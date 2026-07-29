MU ra quyết định với Zirkzee

Sau mùa giải đầy thất vọng tại Old Trafford, Joshua Zirkzee có thể rời Manchester United để trở lại Serie A ngay trong phiên chợ hè năm nay.

Manchester United có thể chấp nhận bán Joshua Zirkzee.

Zirkzee đối mặt với viễn cảnh rời Manchester United chỉ sau thời gian ngắn gắn bó, với sự quan tâm đặc biệt từ ba câu lạc bộ Serie A là Juventus, AS Roma và Como.

Dù không chủ động rao bán tiền đạo người Hà Lan, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" được cho là sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị hợp lý sau khi chân sút 25 tuổi không thể để lại dấu ấn đậm nét tại Premier League.

Các đội bóng Italy đang cân nhắc những thỏa thuận mượn cầu thủ kèm điều khoản mua đứt. Tuy nhiên, lập trường của Manchester United là ưu tiên một bản hợp đồng bán đứt để thu hồi vốn.

Tuyển thủ Hà Lan gia nhập sân Old Trafford từ Bologna vào năm 2024, tuy nhiên anh nhanh chóng đối mặt với khó khăn trong việc thích nghi với môi trường bóng đá xứ sở sương mù.

Trong suốt mùa giải vừa qua, tiền đạo sinh năm 2001 chỉ có 26 lần ra sân trên mọi đấu trường, ghi vỏn vẹn 2 bàn thắng và đóng góp 1 pha kiến tạo. Hiệu suất nghèo nàn này khiến anh không thể cạnh tranh suất đá chính trong đội hình của huấn luyện viên.

Dù tương lai của Zirkzee vẫn chưa rõ ràng, việc trở lại môi trường Serie A quen thuộc được xem là giải pháp khả dĩ nhất để anh tìm lại phong độ.

Manchester United dự kiến sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa nhằm ổn định cấu trúc đội hình cho mùa giải mới.

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