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Thể thao

Malaysia sa thải HLV trưởng

  • Thứ năm, 18/6/2026 11:25 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng 18/6, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) thông báo chấm dứt hợp đồng với nhiều nhân sự chủ chốt theo thỏa thuận chung.

HLV Cklamovski rời tuyển Malaysia.

Giám đốc Điều hành (CEO) tuyển quốc gia Robert Douglas Friend kết thúc hợp đồng với FAM từ ngày 1/6. Quyết định được đưa ra trên cơ sở đồng thuận giữa hai bên. Bên cạnh đó, HLV trưởng Peter Cklamovski cùng 2 thành viên ban huấn luyện đội tuyển quốc gia là Matthew Smith và Seiya Imazaki cũng chia tay FAM theo thỏa thuận chung. Các quyết định này có hiệu lực từ ngày 16/6.

Không chỉ đội tuyển quốc gia, đội U23 Malaysia cũng chứng kiến những biến động lớn. HLV trưởng Nafuzi Zain và HLV thủ môn Mohd Yazid Mohd Yassin kết thúc nhiệm vụ từ ngày 15/6 sau khi đạt được sự đồng thuận với Liên đoàn.

Trong thông báo, FAM bày tỏ sự tôn trọng đối với quyết định của các cá nhân liên quan, đồng thời gửi lời cảm ơn tới những đóng góp, sự tận tâm và cam kết mà họ dành cho bóng đá Malaysia trong thời gian qua.

"FAM xin ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến của tất cả thành viên trong quá trình phục vụ đội tuyển quốc gia cũng như các chương trình phát triển bóng đá Malaysia", thông báo nêu rõ.

Việc chia tay cùng lúc nhiều nhân sự cấp cao được xem là bước ngoặt đáng chú ý của bóng đá Malaysia trong giai đoạn chuẩn bị cho những mục tiêu mới. Trước mắt, FAM cho biết đang triển khai các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm hoạt động của các đội tuyển quốc gia không bị gián đoạn, đồng thời tiến hành tìm kiếm những ứng viên phù hợp để lấp đầy các vị trí còn trống.

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Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

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