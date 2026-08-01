Kỷ lục mới ở Premier League

Premier League 2026/27 hứa hẹn trở thành một trong những mùa giải khó lường nhất lịch sử khi hàng loạt CLB có huấn luyện viên mới.

Premier League 2026/27 chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt HLV mới. Ảnh: Reuters.

Sau khi Eddie Howe bất ngờ tuyên bố chia tay Newcastle vào ngày 31/7, "Chích chòe" nhanh chóng đạt thỏa thuận bổ nhiệm Matthias Jaissle từ Al Ahli. Sau khi thương vụ này hoàn tất, Premier League sẽ ghi nhận kỷ lục có tới 9 trong số 20 đội bóng thay HLV trước vòng đấu khai mạc. Đây là con số chưa từng xuất hiện trong lịch sử giải đấu.

Trước thời điểm chia tay Newcastle, Howe là HLV có thời gian dẫn dắt một CLB lâu thứ hai tại Premier League, chỉ xếp sau Mikel Arteta của Arsenal. Sự ra đi của chiến lược gia người Anh cho thấy làn sóng thay đổi đang diễn ra ở khắp các đội bóng.

Bên cạnh Newcastle, ba đại diện trong nhóm "Big Six" cũng thay HLV ở mùa hè này, gồm Enzo Maresca (đến Manchester City), Andoni Iraola (Liverpool) và Xabi Alonso (Chelsea).

Maresca thay Pep Guardiola ở Man City. Ảnh: Reuters.

Ở những đội bóng tầm trung, việc thay đổi ban huấn luyện cũng diễn ra đầy quyết liệt. Marco Rose tiếp quản Bournemouth sau thời Iraola, Pierre Sage dẫn dắt Crystal Palace thay Oliver Glasner, còn Alvaro Arbeloa được Fulham bổ nhiệm thế chỗ Marco Silva.

Tại Tottenham, Roberto De Zerbi chỉ mới tiếp quản đội bóng ở giai đoạn cuối mùa trước, thay Igor Tudor. Trong khi đó, Michael Carrick cũng vừa được bổ nhiệm chính thức làm HLV trưởng MU sau thời gian tạm quyền ở nửa cuối mùa giải 2025/26.

Trước đó, kỷ lục cũ về số lượng CLB có HLV mới ở vòng mở màn được thiết lập ở mùa giải 2016/17, với 8 đội bóng thay tướng. Đó cũng là mùa giải chứng kiến Antonio Conte tiếp quản Chelsea và ngay lập tức giúp đội chủ sân Stamford Bridge vô địch Premier League. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm Pep Guardiola bắt đầu triều đại ở Man City.

Với sự xuất hiện của hàng loạt nhà cầm quân mới cùng những triết lý bóng đá khác nhau, Premier League 2026/27 được kỳ vọng sẽ mang đến cuộc đua hấp dẫn và khó dự đoán ngay từ những vòng đấu đầu tiên.

MU hủy diệt đội bóng Na Uy 5 bàn không gỡ Rạng sáng 25/7, Manchester United vượt qua Rosenborg của Na Uy với tỷ số 5-0 ở trận đấu giao hữu chuẩn bị cho mùa giải 2026/27.