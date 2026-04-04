Động thái đáng chú ý của MU cho hàng thủ

Động thái đàm phán với trung vệ Everton cho thấy Manchester United đang hướng sự quan tâm đến việc gia cố tuyến sau trong kỳ chuyển nhượng hè.

Branthwaite thường xuyên gây ấn tượng trong mỗi lần ra sân cho Everton.

Manchester United đã bắt đầu tiếp cận Jarrad Branthwaite, trung vệ đang khoác áo Everton, theo thông tin từ nhà báo Ben Jacobs. Các cuộc thảo luận diễn ra từ tháng 2, với mục tiêu đưa cầu thủ người Anh về Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Branthwaite không ra sân nhiều ở mùa giải này do chấn thương gân kheo, nhưng vẫn để lại dấu ấn mỗi khi thi đấu.

Trung vệ 23 tuổi có 8 lần ra sân trên mọi đấu trường, ghi 1 bàn và đóng góp 1 kiến tạo. Khi đạt thể trạng tốt, anh được đánh giá là một trong những trung vệ triển vọng tại Premier League.

Điểm mạnh của Branthwaite nằm ở khả năng phòng ngự trực diện. Anh tắc bóng tốt, chọn vị trí hợp lý và không ngại phá bóng khi cần. Ngoài ra, cầu thủ cao 1,95 m này có lợi thế rõ rệt trong các pha không chiến và đủ khả năng hỗ trợ triển khai bóng từ tuyến dưới.

Tuy nhiên, vấn đề thể lực vẫn là dấu hỏi. Chấn thương khiến anh mất nhịp thi đấu và chưa có cơ hội duy trì phong độ ổn định trong thời gian dài. Đây là yếu tố MU cần cân nhắc nếu muốn đầu tư vào một bản hợp đồng dài hạn.

Hợp đồng của Branthwaite với Everton còn thời hạn đến năm 2030. Điều này khiến thương vụ trở nên phức tạp về mặt chi phí, bởi đội bóng vùng Merseyside không chịu áp lực phải bán.

Dưới thời HLV Michael Carrick, MU đang hướng đến việc xây dựng lại hệ thống phòng ngự. Branthwaite, với độ tuổi và tiềm năng phát triển, phù hợp với định hướng này. Anh cũng có thể chơi linh hoạt ở vị trí hậu vệ trái khi cần.

Dù vậy, thương vụ vẫn ở giai đoạn đầu. MU đã thể hiện sự quan tâm, nhưng khả năng hoàn tất phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đặc biệt là mức phí chuyển nhượng và tình trạng thể lực của cầu thủ.

