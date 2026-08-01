MU đàm phán chiêu mộ hiện tượng World Cup

Đại diện của Orlando Gill vừa xác nhận đang đàm phán với Manchester United, sau khi thủ thành người Paraguay tỏa sáng tại World Cup 2026 với kỷ lục 28 pha cứu thua.

Orlando Gill nằm trong tầm ngắm của Manchester United.

Manchester United được cho là đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về các điều khoản cá nhân với thủ thành Gill của San Lorenzo. Thông tin vừa được chính người đại diện của anh, Mario Jara, xác nhận.

Sau World Cup 2026, ngôi sao người Paraguay đang trở thành một trong những cái tên được săn đón trên thị trường chuyển nhượng. Với điều khoản giải phóng hợp đồng chỉ ở mức 5,2 triệu bảng, anh được xem là món hời lớn đối với bất kỳ đội bóng nào.

Ông Jara khẳng định quá trình đàm phán đang tiến triển tích cực: "Chúng tôi đang thảo luận với các câu lạc bộ tại Anh và Đức. Đã có những cuộc trao đổi sơ bộ với Manchester United và hiện thương vụ đang ở giai đoạn thương thảo. Việc chuyển nhượng đã cận kề, đây là thời điểm thích hợp để cậu ấy ra đi".

Tuy nhiên, khả năng Gill chiếm suất đá chính tại sân Old Trafford vẫn là dấu hỏi lớn. Hiện tại, Senne Lammens là lựa chọn số một không thể tranh cãi của "Quỷ đỏ", bên cạnh các phương án dự phòng là Karl Darlow và Tom Heaton.

Dù vậy, với mức giá rẻ và phong độ ấn tượng sau giải đấu trên đất Bắc Mỹ, việc Manchester United quyết liệt tiếp cận cho thấy tham vọng gia tăng chiều sâu đội hình và sẵn sàng cho những cuộc cạnh tranh vị trí khốc liệt tại "Nhà hát của những giấc mơ".

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