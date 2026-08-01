Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

MU đàm phán chiêu mộ hiện tượng World Cup

  • Thứ bảy, 1/8/2026 08:25 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Đại diện của Orlando Gill vừa xác nhận đang đàm phán với Manchester United, sau khi thủ thành người Paraguay tỏa sáng tại World Cup 2026 với kỷ lục 28 pha cứu thua.

Orlando Gill nằm trong tầm ngắm của Manchester United.

Manchester United được cho là đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về các điều khoản cá nhân với thủ thành Gill của San Lorenzo. Thông tin vừa được chính người đại diện của anh, Mario Jara, xác nhận.

Sau World Cup 2026, ngôi sao người Paraguay đang trở thành một trong những cái tên được săn đón trên thị trường chuyển nhượng. Với điều khoản giải phóng hợp đồng chỉ ở mức 5,2 triệu bảng, anh được xem là món hời lớn đối với bất kỳ đội bóng nào.

Ông Jara khẳng định quá trình đàm phán đang tiến triển tích cực: "Chúng tôi đang thảo luận với các câu lạc bộ tại Anh và Đức. Đã có những cuộc trao đổi sơ bộ với Manchester United và hiện thương vụ đang ở giai đoạn thương thảo. Việc chuyển nhượng đã cận kề, đây là thời điểm thích hợp để cậu ấy ra đi".

Tuy nhiên, khả năng Gill chiếm suất đá chính tại sân Old Trafford vẫn là dấu hỏi lớn. Hiện tại, Senne Lammens là lựa chọn số một không thể tranh cãi của "Quỷ đỏ", bên cạnh các phương án dự phòng là Karl Darlow và Tom Heaton.

Dù vậy, với mức giá rẻ và phong độ ấn tượng sau giải đấu trên đất Bắc Mỹ, việc Manchester United quyết liệt tiếp cận cho thấy tham vọng gia tăng chiều sâu đội hình và sẵn sàng cho những cuộc cạnh tranh vị trí khốc liệt tại "Nhà hát của những giấc mơ".

MU hủy diệt đội bóng Na Uy 5 bàn không gỡ Rạng sáng 25/7, Manchester United vượt qua Rosenborg của Na Uy với tỷ số 5-0 ở trận đấu giao hữu chuẩn bị cho mùa giải 2026/27.

Bayern Munich muốn đưa Sesko rời MU

Bayern Munich đang cân nhắc chiêu mộ Benjamin Sesko, buộc Manchester United phải chuẩn bị cho khả năng nhận lời đề nghị trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

3 giờ trước

Khởi tố 5 nhân viên hành hung fan MU

5 nhân viên an ninh tại sân Old Trafford bị buộc tội hành hung nghiêm trọng một cổ động viên Manchester United sau trận derby diễn ra vào tháng 4/2025.

3 giờ trước

MU đưa tiền đạo tuyển Brazil vào tầm ngắm

Manchester United liên hệ với đại diện của Igor Thiago, tiền đạo ghi 22 bàn tại Premier League mùa trước, nhằm tăng chiều sâu hàng công cho mùa giải 2026/27.

28:1695 hôm qua

'Ma trận' trong việc chuyển nhượng các đội bóng

Đọc vị đối thủ - Bí mật của tư duy tỷ phú của Adam M. Brandenburger và Barry J. Nalebuff hé lộ cách các tỷ phú dùng tư duy chiến lược để "đọc vị" đối thủ và giành lợi thế. Qua các ví dụ như thương vụ mua đội bóng Dolphins, sách cho thấy thành công không chỉ đến từ tiền bạc, mà từ việc thiết kế cuộc chơi có lợi cho mình.

Huy Trưởng

world cup manchester united orlando gill Tuyển Paraguay world cup manchester united orlando gill

    Đọc tiếp

    Barcelona tính gây sốc với Endrick

    Barcelona tính gây sốc với Endrick

    37 phút trước 09:21 1/8/2026

    0

    Barca bất ngờ đưa tiền đạo 20 tuổi người Brazil vào danh sách những phương án có thể tăng cường hàng công.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý