Bến đỗ bất ngờ cho Zirkzee

Đội bóng đến từ Italy mở đàm phán với đại diện Joshua Zirkzee, trong bối cảnh tương lai Romelu Lukaku trở nên bất định.

Zirkzee được cho là nằm trong danh sách thanh lý của MU.

Napoli bắt đầu chuẩn bị cho kỳ chuyển nhượng mùa hè bằng việc tiếp cận Joshua Zirkzee, tiền đạo thuộc biên chế Manchester United. Theo Napoli Magazine, đội bóng Serie A đã có những cuộc thảo luận đáng kể với phía đại diện của cầu thủ người Hà Lan nhằm tìm kiếm phương án tăng cường hàng công.

Động thái này diễn ra khi tương lai của Lukaku tại Napoli không còn chắc chắn. Tiền đạo người Bỉ gây tranh cãi trong đợt FIFA Days tháng 3 khi rút lui khỏi đội tuyển nhưng không trở lại CLB, mà ở lại Bỉ để hồi phục.

Theo La Gazzetta dello Sport, hành động này khiến anh đối mặt nguy cơ bị kỷ luật và thậm chí có thể bị loại khỏi kế hoạch của HLV Antonio Conte.

Lukaku cũng trải qua mùa giải khó khăn vì chấn thương. Anh mới chỉ ra sân 7 trận và ghi 1 bàn trên mọi đấu trường. Trong khi đó, Rasmus Hojlund, người được Napoli mượn từ Manchester United, có đóng góp rõ rệt hơn với 14 bàn và 4 kiến tạo sau 37 trận.

Trước bối cảnh đó, Napoli buộc phải tính đến phương án thay thế. Ngoài Zirkzee, Moise Kean của Fiorentina cũng nằm trong danh sách theo dõi. Tuy nhiên, Zirkzee được đánh giá là lựa chọn phù hợp với định hướng dài hạn, khi còn trẻ và có tiềm năng phát triển.

Đây không phải lần đầu Zirkzee được liên hệ rời Manchester United. Việc Napoli chủ động đàm phán cho thấy họ sẵn sàng hành động sớm để tránh cạnh tranh trên thị trường.

Kể từ năm 2022, Napoli và MU đã có nhiều thương vụ qua lại, nổi bật nhất là Scott McTominay, tiền vệ đã góp công lớn giúp Napoli vô địch Serie A. Điều này có thể tạo nền tảng thuận lợi cho các cuộc đàm phán tiếp theo.

Dù vậy, thương vụ vẫn ở giai đoạn đầu. Napoli đang nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra đề nghị chính thức, trong khi tương lai của Lukaku sẽ là yếu tố then chốt quyết định tốc độ của thương vụ này.

