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Thể thao

Ngôi sao gốc Việt được săn đón

  • Thứ bảy, 1/8/2026 11:25 (GMT+7)
  • 12 phút trước

AC Milan đang tăng tốc trên thị trường chuyển nhượng khi đưa tiền vệ trẻ Ibrahim Maza vào tầm ngắm trước thềm mùa giải 2026/27.

Milan quan tâm đến Maza.

Theo Calciomercato, đội chủ sân San Siro chủ động liên hệ với Bayer Leverkusen để tìm hiểu khả năng thực hiện thương vụ. Bên cạnh việc làm việc với CLB Đức, đại diện của Milan cũng mở các cuộc thảo luận với một trong những người đại diện của Maza nhằm nắm bắt các điều kiện cá nhân và đánh giá tính khả thi của bản hợp đồng.

Maza, 20 tuổi, được đánh giá là một trong những tiền vệ triển vọng của bóng đá châu Âu. Sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt, khả năng xử lý bóng linh hoạt cùng tư duy chơi bóng hiện đại, cầu thủ trẻ này được xem là mảnh ghép phù hợp với kế hoạch trẻ hóa lực lượng mà Milan đang theo đuổi.

Tuy nhiên, đội bóng Italy sẽ phải đối mặt với không ít thách thức nếu muốn hoàn tất thương vụ. Leverkusen định giá Maza vào khoảng 40 triệu euro, mức phí phản ánh tiềm năng phát triển cũng như vai trò quan trọng của anh trong kế hoạch dài hạn của đội bóng Bundesliga.

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Maza (phải) được trao cơ hội tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Không chỉ đưa ra mức giá khá cao, Leverkusen cũng chưa có ý định để tiền vệ 20 tuổi ra đi ở kỳ chuyển nhượng hè này. Ban lãnh đạo CLB Đức vẫn mong muốn giữ chân Maza nhằm duy trì chiều sâu đội hình và tiếp tục phát triển cầu thủ này trong những mùa giải tới.

Maza có bố là người Algeria, mẹ là người Việt Nam, đồng thời sinh ra và lớn lên tại Đức. Dù từng khoác áo các đội tuyển trẻ Đức, anh cuối cùng đã quyết định lựa chọn cống hiến cho tuyển Algeria ở cấp độ quốc tế.

Tại World Cup 2026, Maza liên tiếp được đá chính trong màu áo tuyển Algeria và được xem là tương lai của đội tuyển nước này.

Highlights Thụy Sĩ 2-0 Algeria Sáng 3/7, Thụy Sĩ vượt qua Algeria 2-0 để có mặt ở vòng 16 đội World Cup 2026.

'Ma trận' trong việc chuyển nhượng các đội bóng

Đọc vị đối thủ - Bí mật của tư duy tỷ phú của Adam M. Brandenburger và Barry J. Nalebuff hé lộ cách các tỷ phú dùng tư duy chiến lược để "đọc vị" đối thủ và giành lợi thế. Qua các ví dụ như thương vụ mua đội bóng Dolphins, sách cho thấy thành công không chỉ đến từ tiền bạc, mà từ việc thiết kế cuộc chơi có lợi cho mình.

Duy Luân

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