Malaysia đè bẹp Lào bằng cơn mưa bàn thắng

Tối 28/7, Malaysia dễ dàng vượt qua Lào với tỷ số 4-0 ở lượt trận thứ hai bảng B ASEAN Cup 2026.

Highlights Malaysia 4-0 Lào Tối 28/7, Malaysia vượt qua Lào với tỷ số 4-0 ở lượt đấu thứ hai bảng B ASEAN Cup 2026.

Chiến thắng áp đảo của Malaysia không chỉ phản ánh sự chênh lệch về đẳng cấp mà còn cho thấy khả năng đa dạng hóa các phương thức tấn công của thầy trò ông Tan Cheng Hoe. Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu là sự áp đặt hoàn toàn về thế trận với tỷ lệ cầm bóng vượt trội, cùng sự tỏa sáng của các cá nhân như Josue hay Wan Kuzain.

Tuy nhiên, niềm vui thắng lợi của đội chủ nhà không trọn vẹn khi trụ cột Endrick dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng và phải rời sân bằng cáng ở phút 80, để lại nỗi lo lớn về lực lượng cho chặng đường tiếp theo.

Trong suốt hiệp thi đấu đầu tiên, Malaysia liên tục vây hãm khung thành đối phương. Dù Lào chơi đầy nỗ lực và thậm chí có những tình huống phản công tương đối tốt khiến thủ môn Azri Ghani phải trổ tài, bản lĩnh của đội chủ nhà vẫn lên tiếng đúng lúc. Phút 45, Josue cụ thể hóa ưu thế bằng cú đệm bóng cận thành khai thông thế bế tắc sau đường kiến tạo của Pavithran.

Tuyển Malaysia dễ dàng đánh bại Lào. Ảnh: FAM.

Bước sang hiệp hai, hệ thống phòng ngự của Lào bắt đầu bộc lộ những lỗ hổng do thể lực suy giảm. Phút 57, Endrick nhân đôi cách biệt sau một pha dàn xếp tấn công biên chuẩn mực. Áp lực dồn dập khiến hàng thủ Lào lúng túng và dẫn đến bàn phản lưới nhà ở phút 66. Đến phút 85, Wan Kuzain khép lại ngày thi đấu thăng hoa của Malaysia bằng siêu phẩm sút phạt theo phong cách "knuckle ball" đẹp mắt, ấn định tỷ số 4-0.

Những phút cuối trận, khi cách biệt an toàn, Malaysia chủ động giảm nhịp độ và rút các trụ cột như Josue, Aguero ra nghỉ để bảo toàn lực lượng. Lào không thể tìm được bàn thắng danh dự bởi sức ép và sự kiểm soát chặt chẽ từ đội chủ nhà.

Với 6 điểm sau hai lượt trận, Malaysia tạm thời đứng đầu bảng B ASEAN Cup 2026. Ở vòng ba, tập thể này sẽ chạm trán Thái Lan vào ngày 1/8.

Xếp hạng bảng B ASEAN Cup 2026 sau trận đấu giữa Malaysia và Lào tối 28/7. Đồ họa: ASEAN United FC.

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