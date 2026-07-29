Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Đội hạng 198 thế giới dự FIFA ASEAN Cup 2026

  • Thứ tư, 29/7/2026 09:17 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Liên đoàn Bóng đá Pakistan (PFF) xác nhận tham dự FIFA ASEAN Cup 2026, trở thành đội tuyển ngoài khu vực Đông Nam Á nhận lời mời góp mặt ở giải đấu lần đầu tiên được tổ chức.

Đội Nam Á đồng ý dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Quyết định được đưa ra sau khi Trung Quốc bất ngờ rút lui, dù trước đó đồng ý tham dự. Pakistan hiện đứng thứ 198 trên bảng xếp hạng FIFA và sẽ sử dụng giải đấu như bước chạy đà quan trọng cho kế hoạch phát triển trong tương lai.

Theo thể thức được công bố, FIFA ASEAN Cup 2026 chia thành hai hạng đấu gồm Division 1 và Division 2. Với thứ hạng hiện tại, Pakistan sẽ thi đấu ở Division 2 và có cơ hội tích lũy thêm kinh nghiệm thông qua những trận đấu quốc tế có tính cạnh tranh.

Với bóng đá Pakistan, đây là cơ hội quý giá trong bối cảnh ĐTQG nước này hiếm khi được thi đấu thường xuyên ở sân chơi quốc tế. Việc đối đầu nhiều đối thủ chất lượng giúp ban huấn luyện đánh giá năng lực đội hình, cải thiện sự gắn kết và chuẩn bị tốt hơn cho các chiến dịch vòng loại sắp tới.

Trong khi đó, Ấn Độ - một khách mời khác ngoài ASEAN, sẽ tranh tài tại Division 1 cùng các đội tuyển mạnh hơn của giải.

Sự góp mặt của Pakistan phần nào bù đắp khoảng trống mà Trung Quốc để lại. Đội bóng Đông Á chấp nhận lời mời của FIFA nhưng sau đó bất ngờ thay đổi quyết định và rút khỏi giải, khiến ban tổ chức phải tìm phương án thay thế.

Việc Trung Quốc không tham dự đồng nghĩa giải đấu mất đi đội tuyển có thứ hạng cao và sức hút lớn nhất trong nhóm khách mời ngoài Đông Nam Á. FIFA được cho là đang tích cực tìm kiếm một đội tuyển khác ngoài ASEAN để lấp chỗ trống.

Malaysia đè bẹp Lào bằng cơn mưa bàn thắng

Tối 28/7, Malaysia dễ dàng vượt qua Lào với tỷ số 4-0 ở lượt trận thứ hai bảng B ASEAN Cup 2026.

13 giờ trước

Myanmar vùi dập Philippines ngay trên sân khách

Tối 28/7, Myanmar không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Philippines với tỷ số 4-1 ở lượt trận thứ hai bảng B ASEAN Cup 2026.

16 giờ trước

Trung Quốc rút khỏi FIFA ASEAN Cup 2026

Theo South China Morning Post, tuyển Trung Quốc chính thức rút khỏi FIFA ASEAN Cup 2026, giải đấu lần đầu tiên được tổ chức vào tháng 9 tới.

24 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

ASEAN Cup 2026 FIFA AFF Cup ASEAN Cup 2026

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

    Facebook

Đọc tiếp

Trí tuệ thầm lặng Michael Carrick

Trí tuệ thầm lặng Michael Carrick

11 phút trước 11:00 29/7/2026

0

Bản lĩnh thầm lặng và góc khuất cuộc đời Michael Carrick được khắc họa chân thực qua tự truyện "Between the Lines: My Autobiography".

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý