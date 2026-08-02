Thần đồng 15 tuổi trình làng trong màu áo MU

JJ Gabriel có lần đầu khoác áo đội một MU khi mới 15 tuổi, tiếp tục gây chú ý sau mùa giải bùng nổ ở cấp độ trẻ.

JJ Gabriel được HLV Michael Carrick trao cơ hội ra mắt đội một MU khi mới 15 tuổi.

JJ Gabriel đánh dấu cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp khi được HLV Michael Carrick trao cơ hội ra mắt đội một MU ở trận giao hữu thắng Atletico Madrid 2-1 tại Stockholm hôm 1/8.

Cầu thủ sinh năm 2010 vào sân thay Bryan Mbeumo trong những phút cuối. Gabriel không có nhiều thời gian thể hiện, nhưng việc một tài năng mới 15 tuổi xuất hiện trong đội hình một của MU vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Truyền thông Pháp gọi Gabriel là “Messi nhí” nhờ kỹ thuật, khả năng rê bóng và sự tự tin trong những tình huống đối đầu. Biệt danh này xuất hiện từ khi các đoạn video ghi lại màn trình diễn của anh ở cấp độ trẻ lan truyền trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, Gabriel không chỉ gây chú ý bởi những hình ảnh nổi bật trên Internet. Cầu thủ trẻ này vừa trải qua một mùa giải ấn tượng trong màu áo U18 MU với 23 bàn sau 23 trận, đồng thời góp công giúp đội bóng tiến vào chung kết FA Youth Cup.

Phong độ đó giúp Gabriel được trao danh hiệu Cầu thủ hay nhất U18 Premier League. Anh có thể thi đấu ở vị trí tiền đạo cắm hoặc chạy cánh, nổi bật nhờ khả năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp và xu hướng chủ động tấn công hàng phòng ngự đối phương.

Màn ra mắt trước Atletico cho thấy Gabriel đang được đánh giá cao trong hệ thống đào tạo của MU. Dù chỉ là một trận giao hữu, việc được tập luyện và thi đấu cùng các cầu thủ đội một vẫn mang lại trải nghiệm quan trọng với tài năng 15 tuổi.

HLV Carrick cũng trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới.

HLV Carrick cũng trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới. Bên cạnh Gabriel, tiền vệ 18 tuổi Jim Thwaites cũng lần đầu xuất hiện ở đội một và gây ấn tượng bằng sự bình tĩnh trong những phút có mặt trên sân.

Cách sử dụng nhân sự của Carrick phần nào cho thấy MU tiếp tục đặt niềm tin vào học viện, nơi từng sản sinh nhiều thế hệ cầu thủ quan trọng cho CLB. Dù vậy, ban huấn luyện không muốn đẩy nhanh quá trình phát triển của Gabriel chỉ vì sự quan tâm từ truyền thông và người hâm mộ.

Ở tuổi 15, cầu thủ này vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện thể chất, khả năng ra quyết định và thích nghi với cường độ của bóng đá đỉnh cao. Những màn trình diễn ở cấp độ trẻ là tín hiệu tích cực, nhưng chưa đủ để bảo đảm Gabriel có thể sớm cạnh tranh vị trí thường xuyên trong đội hình một.

Áp lực dành cho anh cũng không nhỏ. Biệt danh gắn với Lionel Messi dễ tạo ra kỳ vọng vượt quá khả năng của một cầu thủ đang ở giai đoạn đầu sự nghiệp. Vì vậy, MU được cho là sẽ tiếp tục quản lý chặt chẽ khối lượng thi đấu và quá trình thăng tiến của Gabriel.

Dù chưa tạo ra dấu ấn rõ rệt trong ít phút trên sân, lần ra mắt tại Stockholm vẫn là bước tiến lớn. Gabriel từ lâu đã được xem là một trong những gương mặt triển vọng nhất học viện MU, nhưng việc xuất hiện bên cạnh các đàn anh cho thấy khoảng cách với đội một đang dần được thu hẹp.

Trận giao hữu với Atletico mới chỉ là điểm khởi đầu. Điều quan trọng với Gabriel lúc này không phải những so sánh với Messi, mà là tiếp tục phát triển ổn định và tận dụng từng cơ hội Carrick trao cho mình.