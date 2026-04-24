Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi U17 Việt Nam hạ gục Malaysia

Tối 24/4, cộng đồng người hâm mộ khu vực ngả mũ trước U17 Việt Nam sau trận thắng Malaysia 3-0 ở chung kết U17 Đông Nam Á 2026.

CĐV Đông Nam Á ngả mũ trước U17 Việt Nam. Ảnh: VFF.

Trên các diễn đàn khu vực, phần lớn CĐV Đông Nam Á tỏ ra tâm phục khẩu phục trước màn trình diễn áp đảo của thầy trò HLV Cristiano Roland. Nhiều bình luận thừa nhận sự chênh lệch đẳng cấp: "Trận này quá dễ cho Việt Nam", hay "Không bất ngờ, họ đơn giản là mạnh hơn". Một số ý kiến khác thậm chí cho rằng Malaysia gần như không có cơ hội, khi bị ép sân toàn diện và lép vế ở mọi khía cạnh.

Đáng chú ý, không ít CĐV khu vực mỉa mai lối chơi của U17 Malaysia, ám chỉ việc đội bóng áo vàng chủ động chơi thấp nhưng vẫn không thể ngăn cản sức tấn công dồn dập từ phía U17 Việt Nam. Một tài khoản bình luận chua chát: "Tôi nói từ đầu rồi, Australia gặp Việt Nam mới khiến trận chung kết hấp dẫn hơn".

Ở chiều ngược lại, người hâm mộ Malaysia bày tỏ nỗi thất vọng rõ rệt. Nhiều ý kiến chỉ trích đội nhà thiếu ý tưởng tấn công, thi đấu rời rạc và gần như không tạo ra cơ hội đáng kể trong suốt 90 phút. Tuy vậy, vẫn có những lời chúc mừng dành cho U17 Việt Nam như sự ghi nhận xứng đáng cho nhà vô địch.

U17 Việt Nam quá vượt trội so với Malaysia. Ảnh: VFF.

Chiến thắng thuyết phục 3-0 mang về chiếc cúp, đồng thời là lời khẳng định đanh thép cho vị thế của bóng đá trẻ Việt Nam tại Đông Nam Á. Việt Nam lập kỷ lục 4 lần vô địch giải, vượt qua Thái Lan và Australia với tư cách đội giàu thành tích nhất U16/U17 Đông Nam Á.

Trận này, U17 Việt Nam nhập cuộc chủ động và nhanh chóng áp đảo thế trận, liên tục dồn ép U17 Malaysia ngay từ những phút đầu. Sau nhiều hội bị bỏ lỡ, bàn mở tỷ số đến ở phút 10 từ pha dứt điểm cận thành của Đào Quý Vương.

Trước khi hiệp một khép lại, Nguyễn Văn Dương nhân đôi cách biệt bằng cú sút góc hẹp đẹp mắt. Sang hiệp hai, U17 Việt Nam tiếp tục kiểm soát trận đấu và ấn định chiến thắng 3-0 sau tình huống được VAR công nhận bàn thắng của Văn Dương, qua đó hoàn tất màn trình diễn áp đảo.

