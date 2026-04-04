Ngôi sao 80 triệu euro muốn đến MU

Manchester United một lần nữa khởi động kế hoạch chiêu mộ Jarrad Branthwaite, trung vệ trẻ đầy triển vọng của Everton

Branthwaite hứng thú với viễn cảnh đến Old Trafford.

Theo Daily Mail, Branthwaite cũng thể hiện sự quan tâm đến dự án của Manchester United. Việc được khoác áo đội chủ sân Old Trafford là một trong những ưu tiên lớn trong sự nghiệp của sao trẻ 23 tuổi. Điều này giúp "Quỷ đỏ" có lợi thế nhất định, dù vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các đội bóng khác như Chelsea.

Dẫu vậy, Everton vẫn giữ lập trường cứng rắn. Họ hiểu rõ giá trị của một trong những trung vệ trẻ sáng giá nhất nước Anh và sẽ không dễ dàng nhượng bộ nếu không nhận được lời đề nghị xứng đáng.

Đây không phải là lần đầu tiên "Quỷ đỏ" theo đuổi Branthwaite, khi họ từng bị từ chối vào mùa hè 2024 do mức giá 80 triệu euro mà Everton đưa ra.

Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại thay đổi. Harry Maguire đã cao tuổi, Lisandro Martinez mẫn cảm với chấn thương, ban lãnh đạo Manchester United đang tìm kiếm một trung vệ trẻ, thuận chân trái và có khả năng không chiến tốt để làm nền tảng cho tương lai. Branthwaite được xem là lựa chọn lý tưởng nhờ sự tiến bộ vượt bậc trong thời gian qua.

Các báo cáo tuyển trạch nội bộ đánh giá rất cao khả năng đọc tình huống, sự điềm tĩnh khi xử lý bóng và kỹ năng phát động tấn công từ tuyến dưới của trung vệ này. Cầu thủ sinh năm 2002 được cho là hoàn toàn phù hợp với triết lý kiểm soát bóng và pressing tầm cao mà ban huấn luyện đang hướng đến.

Highlights Bournemouth 2-2 MU Rạng sang 21/3, Manchester United đánh mất lợi thế ở những phút cuối và chấp nhận chia điểm với Bournemouth ở vòng 31 Premier League.

