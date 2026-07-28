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Thể thao

Xuất hiện đội bóng nghiêm túc theo đuổi Zirkzee

  • Thứ ba, 28/7/2026 06:09 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Juventus đã vượt lên trong cuộc đua giành Joshua Zirkzee khi đạt tiến triển đáng kể với Manchester United về bản hợp đồng cho mượn kèm theo điều khoản mua đứt.

Zirkzee nhiều khả năng rời MU trong hè 2026. Ảnh: Reuters.

Joshua Zirkzee nhiều khả năng sẽ rời Manchester United ngay trong kỳ chuyển nhượng hè 2026 sau khi không còn nằm trong kế hoạch của HLV Michael Carrick. Theo SunSport, Juventus đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký tiền đạo người Hà Lan với đề nghị mượn một mùa, kèm điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu bảng.

Đội bóng thành Turin ban đầu ưu tiên Randal Kolo Muani. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán với Paris Saint-Germain rơi vào bế tắc vì hai bên không thống nhất được mức phí chuyển nhượng. Không muốn tiếp tục mất thời gian, Juventus nhanh chóng chuyển hướng sang Zirkzee để bổ sung trung phong cho mùa giải mới.

Nguồn tin cho biết đại diện Serie A là CLB chủ động và nghiêm túc nhất trong thương vụ này. AS Roma cũng theo dõi Zirkzee từ lâu, nhưng Juventus đã vượt lên nhờ tốc độ đàm phán nhanh hơn.

Bản thân Zirkzee được cho là hứng thú với viễn cảnh trở lại Serie A, nơi anh từng khoác áo Parma theo dạng cho mượn từ Bayern Munich và sau đó tỏa sáng trong màu áo Bologna. Tiền đạo 25 tuổi tin rằng môi trường bóng đá Italy phù hợp hơn với phong cách thi đấu của mình sau quãng thời gian không như ý tại Old Trafford.

Manchester United cũng sẵn sàng bật đèn xanh cho thương vụ. Dù từng bỏ khoảng 36,5 triệu bảng để chiêu mộ Zirkzee vào năm 2024, ban lãnh đạo đội bóng chấp nhận phương án cho mượn kèm điều khoản mua đứt 30 triệu bảng, coi đây là thương vụ tốt cho cả ba bên.

Zirkzee chỉ ghi 9 bàn sau 75 lần ra sân cho "Quỷ đỏ" và thường xuyên phải ngồi dự bị. Về phía Juventus, đội bóng của HLV Luciano Spalletti cần bổ sung gấp một tiền đạo sau khi Dusan Vlahovic rời CLB theo dạng tự do, trong khi Jonathan David cũng chưa đáp ứng kỳ vọng khi chỉ ghi 6 bàn sau 35 trận Serie A mùa trước.

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Đào Trần

Zirkzee Joshua Zirkzee Manchester United Juventus

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