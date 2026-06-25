Tuyển Malaysia có HLV mới

Trưa 25/6, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) công bố bổ nhiệm ông Tan Cheng Hoe vào vị trí HLV trưởng tạm quyền của đội tuyển quốc gia.

Ông Tan Cheng Hoe tạm thời nắm đội tuyển Malaysia.

Quyết định được đưa ra sau khi FAM cân nhắc kỹ lưỡng về kinh nghiệm, thành tích chuyên môn cũng như sự am hiểu sâu sắc của nhà cầm quân 58 tuổi đối với nền bóng đá Malaysia. Lãnh đạo FAM tin rằng kiến thức và bề dày kinh nghiệm của Tan Cheng Hoe sẽ là yếu tố quan trọng giúp đội "Harimau Malaya" cải thiện thành tích trong thời gian tới.

Tan Cheng Hoe là một trong những chiến lược gia giàu kinh nghiệm nhất bóng đá Malaysia. Ông bắt đầu sự nghiệp huấn luyện ở cấp độ đội trẻ khi giữ vai trò trợ lý đội U20 Malaysia giai đoạn 2005-2009, trước khi tiếp tục làm việc cùng đội U23 từ năm 2009 đến 2010.

Không lâu sau đó, ông được đôn lên làm trợ lý đội tuyển quốc gia giai đoạn 2009-2013. Đến tháng 12/2017, Tan Cheng Hoe tiếp tục được bổ nhiệm làm HLV trưởng tuyển Malaysia và gắn bó với cương vị này đến cuối năm 2021.

Ông Park Hang-seo (áo xanh) và HLV Tan Cheng Hoe (áo xám) trong buổi họp báo trước thềm chung kết AFF Cup 2018. Ảnh: Hoàng Linh.

Trong sự nghiệp cầm quân, dấu ấn đáng nhớ nhất của ông là góp công giúp Malaysia giành HCV SEA Games 2009 và vô địch AFF Cup 2010 khi làm trợ lý cho HLV K. Rajagobal. Trên cương vị HLV trưởng, ông tiếp tục đưa Malaysia vào chung kết AFF Cup 2018 và giành ngôi á quân. HLV Tan và tuyển Malaysia từng là kình địch lớn của ông Park Hang-seo trong thời gian đầu của chiến lược gia người Hàn ở Việt Nam.

Ở cấp CLB, Tan Cheng Hoe cũng sở hữu bảng thành tích ấn tượng. Ông giúp Kedah vô địch Premier League Malaysia năm 2015, đăng quang Malaysia Cup 2016 và Siêu cúp Malaysia 2017. Dưới sự dẫn dắt của ông, Kedah trở thành một trong những CLB ổn định nhất của bóng đá Malaysia trong nhiều năm.

Sau quãng thời gian làm việc tại Selangor từ năm 2022 đến 2024 và dẫn dắt Police Tero FC của Thái Lan, Tan Cheng Hoe trở lại FAM vào tháng 4/2025 với vai trò giám đốc kỹ thuật đội tuyển quốc gia.