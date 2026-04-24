LĐBĐ Malaysia: 'Việt Nam thắng lứa U16 Malaysia'

Tối 24/4, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) gây chú ý khi khẳng định U16 Malaysia lập kỳ tích ở chung kết U17 Đông Nam Á dù thua đậm 0-3 trước Việt Nam.

Thông điệp trên LĐBĐ Malaysia sau trận chung kết U17 Đông Nam Á.

Trên kênh truyền thông chính thức, FAM viết: "Chúc mừng Malaysia! Đội U16 Malaysia dưới sự dẫn dắt của HLV Shukor Adan giành ngôi á quân tại giải U17 Đông Nam Á 2026 sau khi thua 0-3 trước Việt Nam trong trận chung kết diễn ra tại Gelora Delta, Sidoarjo (Indonesia)".

Thông điệp của FAM nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt khi nhấn mạnh việc đội bóng trẻ hơn một năm tuổi vẫn tiến sâu và lọt vào trận đấu cuối cùng. Đây được xem là điểm tích cực lớn với bóng đá Malaysia, cho thấy tiềm năng của lứa cầu thủ kế cận.

Ở trận chung kết, U17 Malaysia gặp nhiều khó khăn trước sức ép liên tục từ U17 Việt Nam và không thể tạo ra khác biệt. Thất bại 0-3 phần nào phản ánh sự chênh lệch về kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu, nhất là khi đối thủ sở hữu đội hình đồng đều và giàu tính tổ chức hơn.

Dù không thể giành chức vô địch, việc giành ngôi á quân với lực lượng U16 vẫn là thành tích đáng khích lệ. FAM coi đây là nền tảng quan trọng để đội bóng tiếp tục phát triển trong tương lai, hướng tới những mục tiêu dài hạn ở các giải đấu khu vực và châu lục.

Ngược lại, U17 Việt Nam xứng đáng là nhà vô địch của giải. Trận thắng 3-0 giúp U17 Việt Nam làm nên lịch sử khi trở thành đội tuyển vô địch khu vực nhiều nhất (4 lần), vượt qua Australia và Thái Lan.

Sau giải đấu, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ chuẩn bị cho chiến dịch U17 châu Á bằng màn so tài với Yemen tại Saudi Arabia vào ngày 7/5.