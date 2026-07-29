Đội hạng 198 thế giới dự FIFA ASEAN Cup 2026

Liên đoàn Bóng đá Pakistan (PFF) xác nhận tham dự FIFA ASEAN Cup 2026, trở thành đội tuyển ngoài khu vực Đông Nam Á nhận lời mời góp mặt ở giải đấu lần đầu tiên được tổ chức.

Đội Nam Á đồng ý dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Quyết định được đưa ra sau khi Trung Quốc bất ngờ rút lui, dù trước đó đồng ý tham dự. Pakistan hiện đứng thứ 198 trên bảng xếp hạng FIFA và sẽ sử dụng giải đấu như bước chạy đà quan trọng cho kế hoạch phát triển trong tương lai.

Theo thể thức được công bố, FIFA ASEAN Cup 2026 chia thành hai hạng đấu gồm Division 1 và Division 2. Với thứ hạng hiện tại, Pakistan sẽ thi đấu ở Division 2 và có cơ hội tích lũy thêm kinh nghiệm thông qua những trận đấu quốc tế có tính cạnh tranh.

Với bóng đá Pakistan, đây là cơ hội quý giá trong bối cảnh ĐTQG nước này hiếm khi được thi đấu thường xuyên ở sân chơi quốc tế. Việc đối đầu nhiều đối thủ chất lượng giúp ban huấn luyện đánh giá năng lực đội hình, cải thiện sự gắn kết và chuẩn bị tốt hơn cho các chiến dịch vòng loại sắp tới.

Trong khi đó, Ấn Độ - một khách mời khác ngoài ASEAN, sẽ tranh tài tại Division 1 cùng các đội tuyển mạnh hơn của giải.

Sự góp mặt của Pakistan phần nào bù đắp khoảng trống mà Trung Quốc để lại. Đội bóng Đông Á chấp nhận lời mời của FIFA nhưng sau đó bất ngờ thay đổi quyết định và rút khỏi giải, khiến ban tổ chức phải tìm phương án thay thế.

Việc Trung Quốc không tham dự đồng nghĩa giải đấu mất đi đội tuyển có thứ hạng cao và sức hút lớn nhất trong nhóm khách mời ngoài Đông Nam Á. FIFA được cho là đang tích cực tìm kiếm một đội tuyển khác ngoài ASEAN để lấp chỗ trống.