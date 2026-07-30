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Thể thao

MU nhắm tài năng Barca có điều khoản giải phóng khổng lồ

  • Thứ năm, 30/7/2026 06:13 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Manchester United được cho là đang theo dõi sát sao ngôi sao trẻ Barcelona sở hữu điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới 427 triệu bảng.

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Marc Bernal là tài năng trẻ đầy triển vọng của Barca dưới thời Hansi Flick. Ảnh: Reuters.

Manchester United tiếp tục tìm kiếm sự bổ sung cho tuyến giữa trong kỳ chuyển nhượng hè 2026 và Marc Bernal nổi lên như một trong những mục tiêu đáng chú ý của đội chủ sân Old Trafford.

Theo Mundo Deportivo, đội bóng của HLV Michael Carrick nằm trong nhóm các CLB đang theo dõi sát tình hình của tiền vệ 19 tuổi thuộc biên chế Barcelona. Bernal được đánh giá là một trong những tài năng sáng giá nhất của lò đào tạo La Masia.

Mùa trước, Bernal ra sân 25 trận tại La Liga, ghi 2 bàn và có một kiến tạo, góp công giúp Barcelona giành chức vô địch La Liga. Anh cũng có lần đầu khoác áo tuyển Tây Ban Nha trong trận giao hữu với Iraq hồi tháng 6, nhưng không được HLV Luis de la Fuente đưa vào danh sách dự World Cup 2026.

Tiền vệ cao 1,93 m này chủ yếu thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự, nhưng có thể đảm nhiệm nhiều vai trò khác ở tuyến giữa. Khả năng tranh chấp, thu hồi bóng và hỗ trợ tấn công giúp Bernal nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng lớn.

Ngoài Manchester United, Arsenal cùng Chelsea, Roma và Al Nassr đều được cho là đang theo dõi cầu thủ trẻ của Barcelona.

Dù vậy, cơ hội để Man United thực hiện thương vụ này là chưa cao. Bernal còn hợp đồng với Barcelona đến năm 2029 và sở hữu điều khoản giải phóng lên tới 427 triệu bảng. Đội bóng xứ Catalunya xem anh là nhân tố quan trọng trong kế hoạch dài hạn và không có ý định để tiền vệ này ra đi.

Mundo Deportivo cũng cho biết Bernal có “lòng trung thành tuyệt đối” với Barcelona. Bản thân cầu thủ trẻ này từng khẳng định HLV Hansi Flick là người đã đặt niềm tin vào anh từ năm 17 tuổi và anh luôn biết ơn nhà cầm quân người Đức.

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Đào Trần

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