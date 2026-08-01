MU, Liverpool tranh giành tuyển thủ Bồ Đào Nha

Francisco Conceicao đứng trước khả năng rời Juventus khi Manchester United và Liverpool cùng gửi lời hỏi mua cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha.

Francisco Conceicao được đánh giá đầy triển vọng ở vị trí chạy cánh phải. Ảnh: Reuters.

Theo Gazzetta dello Sport, Juventus nhận được sự quan tâm dành cho cầu thủ chạy cánh 23 tuổi và sẵn sàng xem xét những đề nghị phù hợp. Đội bóng thành Turin được cho là muốn thu về khoảng 40-50 triệu euro từ thương vụ này.

Siêu cò Jorge Mendes, người đại diện của Conceicao, bắt đầu trao đổi với thân chủ về tương lai sau khi MU và Liverpool gửi lời hỏi mua. Đây có thể là bước ngoặt với cầu thủ từng được đánh giá là một trong những tài năng chạy cánh triển vọng nhất châu Âu.

Conceicao trưởng thành từ lò đào tạo Porto và từng gây ấn tượng mạnh ở giải đấu cao nhất Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, sau khi chuyển đến Juventus, sự phát triển của anh chưa diễn ra như kỳ vọng.

Mùa giải 2025/26, Conceicao ra sân 42 trận cho Juventus trên mọi đấu trường nhưng chỉ ghi 4 bàn. Tổng cộng, anh có 9 lần góp công vào bàn thắng, con số chưa đủ thuyết phục với một cầu thủ được kỳ vọng tạo ra khác biệt ở hàng công.

Juventus cũng không hài lòng với khả năng đóng góp của tuyển thủ Bồ Đào Nha và đang cân nhắc phương án bán anh để tái đầu tư đội hình.

Liverpool được cho là đang tìm kiếm phương án kế nhiệm Mohamed Salah ở hành lang phải. Với tốc độ, khả năng đi bóng và lối chơi giàu tính đột biến, Conceicao được xem là lựa chọn phù hợp cho kế hoạch dài hạn của đội chủ sân Anfield.

Trong khi đó, MU cũng cần bổ sung thêm nhân sự ở cánh phải. Đội bóng của HLV Michael Carrick hiện có Bryan Mbeumo và Amad Diallo cho vị trí này, nhưng Conceicao có thể tạo ra chiều sâu và sự cạnh tranh lớn hơn trong đội hình.

Cầu thủ sinh năm 2002 từng để lại dấu ấn tại EURO 2024 khi ghi bàn quyết định giúp Bồ Đào Nha đánh bại CH Czech. HLV Roberto Martinez khi đó đánh giá cao khả năng tạo ảnh hưởng của Conceicao dù anh chỉ vào sân từ ghế dự bị.

MU hủy diệt đội bóng Na Uy 5 bàn không gỡ Rạng sáng 25/7, Manchester United vượt qua Rosenborg của Na Uy với tỷ số 5-0 ở trận đấu giao hữu chuẩn bị cho mùa giải 2026/27.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD