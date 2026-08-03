Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Chelsea công bố tân binh gây tranh cãi

  • Thứ hai, 3/8/2026 06:00 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Chelsea chính thức chiêu mộ Valentin Barco từ Strasbourg, nhưng bản hợp đồng này lập tức vấp phải làn sóng phản đối từ nhiều CĐV The Blues.

Barco khiến nhiều CĐV Anh cảm thấy không hài lòng. Ảnh: Reuters.

Đội chủ sân Stamford Bridge xác nhận Valentin Barco ký hợp đồng đến năm 2033 sau khi hoàn tất vụ chuyển nhượng từ Strasbourg, đội bóng cùng hệ thống với Chelsea tại Ligue 1.

Tuy nhiên, thay vì nhận được sự chào đón, tiền vệ người Argentina lại khiến một bộ phận người hâm mộ Chelsea phản ứng gay gắt. Nguyên nhân xuất phát từ hành động của Barco trong trận bán kết World Cup 2026 giữa Argentina và Anh.

Khi Argentina ghi bàn quyết định, Barco chạy vào sân để ăn mừng, động thái được xem là khiêu khích các cầu thủ Anh. Sau tiếng còi mãn cuộc, Jude Bellingham xảy ra va chạm với cầu thủ 22 tuổi và có hành động tát vào sau đầu anh.

Sự việc khiến Barco trở thành cái tên không được nhiều CĐV Anh yêu thích. Sau khi Chelsea công bố thương vụ, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt bình luận tiêu cực. Có người cho rằng “cuối tuần đã bị phá hỏng”, trong khi những ý kiến khác đề nghị Chelsea lập tức đem Barco cho mượn hoặc thậm chí bán anh.

Chelsea ảnh 1

Bellingham xô xát với Barco sau trận bán kết giữa Anh và Argentina hôm 16/7. Ảnh: Reuters.

Dù gây tranh cãi, Barco vẫn được đánh giá là một trong những tài năng đáng chú ý của bóng đá Argentina. Anh từng khoác áo Brighton nhưng không thể cạnh tranh vị trí chính thức trước khi lần lượt được cho Sevilla và Strasbourg mượn.

Strasbourg mua đứt Barco sau mùa giải 2024/25, và cầu thủ này đã chơi 43 trận trên mọi đấu trường trong mùa trước. Phong độ ổn định giúp anh được HLV Lionel Scaloni triệu tập vào đội hình Argentina dự World Cup 2026.

Chelsea dường như đặt niềm tin vào tiềm năng dài hạn của Barco, bất chấp phản ứng dữ dội từ người hâm mộ. Bản hợp đồng đến năm 2033 cho thấy đội bóng thành London xem cầu thủ người Argentina là một phần trong kế hoạch phát triển lâu dài dưới thời HLV Xabi Alonso.

Chelsea chiêu mộ thành công Welbeck

Chelsea chính thức chiêu mộ tiền đạo kỳ cựu Danny Welbeck theo hợp đồng hai năm với mục tiêu bổ sung kinh nghiệm cho hàng công của HLV Xabi Alonso.

25:1519 hôm qua

Tottenham hạ Chelsea dù chơi thiếu người

Bàn thắng của Richarlison ở phút bù giờ giúp Tottenham thắng Chelsea 2-1 dù phải chơi với 10 người trong phần lớn hiệp hai.

36:2156 hôm qua

Cole Palmer dọa kiện Morgan Rogers vì màn ăn mừng bản quyền?

Cole Palmer hài hước cảnh báo tân binh Morgan Rogers rằng anh có thể gặp rắc rối pháp lý nếu sử dụng màn ăn mừng đã được tiền vệ Chelsea đăng ký bản quyền.

48:2870 hôm qua

Phản ứng của Mourinho về các cầu thủ Real Madrid Sau trận hòa 2-2 trước Fiorentina ở loạt giao hữu rạng sáng 2/8, HLV Jose Mourinho thẳng thắn chỉ trích màn trình diễn của các cầu thủ Real Madrid.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Đào Trần

Chelsea Valentin Barco Strasbourg World Cup 2026 Chelsea FC

    Đọc tiếp

    Viễn cảnh Trung Quốc đăng cai World Cup 2042

    Viễn cảnh Trung Quốc đăng cai World Cup 2042

    17 phút trước 06:41 3/8/2026

    0

    Cựu danh thủ Christian Vieri tin rằng Trung Quốc sẽ sớm trở thành chủ nhà của World Cup nhờ quy mô thị trường, dân số và hệ thống sân vận động hiện đại.

    Chủ tịch FIFA lại thổi bùng tranh cãi

    Chủ tịch FIFA lại thổi bùng tranh cãi

    35 phút trước 06:24 3/8/2026

    0

    Ít ngày sau khi hủy kế hoạch bán quyền thương mại World Cup, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tiếp tục hứng làn sóng chỉ trích vì đăng video kêu gọi "đoàn kết thế giới".

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý