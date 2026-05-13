AFC phạt bóng đá Việt Nam trận thắng Malaysia

  • Thứ tư, 13/5/2026 21:08 (GMT+7)
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xử phạt bóng đá Việt Nam do những vi phạm xảy ra trong trận thắng Malaysia 3-1 thuộc vòng loại cuối Asian Cup 2027 hôm 31/3.

Theo văn bản kỷ luật được AFC công bố tối 13/5, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) bị phạt tổng cộng 11.250 USD vì 2 lỗi liên quan đến công tác tổ chức và hành vi của khán giả trên sân.

AFC xác định có ít nhất một CĐV thuộc khu vực khán giả của tuyển Việt Nam sử dụng pháo sáng trong sân vận động. Đây là hành vi vi phạm Điều 65.1 trong Bộ quy tắc Kỷ luật và Đạo đức AFC, khiến VFF bị phạt 6.250 USD.

Cơ quan quản lý bóng đá châu Á còn kết luận ban tổ chức trận đấu không thực hiện đầy đủ các biện pháp kiểm soát an ninh theo quy định. AFC cho rằng lực lượng điều hành sân chưa có sự chuẩn bị phù hợp trước trận đấu, đồng thời không duy trì trật tự hiệu quả tại khu vực khán đài, dẫn tới việc khán giả có thể mang pháo sáng vào sân.

Với lỗi này, VFF tiếp tục nhận thêm án phạt 5.000 USD theo Điều 64.1 của Bộ quy tắc Kỷ luật và Đạo đức AFC.

Tổng số tiền phạt mà bóng đá Việt Nam phải nộp lên tới 11.250 USD và phải hoàn tất thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm AFC gửi thông báo chính thức.

Trận này, Nguyễn Xuân Son lập cú đúp giúp tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia 3-1. Vòng loại Asian Cup 2027 khép lại với ngôi nhất bảng dành cho tuyển Việt Nam, kèm với đó là tấm vé đến Saudi Arabia vào tháng 1 năm sau.

