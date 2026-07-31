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Thể thao

MU đưa tiền đạo tuyển Brazil vào tầm ngắm

  • Thứ sáu, 31/7/2026 05:42 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Manchester United liên hệ với đại diện của Igor Thiago, tiền đạo ghi 22 bàn tại Premier League mùa trước, nhằm tăng chiều sâu hàng công cho mùa giải 2026/27.

Igor Thiago thể hiện khả năng săn bàn đáng nể ở Premier League mùa trước. Ảnh: Reuters.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Ben Jacobs, MU đang cân nhắc chiêu mộ Igor Thiago của Brentford sau mùa giải bùng nổ của chân sút người Brazil. Tiền đạo 25 tuổi ghi 22 bàn sau 38 trận tại Premier League, chỉ xếp sau Erling Haaland trong cuộc đua Vua phá lưới.

HLV Michael Carrick trước đó tập trung tăng cường tuyến giữa với Andrey Santos và Youri Tielemans. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford muốn tiếp tục bổ sung một tiền đạo đủ sức cạnh tranh vị trí với Benjamin Sesko.

Nguồn tin cho biết MU đã liên hệ với đại diện của Igor Thiago để tìm hiểu tình hình của cầu thủ, song các cuộc trao đổi mới dừng ở giai đoạn thăm dò. Ben Jacobs nhấn mạnh việc thuyết phục Brentford bán chân sút chủ lực trong mùa hè này sẽ “rất khó khăn”.

Tính trên mọi đấu trường, Igor Thiago ghi 25 bàn và có một kiến tạo sau 40 lần ra sân mùa trước. Khả năng săn bàn ổn định của tiền đạo người Brazil được đánh giá là phù hợp với nhu cầu bổ sung hỏa lực của MU.

Trong khi đó, Benjamin Sesko chỉ ghi 12 bàn và có một kiến tạo sau 32 trận trong mùa đầu tiên khoác áo MU. Tiền đạo người Slovenia chủ yếu được Carrick sử dụng như phương án tạo đột biến từ ghế dự bị và đang điều trị chấn thương ống đồng.

Một yếu tố khác khiến MU tính đến phương án bổ sung tiền đạo là tương lai không chắc chắn của Joshua Zirkzee. Chân sút người Hà Lan đang nhận được sự quan tâm từ Serie A, trong đó Juventus được xem là đội theo sát nhất.

Nếu Zirkzee rời Old Trafford, MU sẽ cần thêm một trung phong đã chứng minh được năng lực tại Premier League. Igor Thiago vì thế trở thành cái tên đáng chú ý trong danh sách chuyển nhượng của đội bóng thành Manchester.

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Đào Trần

MU Tuyển Brazil Igor Thiago Ben Jacobs Benjamin Sesko Manchester United Brentford

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