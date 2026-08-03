Chelsea công bố tân binh gây tranh cãi

Chelsea chính thức chiêu mộ Valentin Barco từ Strasbourg, nhưng bản hợp đồng này lập tức vấp phải làn sóng phản đối từ nhiều CĐV The Blues.

Barco khiến nhiều CĐV Anh cảm thấy không hài lòng. Ảnh: Reuters.

Đội chủ sân Stamford Bridge xác nhận Valentin Barco ký hợp đồng đến năm 2033 sau khi hoàn tất vụ chuyển nhượng từ Strasbourg, đội bóng cùng hệ thống với Chelsea tại Ligue 1.

Tuy nhiên, thay vì nhận được sự chào đón, tiền vệ người Argentina lại khiến một bộ phận người hâm mộ Chelsea phản ứng gay gắt. Nguyên nhân xuất phát từ hành động của Barco trong trận bán kết World Cup 2026 giữa Argentina và Anh.

Khi Argentina ghi bàn quyết định, Barco chạy vào sân để ăn mừng, động thái được xem là khiêu khích các cầu thủ Anh. Sau tiếng còi mãn cuộc, Jude Bellingham xảy ra va chạm với cầu thủ 22 tuổi và có hành động tát vào sau đầu anh.

Sự việc khiến Barco trở thành cái tên không được nhiều CĐV Anh yêu thích. Sau khi Chelsea công bố thương vụ, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt bình luận tiêu cực. Có người cho rằng “cuối tuần đã bị phá hỏng”, trong khi những ý kiến khác đề nghị Chelsea lập tức đem Barco cho mượn hoặc thậm chí bán anh.

Bellingham xô xát với Barco sau trận bán kết giữa Anh và Argentina hôm 16/7. Ảnh: Reuters.

Dù gây tranh cãi, Barco vẫn được đánh giá là một trong những tài năng đáng chú ý của bóng đá Argentina. Anh từng khoác áo Brighton nhưng không thể cạnh tranh vị trí chính thức trước khi lần lượt được cho Sevilla và Strasbourg mượn.

Strasbourg mua đứt Barco sau mùa giải 2024/25, và cầu thủ này đã chơi 43 trận trên mọi đấu trường trong mùa trước. Phong độ ổn định giúp anh được HLV Lionel Scaloni triệu tập vào đội hình Argentina dự World Cup 2026.

Chelsea dường như đặt niềm tin vào tiềm năng dài hạn của Barco, bất chấp phản ứng dữ dội từ người hâm mộ. Bản hợp đồng đến năm 2033 cho thấy đội bóng thành London xem cầu thủ người Argentina là một phần trong kế hoạch phát triển lâu dài dưới thời HLV Xabi Alonso.

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