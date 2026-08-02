Chelsea chiêu mộ thành công Welbeck

Chelsea chính thức chiêu mộ tiền đạo kỳ cựu Danny Welbeck theo hợp đồng hai năm với mục tiêu bổ sung kinh nghiệm cho hàng công của HLV Xabi Alonso.

Welbeck ra mắt Chelsea. Ảnh: Chelsea FC.

Chelsea xác nhận Welbeck gia nhập từ Brighton theo các điều khoản không được tiết lộ. Tiền đạo 35 tuổi vừa trải qua mùa giải hiệu quả nhất sự nghiệp tại Premier League với 13 bàn thắng và sẽ hội quân cùng đội bóng mới trong chuyến du đấu tại Hong Kong, trước khi tiếp tục hành trình đến Malaysia và Indonesia.

Chia sẻ sau khi ký hợp đồng, Welbeck cho biết rất vinh dự khi gia nhập một CLB tầm cỡ như Chelsea và cảm nhận được sự kết nối tích cực với HLV Xabi Alonso. Tiền đạo người Anh khẳng định bản thân vẫn còn nguyên động lực và khát khao cống hiến.

Brighton cũng gửi lời tri ân tới Welbeck sau sáu năm gắn bó. Cựu tuyển thủ Anh ghi 51 bàn cho đội chủ sân Amex và để lại dấu ấn lớn trong màu áo đội bóng này.

Theo Daily Mail, Chelsea xem Welbeck là mảnh ghép giàu kinh nghiệm để cân bằng đội hình trong bối cảnh CLB phải chinh chiến trên nhiều đấu trường. Trước đó, Alonso từng theo đuổi Granit Xhaka và John Stones, cho thấy chiến lược bổ sung những cầu thủ dày dạn trận mạc bên cạnh các bản hợp đồng trẻ.

Sự xuất hiện của Welbeck cũng mở ra khả năng Chelsea sẽ thanh lọc hàng công. Hiện Alonso có trong tay Liam Delap, Emmanuel Emegha, Nicolas Jackson và Marc Guiu. Ít nhất hai trong số những tiền đạo này được cho là sẽ bị bán hoặc đem cho mượn trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại.

Welbeck trưởng thành từ học viện Manchester United, ghi 29 bàn sau 142 trận cho đội một trước khi chuyển sang Arsenal và có thêm 32 pha lập công. Sau một mùa giải tại Watford, anh gia nhập Brighton năm 2020 và khẳng định giá trị bằng phong độ ổn định, trước khi bất ngờ cập bến Stamford Bridge ở tuổi 35.

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