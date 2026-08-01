Khởi tố 5 nhân viên hành hung fan MU

5 nhân viên an ninh tại sân Old Trafford bị buộc tội hành hung nghiêm trọng một cổ động viên Manchester United sau trận derby diễn ra vào tháng 4/2025.

5 nhân viên an ninh tại sân Old Trafford vừa bị buộc tội hành hung cổ động viên.

5 nhân viên an ninh thuộc công ty thầu Controlled Solutions Group bị buộc tội hành hung gây thương tích nghiêm trọng đối với một cổ động viên Manchester United. Vụ việc xảy ra ngay sau trận derby Manchester vào tháng 4/2025, trong thời điểm một nhóm người hâm mộ thực hiện biểu tình ngồi im tại sân vận động để phản đối chính sách bán vé của câu lạc bộ.

Theo Daily Mail, nhóm nhân viên này dự kiến phải hầu tòa vào ngày 7/1/2027. Đáng chú ý, những cá nhân bị buộc tội không phải nhân viên trực tiếp của Manchester United mà thuộc biên chế của đơn vị thầu an ninh bên thứ ba. Tuy nhiên, vụ việc vẫn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của đội bóng chủ sân Old Trafford.

Sự cố diễn ra trong bối cảnh Manchester United đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội về cách quản lý và đối xử với người hâm mộ. Trước đó, chiến dịch trấn áp nạn bán vé chợ đen của câu lạc bộ đã dẫn đến việc hàng nghìn tài khoản người hâm mộ bị đình chỉ để phục vụ điều tra, gây nên sự phẫn nộ trong cộng đồng cổ động viên.

Nhiều hội nhóm cổ động viên cáo buộc ban lãnh đạo đội bóng đang nhắm mục tiêu không công bằng vào những người hâm mộ trung thành, tạo ra khoảng cách ngày càng lớn giữa câu lạc bộ và khán giả.

Vụ hành hung lần này được xem là đỉnh điểm của những căng thẳng leo thang, đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc xem xét lại quy trình an ninh và chính sách quản lý tại Old Trafford.

MU hủy diệt đội bóng Na Uy 5 bàn không gỡ Rạng sáng 25/7, Manchester United vượt qua Rosenborg của Na Uy với tỷ số 5-0 ở trận đấu giao hữu chuẩn bị cho mùa giải 2026/27.